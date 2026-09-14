गणेश प्रतिमा ले जा रही ट्रॉली अचानक पलटी: जमीन पर गिरी मूर्ति, मची अफरा-तफरी; Video वायरल

गणेश उत्सव की तैयारियों के बीच नालासोपारा से सामने आया यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. बताया जा रहा है कि गणेश प्रतिमा को एक ट्रॉली के जरिए उसके पंडाल तक ले जाया जा रहा था. इलाके में श्रद्धालु और गणेश पूजा समिति के सदस्य भी मौजूद थे.
इसी दौरान ट्रॉली आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया. देखते ही देखते ट्रॉली पलट गई और उस पर रखी गणेश प्रतिमा जमीन पर जा गिरी. अचानक हुए इस हादसे से वहां मौजूद लोगों में चिंता फैल गई. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
गणेश प्रतिमा के जमीन पर गिरते ही आसपास खड़े लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़े. पूजा समिति के सदस्यों को भी स्थिति संभालने के लिए आगे आना पड़ा. कुछ देर तक मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों के लिए सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं किसी व्यक्ति को चोट न लगी हो. हालांकि, अभी तक किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है. हादसे के बाद समिति के सदस्यों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की.
बताया जा रहा है कि जिस समय यह घटना हुई, उस दौरान इलाके में लगातार बारिश हो रही थी. बारिश के कारण सड़कें गीली थीं और कई जगहों पर रास्तों की हालत भी खराब बताई जा रही है. गणेश प्रतिमाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वैसे ही आसान काम नहीं होता. बड़ी मूर्तियों के लिए ट्रॉली, वाहन और कई लोगों की जरूरत पड़ती है. ऐसे में बारिश और गीली सड़कें इस पूरे काम को और मुश्किल बना देती हैं.
नालासोपारा: नालासोपारा वेस्ट के यशवंत गौरव इलाके में लोगों के पास खड़ी भीड़ पर गणेश प्रतिमा गिर गई। घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। pic.twitter.com/jpOiU9kDcO
— Waseem Zaidi (@NewsZD) September 13, 2026
घटना के वक्त गणेश प्रतिमा को पंडाल तक पहुंचाया जा रहा था. गणेश उत्सव से पहले अलग-अलग गणेश मंडल और पूजा समितियां अपनी प्रतिमाएं लेकर पंडालों तक जाती हैं. बड़ी प्रतिमाओं को ले जाते समय आयोजकों को भीड़भाड़ वाले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है. कई बार सड़क पर जगह कम होने और ट्रैफिक के बीच ट्रॉली को संभालना चुनौती बन जाता है. इस घटना ने भी प्रतिमाओं को ले जाने के दौरान ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत को सामने ला दिया है.
ट्रॉली पलटने के बाद गणेश पूजा समिति के कुछ सदस्यों में नाराजगी भी देखने को मिली. अचानक हुई इस घटना के बाद सदस्यों को मौके पर स्थिति संभालनी पड़ी. प्रतिमा को नुकसान कितना हुआ, इसे लेकर फिलहाल कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं, हादसे की वजह भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. शुरुआती तौर पर बारिश और खराब रास्ते को मुश्किल की एक वजह बताया जा रहा है, लेकिन ट्रॉली किस वजह से पलटी, इसकी पक्की जानकारी सामने नहीं आई है.
गणेश उत्सव के दौरान मुंबई और आसपास के इलाकों में बड़ी-बड़ी गणेश प्रतिमाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती हैं. गणेश मंडल कई दिन पहले से प्रतिमाओं को पंडाल तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर देते हैं. बड़ी प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से ले जाने के लिए कई लोग साथ चलते हैं. रास्ते में ट्रैफिक, बिजली के तार, संकरी सड़क और बारिश जैसी कई चुनौतियां सामने आती हैं. ऐसे में एक छोटी सी चूक भी परेशानी खड़ी कर सकती है.
इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो में गणेश प्रतिमा को लेकर जा रही ट्रॉली दिखाई देती है और फिर अचानक वह पलट जाती है. इसके बाद प्रतिमा जमीन पर गिरती नजर आती है. वीडियो सामने आने के बाद लोग घटना को लेकर चिंता जता रहे हैं. कुछ लोग आयोजकों से प्रतिमाओं को ले जाते समय ज्यादा सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं. खासकर बारिश के दौरान ट्रॉली और बड़े वाहनों की आवाजाही को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत बताई जा रही है.
गणेश प्रतिमाओं के आगमन के साथ ही मुंबई और आसपास के इलाकों में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं. पंडाल सजाए जा रहे हैं और मंडल अपनी प्रतिमाओं को पहुंचाने में जुटे हैं. नालासोपारा की इस घटना में राहत की बात यही है कि फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है. हालांकि, गणेश प्रतिमा को ले जाते समय ट्रॉली का अचानक पलट जाना निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाला है. बारिश के बीच बड़ी प्रतिमाओं को ले जाते समय रास्ते और वाहन की सुरक्षा पर खास ध्यान देना जरूरी है. फिलहाल घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि गणेश प्रतिमा को पंडाल तक पहुंचाने के दौरान मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए कितनी सावधानी बरतनी चाहिए.
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