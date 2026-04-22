किचन म्यांमार में और बेडरूम भारत में! दो देशों में बंटा है राजा का ये अनोखा घर, जानें कैसे रहते हैं ये लोग?

क्या आपने कभी सोचा है कि खाना खाने के लिए एक देश जाना पड़े और सोने के लिए दूसरे देश जाना पड़े. ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की कहानी है. नागालैंड के लोंगवा गांव भारत और म्यांमार की सीमा पर बसा है. यहां के लोगों का जीवन दो देशों में बंटा है, लेकिन आज भी ये समुदाय अपनी पुरानी परंपराओं को थामे हुए है. Aarya voraa नाम की एक महिला ट्रैवल ने यहां का वीडियो शेयर कर पूरी सच्चाई दिखाई और राजा का वो घर भी दिखाया जिसका किचन म्यांमार में और बेडरूम इंडिया में है.

Aarya voraa ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में बताया कि यहां गांव में एक राजा होते हैं. दरअसल, ये 'कोन्याक नागा जनजाति' का गढ़ है और जनजाति के चीफ को राजा कहा जाता है. मजेदार बात ये है कि राजा का घर ठीक भारत और म्यांमार बॉर्डर पर ही है. यानी राजा का घर दो देशों में बंटा हुआ है. महिला ने दिखाया कि घर का किचन म्यांमार में हैं और बेडरूम भारत की सीमा में है. यानी राजा खाना म्यांमार में खाता है और सोने के लिए भारत आ जाता है. यही दिलचस्प बात इस इलाके को और भी खास बना देती है. यहां लोग बिना वीजा या पासपोर्ट के डेली दोनों देशों के बीच घूमते हैं.

बन गया टूरिस्ट प्लेस

घरों के बीच से निकलता बॉर्डर इस गांव को और भी खास बना देता है. यहां लोग घूमने आते हैं और राजा का घर देख हैरान रह जाते हैं. यहां रहने वाली कोन्याक जनजाति अपनी हेड हंटिंग परंपरा के लिए मशहूर रही है. यहां राजा के इस घर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है. पर्यटक जब घर में जाते हैं तौर हैरान रह जाते हैं. व्लॉगर और यूट्यूबर्स यहां आकर वीडियो बनाते हैं. हाल में एक ट्रैवलर और व्लॉगर Aarya voraa ने इंस्टाग्राम पर राजा के घर का वीडियो शेयर कर दिखाया है कि कैसे किचन एक देश में है और बेडरूम दूसरे देश में है.

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वायरल हुआ वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @aaryavora नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो 13 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.