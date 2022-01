कोरोना के नाम पर है इस शख्स का नाम, जो भी सुनता है करने लगता है शक

जब किसी शख्स का नाम कॉमन होता है तो उसी नाम वाले अन्य लोग भी उतने एक्साइटेड नहीं होते, जितने यूनीक नाम वाले होते हैं. रमेश, दिनेश, सुरेश, विकाश जैसे नाम हर जगह आपको सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर कुछ अलग और यूनीक नाम होता है तो लोग भी सुनकर समझना चाहते हैं कि आखिर किस नाम से पुकारा गया है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा नाम वायरल रहा है, जिसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे. कोविड-19 महामारी (COVID-19 Pandemic) के बीच कोविड नाम का एक व्यक्ति सुर्खियों में है.

कोविड नाम का शख्स अपने नाम से बेहद परेशान है और हर कोई उसका मजाक बनाता फिर रहा है. हालांकि, कोविड नाम से जब लोग बुलाते हैं तो मजाक भी बनाते हैं, जैसे ज्यादा करीब मत आना वरना कोविड हो जाएगा. ट्रिप प्लानिंग साइट होलीडिफाई (Holidify) के को-फाउंडर कोविड कपूर (Kovid Kapoor) ने ट्विटर पर एक डिस्क्लेमर दिया, 'मेरा नाम कोविड है और मैं वायरस नहीं हूं.' हालांकि, नाम से लोगों में कन्फ्यूजन भी हुआ कि कहीं असल वाला कोविड तो नहीं. या फिर कोरोना की वजह से अपना नाम तो बदल नहीं लिया.

For my 30th bday, my friends ordered a cake - and Amintiri automatically assumed that it's some kinda joke, and it should be spelled with a C not a K. pic.twitter.com/3jrySteSbC

— Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022