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गणेश प्रतिमा ले जा रही ट्रॉली अचानक पलटी: जमीन पर गिरी मूर्ति, मची अफरा-तफरी; Video वायरल

मुंबई से सटे नालासोपारा वेस्ट के यशवंत गौरव इलाके में गणेश प्रतिमा को पंडाल तक ले जाते समय एक ट्रॉली अचानक पलट गई. ट्रॉली के पलटते ही उस पर रखी बड़ी गणेश प्रतिमा जमीन पर गिर गई. घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. फिलहाल इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 14, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:08 AM IST
गणेश प्रतिमा ले जा रही ट्रॉली अचानक पलटी: जमीन पर गिरी मूर्ति, मची अफरा-तफरी; Video वायरल
Image Credit: Image credit: X/@NewsZD

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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