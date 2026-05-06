खुले में की पेशाब तो लुट जाएगी खुद की 'इज्जत', वीडियो सोचने पर कर देगा मजबूर

Mysuru Public Urination Mirrors: स्वच्छ भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा. भारत में स्वच्छता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती रही है, खासकर सार्वजनिक दीवारों को गंदगी और पेशाब से बचाना. लेकिन कर्नाटक के मैसूर में एक ऐसा 'जीनियस' तरीका निकाला गया है जिसने इंटरनेट पर चर्चा छेड़ दी है. मैसूर की दीवारों पर अब पेशाब करने वालों को रोकने के लिए बड़े-बड़े शीशे लगा दिए गए हैं.

मैसूर की दीवारों पर 'जीनियस' प्रयोग

हाल ही में 'Akki Rotti' (@Theshashank_p) नाम के एक एक्स यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसे 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि मैसूर की सार्वजनिक दीवारों पर बड़े-बड़े शीशे लगाए गए हैं. यह एक्सपेरिमेंट उन लोगों को रोकने के लिए किया गया है जो खुले में पेशाब करके दीवारों को गंदा करते हैं. वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने कैप्शन में लिखा, "जिसने भी यह आइडिया दिया है, वह नोबेल पुरस्कार से कम का हकदार नहीं है. जीनियस."

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Whoever came up with this idea deserves nothing less than a Nobel... Genius pic.twitter.com/hI7cTkcKH8 — Akki Rotti (@Theshashank_p) May 6, 2026

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सोशल मीडिया पर लोग इसे मनोवैज्ञानिक तरीका मान रहे हैं. जब कोई व्यक्ति दीवार के पास गंदा काम करने आता है, तो उसे शीशे में खुद का चेहरा नजर आता है, जिससे शर्मिंदगी महसूस होती है और वह वहां से चला जाता है.

सिविक सेंस पर छिड़ी बहस

हालांकि इस आईडिया की तारीफ हो रही है, लेकिन यूजर ने भारत में 'सिविक सेंस' (Civic Sense) की कमी पर भी चिंता जताई है. पोस्ट में कहा गया है कि यह पागलपन है कि हमें वयस्कों के बीच बुनियादी नागरिक समझ लागू करने के लिए भारत में ऐसी चीजें करने की आवश्यकता पड़ती है." सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलता, बल्कि लोगों की मानसिकता बदलने के लिए ऐसे अनोखे तरीके अपनाने पड़ते हैं.

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सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों का कहना है कि यह प्रयोग पूरे देश में लागू होना चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि यह दुखद है कि हमें गंदगी रोकने के लिए इस हद तक जाना पड़ रहा है. लोग इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर कर रहे हैं और प्रशासन के इस 'क्रिएटिव' कदम की चर्चा कर रहे हैं. दीवारों पर लगे ये शीशे न केवल गंदगी रोकते हैं, बल्कि राहगीरों को भी अपनी जिम्मेदारी का अहसास कराते हैं.