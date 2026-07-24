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जंतर-मंतर पर नगालैंड से भेजे गए 150 पिज्जा, बिस्कुट के बंडल! 73,000 रुपये का बिल देखकर उड़ी सबकी नींद

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच नागालैंड के एक लड़के ने ऐसा कदम उठाया, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. हजारों किलोमीटर दूर बैठकर उसने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए 150 पिज्जा और बाद में 5 हजार रुपये के बिस्कुट भेजे. करीब 73 हजार रुपये का यह बिल अब इंटरनेट पर वायरल हो गया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 24, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:00 PM IST
जंतर-मंतर पर नगालैंड से भेजे गए 150 पिज्जा, बिस्कुट के बंडल! 73,000 रुपये का बिल देखकर उड़ी सबकी नींद
Image Credit: Image credit: social media

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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