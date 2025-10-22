इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा इस चप्पल के ब्रांड का नाम, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

इस दुनिया में हर प्रोडक्ट के अलग-अलग ब्रांड होते हैं. कपड़ों से लेकर बर्तनों तक. ज्यादातर कंपनियां अपने ब्रांड का नाम आकर्षक और यादगार रखती हैं, लेकिन कभी-कभी कोई ऐसा नाम सामने आ जाता है, जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं. ऐसा ही मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जहां एक महिला ने ऐसी चप्पल दिखाई, जिसका ब्रांड नाम सुनकर हर कोई हंस-हंसकर लोटपोट हो गया.

भैंस की आंख’ निकला चप्पल का ब्रांड नाम

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अपने खरीदे हुए चप्पल का अनबॉक्सिंग वीडियो बना रही है. वह बताती है कि उसने यह चप्पल ऑनलाइन मंगाई थी. लेकिन जब उसने उसका ब्रांड देखा, तो खुद की हंसी नहीं रोक पाई. वीडियो में वह कैमरे की तरफ दिखाती है और बताती है कि चप्पल के ब्रांड का नाम है, ‘भैंस की आंख’ अब आप खुद सोचिए, आखिर किस रचनात्मक दिमाग ने ऐसा नाम रखने की हिम्मत की होगी. सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि “इतिहास में ऐसा ब्रांड पहली बार देखा.”

What a brand pic.twitter.com/YEaoWIUjKv — Chetan Singh Rathore (@Ajatshatru_28) October 21, 2025

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो, लोग बोले- वाह ब्रांड!

यह वीडियो एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर @Ajatshatru_28 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. यूजर ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, ‘क्या ब्रांड है!’ खबर लिखे जाने तक इसे एक लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर मजे लिए. एक यूजर ने लिखा, “मेरे ‘भैंस की आंख’ चप्पल गुम हो गई.” दूसरे ने मजाक किया, “शायद ये चप्पल भैंस के लिए ही बनी होगी.” जबकि तीसरे ने पूछा, “भैंस की आंख ब्रांड कब और कहां से लॉन्च हो गया भाई?” वीडियो ने नेटिज़न्स को ठहाकों में डूबो दिया है. यह पहली बार नहीं है जब किसी अजीबो-गरीब ब्रांड नाम ने इंटरनेट पर धूम मचाई हो.