DNA Analysis: सिगरेट के बचे टुकड़ों को रिसाइकल कर खड़ा कर दिया लाखों रुपये का बिजनेस, बहुत प्रेरक है नोएडा के युवक की ये कहानी

Recycling the Leftover Pieces of Cigarettes: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये देवानंद की फिल्म हम दोनों का एक मशहूर गाना है. लेकिन जिस धुएं में फिक्र को उड़ाने की बात की जा रही है वहीं धुआं लोगों की सेहत को बिगाड़ रहा है. साथ ही इस्तेमाल के बाद सिगरेट के फेंके गए टुकड़े भी गंदगी और प्रदूषण फैलाते हैं. शॉपिंग मॉल से लेकर, मल्टीप्लेक्स तक, चाय की टपरी से लेकर पान के दुकान तक, छोटे-छोटे बाजार से लेकर कनॉट प्लेस जैसे आलीशन मार्केट्स तक, हर जगह आपने लोगों को सिगरेट पीते देखा होगा.

एयरपोर्ट पर सिगरेट पीने के लिए अलग से Smoking Room तक बने होते हैं. आपने लोगों को सिगरेट पीने के बाद उसके टुकड़े को फेंकते हुए भी देखा होगा. सिगरेट ये टुकड़े आपको सभी जगह मिल जाएंगे. ये Cigarette Butts किसी काम के नहीं होते हैं. इसे कूड़ा समझकर फेंक दिया जाता है. लेकिन अब ये कूड़ा ही पैसे कमाने का जरिया बन गया है. दरअसल सिगरेट बट्स का रिसाइकल करके इससे अलग-अलग प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं.

सिगरेट के बचे टुकड़ों को रिसाइकल कर नया बिजनेस

सिगरेट बट्स से tobacco को अलग करके उससे खाद बनाया जा रहा है, कागज को फिर से इस्तेमाल लायक बनाया जा रहा है. फिल्टर से रुई निकालकर उससे खिलौने और कुशन जैसे सामान बनाए जा रहे हैं. किसी प्रोडक्ट के रिसाइकल का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है. नोएडा के एक कारोबारी ने सिगरेट बट्स का रिसाइकल करके ना केवल गंदगी को खत्म करने की कोशिश की बल्कि इससे वो कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं. One idea can change your life, यानी एक आइडिया आपकी जिंदगी को बदल सकता है और ऐसा ही कुछ नमन गुप्ता ने किया.

हर साल 26 करोड़ सिगरेट पी जाते हैं लोग

WHO के मुताबिक देश में 26 करोड़ 70 लाख लोग सिगरेट पीते हैं. एक व्यक्ति हर रोज 8 सिगरेट इस्तेमाल करता है. यानी हर रोज देश में 218 करोड़ से ज्यादा सिगरेट इस्तेमाल किए जाते हैं. एक सिगरेट बट्स का वजन 0.2 ग्राम होता है, यानी हर रोज देश में 4 लाख 37 हजार 880 किलो सिगरेट बट्स गंदगी के रुप में जमा हो रहा है. ये 4 हजार 378 क्विंटल है. यानी एक दिन के सिगरेट बट्स का वजन 73 हाथी के बराबर है. अब आप सोचिए कि देश में एक छोटा सा सिगरेट बट्स कितना ज्यादा कूडा फैला रहा है. नमन गुप्ता अभी हर रोज केवल 1000 किलो ही सिगरेट बट्स का रिसायकल कर पा रहे हैं. यानी देश में हर रोज फेंके जा रहे सिगरेट बट्स का केवल 0.22 प्रतिशत हिस्सा ही रिसाइकल हो रहा है.

शरीर को फूंककर रख देती है सिगरेट

इससे आप समझ सकते हैं सिगरेट कितना हानिकारक है. अब आपको सिगरेट से जुड़ा एक और गणित समझाते हैं. एक सिगरेट की औसत कीमत 10-11 रुपये है. इस तरह आप एक साल में करीब 30 हजार रुपये सिगरेट पर ख़र्च कर देते हैं. अगर आप हर साल 30 हजार रुपये लगातार 10 साल तक निवेश करते हैं और इसपर हर साल आपको 8 प्रतिशत रिटर्न मिलता है तो 10 साल में 3 लाख का आपका निवेश बढ़कर 4 लाख 70 के करीब हो जाएगा.

बढ़ जाती है ब्रेन स्ट्रोक की आशंका

स्मोकिंग करने से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. इसके अलावा सिगरेट पीने से कई गंभीर बीमारियां होती है. ऐसे में अब आपको तय करना है सिगरेट पीकर आप जिंदगी को कम करना चाहते हैं या उस पैसे का निवेश करके आने वाले कल को सुरक्षित बनाना चाहते हैं.

इवेंस्टमेंट को लेकर कहा जाता है कि ये एक बच्चे की तरह है. कई बार बच्चे माता-पिता को छोड़ देते हैं लेकिन इवेंस्टमेंट वो बच्चा है जो कभी धोखा नहीं देगा. अगर आप सिगरेट को छोड़कर उस पैसे का निवेश करते हैं तो आपका आने वाल कल ज्यादा सुरक्षित होगा क्योंकि सिगरेट तो रोज आपको थोड़ा-थोड़ा मार ही रहा है.

