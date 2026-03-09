Advertisement
दुनिया की वो जगह, जहां हर साल पैदा होते हैं 30 हजार नाग- नागिन, लोग करते हैं करोड़ों की कमाई

दुनिया की वो जगह, जहां हर साल पैदा होते हैं 30 हजार नाग- नागिन, लोग करते हैं करोड़ों की कमाई

Snake Farming: दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां लोग सांप पालकर ही अपनी आजीविका चलाते हैं और इससे लाखों-करोड़ों की कमाई करते हैं. इस जगह का नाम जिसिकियाओ गांव है, जिसे लोग ‘स्नेक विलेज’ के नाम से जानते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 09, 2026, 01:28 PM IST
दुनिया की वो जगह, जहां हर साल पैदा होते हैं 30 हजार नाग- नागिन, लोग करते हैं करोड़ों की कमाई

आमतौर पर किसी गांव का नाम सुनते ही हमारे जहन में लहलहाते खेत, गेहूं और धान की फसलें आती हैं. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां किसान अनाज नहीं, बल्कि जहरीले नाग-नागिन 'उगाते' हैं? सुनकर ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, लेकिन यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है. चीन के एक छोटे से गांव में लोग मौत से खेलकर नोट कमा रहे हैं. यहां की गलियों में ट्रैक्टर की आवाज नहीं, बल्कि हजारों सांपों की फुफकार सुनाई देती है. आइए जानते हैं इस 'स्नेक विलेज' का खौफनाक और दिलचस्प सच.

चीन का 'जिसिकियाओ' गांव: जहां हर घर में पलते हैं हजारों जहरीले नाग

चीन के जियांगसू प्रदेश में स्थित 'जिसिकियाओ' गांव आज पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है. महज 1000 की आबादी वाले इस छोटे से गांव की पहचान खेती-बाड़ी से नहीं, बल्कि सांपों की परवरिश से होती है. यहां लगभग हर परिवार सांप पालने के धंधे से जुड़ा है, इसलिए इसे 'सांपों का गांव' (Snake Village) कहा जाता है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां का बच्चा-बच्चा सांपों के बीच ही बड़ा होता है. आज यह गांव न केवल चीन में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांपों की सप्लाई और उनसे जुड़े उत्पादों का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है.

शौक से शुरू हुआ सफर बना बिजनेस

जिसिकियाओ गांव में सांपों की खेती की शुरुआत अचानक नहीं हुई. इसकी जड़ें 1980 के दशक में छिपी हैं, जब गांव के कुछ लोगों ने महज शौक के तौर पर सांपों को पालना शुरू किया था. शुरुआत में यह एक छोटा सा प्रयोग था, लेकिन जब ग्रामीणों ने देखा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सांपों के जहर और उनकी खाल की भारी मांग है, तो देखते ही देखते पूरा गांव इस धंधे में उतर आया. आज करीब चार दशक बाद, यह पेशा यहाँ की पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा बन चुका है, जिसने गांव की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है.

जहर और खाल बेचकर कमा रहे करोड़ों रुपये

आंकड़ों पर गौर करें तो इस गांव की हकीकत किसी को भी हैरान कर सकती है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसिकियाओ में हर साल 30 लाख से ज्यादा सांप पाले जाते हैं. इनमें किंग कोबरा, वाइपर और रेट स्नेक जैसे बेहद जहरीले सांप शामिल हैं. इन सांपों से कीमती जहर निकाला जाता है और उनकी खाल (Leather) का इस्तेमाल लग्जरी सामान बनाने में होता है. कई परिवार इस खतरनाक बिजनेस से सालाना लाखों युआन यानी भारतीय मुद्रा में करोड़ों रुपये कमा रहे हैं. यहां के सांप सीधे बड़े होटल्स, दवा कंपनियों और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं.

सरकार की ट्रेनिंग और लाइसेंस से चलता है धंधा

सांपों की खेती करना कोई बच्चों का खेल नहीं है; इसमें जरा सी चूक का मतलब सीधा मौत है. चूंकि यहां कोबरा जैसे जानलेवा सांप पाले जाते हैं, इसलिए सुरक्षा के बेहद सख्त नियम लागू हैं. गांव के हर घर में सांपों को रखने के लिए विशेष प्रकार के पिंजरे और सुरक्षित कंटेनर बनाए गए हैं. चीनी सरकार की ओर से यहां के लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और लाइसेंस जारी किए जाते हैं ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके. खतरों के बावजूद, यहां के लोग अपनी हिम्मत और तकनीक के दम पर आज दुनिया के सबसे अनोखे बिजनेस को सफलतापूर्वक चला रहे हैं.

