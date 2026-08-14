'आंखें खोलो... अरे और खोलो!' जब KYC स्कैनर से नहीं हुई पहचान तो उंगलियों से किया चौड़ा; नागालैंड के मंत्री ने शेयर किया Video

नागालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग सोशल मीडिया पर अपने मजेदार पोस्ट और वीडियो के लिए काफी चर्चित रहते हैं. वह अक्सर ऐसे वीडियो शेयर करते हैं, जिनमें हंसी-मजाक के साथ कोई सामाजिक या रोजमर्रा की बात भी सामने आती है. इससे पहले भी उन्होंने इंदौर के डांसिंग कॉप का वीडियो शेयर किया था, जिसमें ट्रैफिक संभालते हुए पुलिसकर्मी माइकल जैक्सन के अंदाज में डांस करते दिखाई दिए थे. मंत्री के पोस्ट अक्सर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाते हैं. इस बार भी KYC वाला वीडियो लोगों को हंसाने के साथ एक जरूरी सवाल छोड़ गया है. अगर टेक्नोलॉजी इंसानों की सुविधा के लिए बनाई गई है, तो उसे हर तरह के इंसान के लिए सुविधाजनक बनाना भी उतना ही जरूरी है. किसी की आंखों, चेहरे या किसी अन्य प्राकृतिक पहचान की वजह से KYC जैसी जरूरी प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए.