'आंखें खोलो... अरे और खोलो!' जब KYC स्कैनर से नहीं हुई पहचान तो उंगलियों से किया चौड़ा; नागालैंड के मंत्री ने शेयर किया Video

आज के समय में बैंक अकाउंट खोलने से लेकर मोबाइल कनेक्शन और कई डिजिटल सर्विस लेने तक KYC एक जरूरी प्रोसेस बन चुका है. कई जगह लोगों को अपनी पहचान बताने के लिए आधार, फिंगरप्रिंट और फेस रिकग्निशन जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होता है. लेकिन हर व्यक्ति के लिए यह प्रोसेस उतना आसान नहीं होता.
नागालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग ने इसी परेशानी को मजेदार अंदाज में दिखाने वाला एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में एक शख्स KYC के लिए अपना चेहरा कैमरे के सामने लाने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन फेस रिकग्निशन सिस्टम उसे ठीक से पहचान नहीं पाता. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी आंखें औसत से कम खुल रही थीं.
वायरल वीडियो में कुछ लोग उस शख्स की मदद करते दिखाई देते हैं. कोई उसके चेहरे को कैमरे की तरफ करता है, तो कोई उसकी आंखों को थोड़ा ऊपर उठाकर कैमरे के सामने साफ दिखाने की कोशिश करता है. पूरा सीन ऐसा लगता है जैसे KYC कराने के लिए किसी फोटो स्टूडियो में खास फोटोशूट चल रहा हो. वीडियो में शख्स की परेशानी को देखकर आसपास मौजूद लोग भी उसे अलग-अलग तरीके से कैमरे के सामने पोज देने में मदद करते हैं. इसी मजेदार सिचुएशन को मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए सिर्फ लिखा, "Struggle is real." वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे खूब शेयर किया. इसे अभी 3.5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और हजारों लोगों ने इसे लाइक किया है.
वीडियो पहली नजर में भले ही फनी लगता है, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर एक गंभीर सवाल भी उठ गया. क्या फेस रिकग्निशन सिस्टम को अलग-अलग तरह के चेहरों और आंखों की बनावट के हिसाब से पर्याप्त तरीके से डिजाइन किया गया है? पूर्वोत्तर भारत के लोगों की आंखों और चेहरे की बनावट कई मामलों में बाकी भारतीय आबादी से अलग हो सकती है. ऐसे में अगर कोई बायोमेट्रिक सिस्टम किसी खास तरह के चेहरे या आंखों को ठीक से स्कैन नहीं कर पाता, तो समस्या व्यक्ति की नहीं, बल्कि सिस्टम की हो सकती है. यही बात कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट में उठाई. लोगों का कहना था कि किसी व्यक्ति की प्राकृतिक शारीरिक बनावट को डिजिटल सर्विस हासिल करने में रुकावट नहीं बनना चाहिए.
वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि टेक्नोलॉजी में हर तरह के भारतीय चेहरे को ध्यान में नहीं रखा गया है. वहीं, दूसरे यूजर्स ने सुझाव दिया कि अगर फेस स्कैन काम नहीं करता है, तो KYC के लिए फिंगरप्रिंट जैसे दूसरे ऑप्शन भी उपलब्ध होने चाहिए. एक यूजर ने सवाल उठाया कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक आंखों की बनावट की वजह से आइरिस स्कैन में परेशानी होती है, तो उसके लिए कोई वैकल्पिक तरीका क्यों नहीं होना चाहिए. एक अन्य कमेंट में कहा गया कि लोगों को उनकी प्राकृतिक बायोलॉजिकल पहचान के कारण किसी डिजिटल सर्विस से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. यूजर्स ने सुझाव दिया कि टेक्नोलॉजी में ऐसे ऑप्शनल वेरिफिकेशन सिस्टम होने चाहिए, जिससे हर व्यक्ति आसानी से अपनी पहचान साबित कर सके.
वीडियो पर चर्चा के दौरान कुछ यूजर्स ने आंखों की बनावट को लेकर भी बात की. पूर्वोत्तर एशिया और कुछ अन्य आबादी में आंखों के आसपास त्वचा और पलक की बनावट अलग-अलग तरह की हो सकती है. इसे मेडिकल भाषा में एपिकैंथिक फोल्ड कहा जाता है. इस तरह की आंखों की बनावट अपने आप में कोई समस्या नहीं है. लेकिन अगर किसी कैमरा आधारित सिस्टम को एक खास तरह की आंखों की तस्वीर पहचानने के लिए तैयार किया गया हो, तो अलग-अलग फेस फीचर्स में कभी-कभी टेक्निकल दिक्कत आ सकती है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बहस सिर्फ इस वीडियो तक सीमित नहीं रही. लोगों ने सवाल किया कि देश में इस्तेमाल होने वाली बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा तरह के चेहरों और शारीरिक बनावट के लिए बेहतर बनाया जाना चाहिए.
आज बैंकिंग, सरकारी सर्विसेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहचान के लिए प्रक्रिया तेजी से ऑनलाइन हो रही है. इससे लोगों का समय बचता है, लेकिन टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भर सिस्टम में एक समस्या यह भी है कि अगर मशीन किसी व्यक्ति को पहचानने में फेल हो जाए, तो उसके पास आगे बढ़ने का रास्ता क्या होगा. इसी वजह से यूजर्स ने फिंगरप्रिंट, आइरिस या किसी दूसरे सुरक्षित वेरिफिकेशन तरीके को बैकअप के तौर पर रखने की बात कही. इससे उन लोगों को राहत मिल सकती है, जिनके लिए फेस या आइरिस आधारित वेरिफिकेशन किसी वजह से काम नहीं करता.
नागालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग सोशल मीडिया पर अपने मजेदार पोस्ट और वीडियो के लिए काफी चर्चित रहते हैं. वह अक्सर ऐसे वीडियो शेयर करते हैं, जिनमें हंसी-मजाक के साथ कोई सामाजिक या रोजमर्रा की बात भी सामने आती है. इससे पहले भी उन्होंने इंदौर के डांसिंग कॉप का वीडियो शेयर किया था, जिसमें ट्रैफिक संभालते हुए पुलिसकर्मी माइकल जैक्सन के अंदाज में डांस करते दिखाई दिए थे. मंत्री के पोस्ट अक्सर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाते हैं. इस बार भी KYC वाला वीडियो लोगों को हंसाने के साथ एक जरूरी सवाल छोड़ गया है. अगर टेक्नोलॉजी इंसानों की सुविधा के लिए बनाई गई है, तो उसे हर तरह के इंसान के लिए सुविधाजनक बनाना भी उतना ही जरूरी है. किसी की आंखों, चेहरे या किसी अन्य प्राकृतिक पहचान की वजह से KYC जैसी जरूरी प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए.