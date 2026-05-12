खुले में पेशाब करने से रोकने के लिए लगाई गई 'मिरर वॉल', शख्स ने वहीं कर दी शर्मनाक हरकत; वायरल हो गया वीडियो

Mysuru Street Urination Viral News: देश में खुले में पेशाब करना आज भी बड़ी समस्या बना हुआ है. कई शहरों में दीवारों पर 'यहां पेशाब करना मना है' लिखने से लेकर देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाने तक कई तरीके अपनाए गए, लेकिन लोग आदत बदलने को तैयार नहीं दिखते. इसे देखते हुए कर्नाटक के मैसूर में सरकार ने कुछ नया करने का सोचा. लोगों को सड़क किनारे पेशाब करने से रोकने के लिए सरकार ने दीवार के सामने मिरर लगवा दिया. सरकार के इस प्रयोग ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान भी किया और गुस्सा भी दिलाया. अब जहां नगर निगम ने सड़क किनारे पेशाब करने से रोकने के लिए दीवारों पर बड़े-बड़े शीशे लगवाए थे, एक शख्स उसी मिरर वॉल के सामने पेशाब करता दिखाई दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या था ‘मिरर वॉल’ का आइडिया?

मैसूर नगर निगम ने शहर के बस स्टैंड के पास एक ऐसी जगह चुनी थी, जहां लोग सालों से खुले में पेशाब करते आ रहे थे. नगर निगम ने वहां स्टेनलेस स्टील के बड़े चमकदार शीशे लगवाए. मकसद यह था कि जो भी व्यक्ति वहां पेशाब करने पहुंचे, वह खुद को शीशे में देखकर शर्म महसूस करे और ऐसा करने से बच जाए. रात में भी यह तरीका काम करे, इसके लिए LED लाइटें भी लगाई गईं. अधिकारियों का मानना था कि यह मनोवैज्ञानिक तरीका लोगों की आदत बदल सकता है. शुरुआत में इस अनोखे प्रयोग की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हुई. कई लोगों ने इसे 'स्मार्ट आइडिया' बताया.

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फिर सामने आया हैरान करने वाला वीडियो

लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक वीडियो सामने आया, जिसने पूरे प्रयोग पर सवाल खड़े कर दिए. वीडियो में एक आदमी बिना किसी झिझक के उसी मिरर वॉल के सामने पेशाब करता नजर आता है. आसपास लोग गुजर रहे होते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्थानीय व्यक्ति उसे रोकने पहुंचता है और नाराजगी जाहिर करता दिखाई देता है. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया.

Even the mirrors on the footpath in Mysuru fail to deter Kannadigas from pissing on the streets. India will never grow as a country with a civic sense . Karnataka pic.twitter.com/w0PU2hNYrg With Love Bihar (@WithLoveBihar) May 11, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि समस्या सिर्फ सुविधाओं की नहीं, बल्कि सोच की भी है. एक यूजर ने लिखा, 'जब इंसान खुद को शीशे में देखकर भी नहीं शर्माता, तो फिर क्या बदलेगा?' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी या नए आइडिया काफी नहीं हैं, लोगों में सिविक सेंस भी होना चाहिए. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि 'मिरर वॉल नहीं, अब CCTV और भारी जुर्माना लगाना पड़ेगा.'

नगर निगम ने खर्च किए लाखों रुपये

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 9.5 लाख रुपये खर्च किए गए थे. यह दीवार मैसूर के बस स्टैंड के पास करीब 80 मीटर इलाके में बनाई गई थी. नगर निगम का दावा था कि मिरर लगाने के बाद वहां खुले में पेशाब की घटनाओं में काफी कमी आई थी. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि शुरुआत में इस प्रयोग से करीब 90 प्रतिशत तक फर्क दिखाई दिया. लेकिन अब वायरल हो रहे वीडियो ने इस पूरे प्रयोग की पोल खोल दी. हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सिर्फ शीशे लगाने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि शहरों में साफ और आसानी से उपलब्ध सार्वजनिक शौचालय भी जरूरी हैं.

सिविक सेंस पर फिर शुरू हुई बहस

यह घटना सामने आने के बाद 'सिविक सेंस' यानी सार्वजनिक जिम्मेदारी को लेकर फिर बहस शुरू हो गई है. लोगों का कहना है कि सरकार सड़कें, टॉयलेट और सफाई व्यवस्था बना सकती है, लेकिन अगर नागरिक खुद जिम्मेदारी न लें, तो हालात बदलना मुश्किल है. कुछ लोगों ने कहा कि बच्चों को शुरुआत से ही सार्वजनिक जगहों को साफ रखने की शिक्षा दी जानी चाहिए. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. कई लोग इसे भारत में सफाई और नागरिक जिम्मेदारी की सबसे बड़ी चुनौती बता रहे हैं.

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