आखिर इस देश के लोग टॉयलेट सीट के सामने क्यों झुकाते हैं सिर? जानें वजह

दुनिया में कई ऐसी परंपराएं और रस्में हैं जो सुनने में जितनी अजीब लगती हैं. असल में उतनी ही रहस्यमयी और पुरानी होती हैं. चीन की एक ऐसी ही परंपरा है, जिसे जानकर कोई भी हैरान रह जाए. आधी रात का सन्नाटा, हाथ में अगरबत्ती और सामने टॉयलेट सीट यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं, बल्कि एक वास्तविक लोक मान्यता का हिस्सा है. लैनटर्न फेस्टिवल की रात कुछ जगहों पर महिलाएं भविष्य जानने के लिए एक खास रस्म निभाती हैं, जिसमें एक रहस्यमयी देवी की पूजा की जाती है, जिसे “टॉयलेट देवी” के रूप में भी जाना जाता है.

दर्द से जन्मी एक लोक आस्था

इस परंपरा के पीछे चीनी लोक कथाओं की जिगु देवी से जुड़ी कहानी बताई जाती है. माना जाता है कि सदियों पहले एक मासूम महिला की हत्या टॉयलेट के पास कर दी गई थी. उसकी दर्दनाक मौत के बाद लोगों ने उसकी आत्मा को शांत करने के लिए उसे देवी का दर्जा दे दिया. धीरे-धीरे वह घरों की रक्षक देवी के रूप में पूजी जाने लगी. मान्यता है कि घर का हर कोना किसी न किसी आत्मिक शक्ति से जुड़ा होता है, और टॉयलेट भी इससे अलग नहीं है. इसी विश्वास के कारण यह परंपरा आज भी कुछ क्षेत्रों में जीवित है.

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भविष्य बताने वाली रहस्यमयी रस्म

चीन के लैंटर्न फेस्टिवल के दौरान साल के पहले चंद्र महीने के 15वें दिन यह रस्म निभाई जाती है. इस दौरान महिलाएं टॉयलेट की सफाई करती हैं और वहां एक छोटा पुतला स्थापित करती हैं. फिर अगरबत्ती जलाकर खेती, स्वास्थ्य और परिवार से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. कहा जाता है कि अगर उस सन्नाटे में पुतला हल्का सा हिल जाए या कोई संकेत मिले, तो उसे देवी का उत्तर माना जाता है. यह परंपरा विज्ञान से ज्यादा आस्था पर आधारित है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग इसे पूरी श्रद्धा से निभाते हैं.

आस्था, सफाई और परंपरा का अनोखा मेल

यह अजीब लगने वाली रस्म सिर्फ डर या अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक संदेश भी देती है. यह परंपरा लोगों को सफाई बनाए रखने की सीख देती है और साथ ही पुराने दुखद इतिहास को सम्मान देने का तरीका भी मानी जाती है. भले ही आधुनिक विज्ञान इसे केवल मान्यता या भ्रम कहे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह गहरी आस्था का हिस्सा है. यह कहानी बताती है कि परंपराएं सिर्फ मंदिरों या धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि घर के सबसे साधारण हिस्सों में भी अपनी जगह बना लेती हैं.