/जंतर-मंतर पर नगालैंड से भेजे गए 150 पिज्जा, बिस्कुट के बंडल! 73,000 रुपये का बिल देखकर उड़ी सबकी नींद

दिल्ली के जंतर-मंतर पर इन दिनों परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं. इसी बीच नागालैंड के रहने वाले एक युवक ने ऐसा कदम उठाया, जिसने हजारों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
इंस्टाग्राम पर @adiespoems नाम से सक्रिय झा-ल्होउ (Zha-Lhou) ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए एक साथ 150 डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर किए. उन्होंने इन्हें सीधे जंतर-मंतर पर डिलीवर कराया. इस पूरे ऑर्डर का बिल करीब 67,734 रुपये आया. लोग इसे सिर्फ खाने की डिलीवरी नहीं, बल्कि मुश्किल समय में छात्रों के साथ खड़े होने का अनोखा तरीका बता रहे हैं.
युवक ने सोशल मीडिया पर ऑर्डर की रसीद भी शेयर की. इसके साथ उन्होंने लिखा कि वह नागालैंड में बैठकर छात्रों का संघर्ष देख रहे थे. वह खुद दिल्ली जाकर आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कम से कम छात्रों के खाने का इंतजाम करके उनका हौसला बढ़ाया जाए. उन्होंने लिखा कि हजारों छात्र अपने घरों से दूर बैठकर बेहतर शिक्षा व्यवस्था और अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं. ऐसे में उन्हें लगा कि उनकी ओर से यह छोटी-सी मदद की जा सकती है.
झा-ल्होउ ने 22 जुलाई की शाम करीब साढ़े चार बजे ऑनलाइन ऑर्डर किया. उन्होंने सामान्य पिज्जा की जगह चीज बर्स्ट वैरायटी चुनी. ऑर्डर में कोरियन स्वीट चिली चीज बर्स्ट और फार्महाउस चीज बर्स्ट जैसे फ्लेवर शामिल थे. ऑर्डर के कुल बिल में पिज्जा की कीमत करीब 64,650 रुपये थी. इसमें जीएसटी और पैकेजिंग का शुल्क लगभग 3,227 रुपये था और 200 रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया गया था. इसके बाद कुल बिल 67,734.18 रुपये बना. इतना बड़ा ऑर्डर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
इस पूरे मामले की सबसे भावुक बात तब सामने आई, जब युवक ने बताया कि डिलीवरी एजेंट ने उन्हें फोन करके पूछा कि इतने सारे पिज्जा आखिर किसे देने हैं. इस पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिस छात्र ने अभी तक खाना नहीं खाया है, उसे दे दीजिए. उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. कई लोगों ने कहा कि मदद का असली मतलब यही होता है, जब किसी जरूरतमंद तक बिना पहचान पूछे सहायता पहुंचाई जाए.
पिज्जा भेजने के बाद भी झा-ल्होउ यहीं नहीं रुके. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि 24 जुलाई को उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए करीब 5 हजार रुपये के बिस्कुट भी भिजवाए. उनका कहना था कि आंदोलन लंबा चल सकता है और ऐसे समय में खाने-पीने जैसी छोटी चीजें भी लोगों के लिए बड़ी राहत बन जाती हैं.
सोशल मीडिया पर जब उनकी पोस्ट वायरल हुई, तो हजारों लोगों ने उनकी तारीफ की. हालांकि, झा-ल्होउ ने साफ कहा कि उन्होंने यह काम लाइक्स या तारीफ पाने के लिए नहीं किया. उन्होंने लिखा कि अगर उनकी पोस्ट देखकर कुछ और लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार किसी की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी. उनका मानना है कि हर व्यक्ति आंदोलन में जाकर शामिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर वह किसी न किसी तरह मदद कर सके, तो वह भी महत्वपूर्ण योगदान है.
यह पोस्ट वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग जिस तरह छात्रों के साथ खड़े हो रहे हैं, वह एक सकारात्मक संदेश है. कुछ लोगों ने लिखा कि यह सिर्फ पिज्जा नहीं, बल्कि उन छात्रों के लिए एक भावनात्मक सहारा है, जो अपने घर-परिवार से दूर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, कई लोगों ने झा-ल्होउ की सोच की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बिना किसी प्रचार के इंसानियत की मिसाल पेश की है.
आज सोशल मीडिया पर अक्सर बड़े-बड़े दावों और बहसों की चर्चा होती है, लेकिन नागालैंड के इस युवक की पहल ने दिखाया कि किसी का साथ देने के लिए हमेशा मंच पर मौजूद होना जरूरी नहीं होता. कभी-कभी हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई अनजान व्यक्ति भी ऐसा कदम उठा सकता है, जो मुश्किल समय से गुजर रहे लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आए. 150 पिज्जा और कुछ पैकेट बिस्कुट शायद आंदोलन की दिशा न बदलें, लेकिन उन्होंने यह जरूर साबित कर दिया कि संवेदनशीलता और सहयोग की कोई दूरी नहीं होती. यही वजह है कि 73 हजार रुपये का यह बिल अब सिर्फ एक खरीदारी की रसीद नहीं, बल्कि एकजुटता और इंसानियत की मिसाल बनकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
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