कभी नहीं नहाती ये महिलाएं! फिर भी बॉडी से आती है खुशबू, जानें कहां रहती है ये जनजाति

African Tribes Women: इन दिनों गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. पूरे भारत में आसमान से आग बरस रही है. लगातार बढ़ते टेम्प्रेचर के बीच 1 बार नहाने से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ रहा. लोग पसीने के कारण दिन में 2 से 3 बार नहा रहे हैं फिर भी राहत नहीं मिल रही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जनजाति है जिनकी महिलाएं पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 ही बार नहाती हैं. जी हां, आज हम आपको अफ्रीका के नामीबिया में रहने वाली हिम्बा जनजाति (Himba Tribe) के बारे में बता रहे हैं.

जहां लोग गर्मी से बचने के लिए दिन में 2 से 3 बार नहा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर नामीबिया में रहने वाली हिम्बा (Himba) जनजाति एक ऐसी ट्राइब है जहां महिलाएं अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 3 ही बार पानी से नहाती हैं. इसके बाद भी उनकी स्किन चमकदार रहती है और शरीर से नेचुरल खुशबू आती है. आइए जानते हैं ये महिलाए ऐसी कौन-सा नेचुरल प्रोसेस फॉलो करती हैं जिससे बिला नहाए भी बॉडी से बदबू नहीं आती.

दरअसल, ये हिम्बा जनजाति के लोग नामीबिया के रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं. यहां पर पानी बहुत कीमती है. इसलिए इन लोगों ने पानी का यूज कम से कम करने का अनोखा रिवाज विकसित कर लिया है. ये लोग नहाने में पानी वेस्ट नहीं करते, बल्कि उसकी जगह दूसरी विधि फॉलो करते हैं. जिससे उनके शरीर से बदबू नहीं, खुशबू आती है. मीडिया रिपोर्ट और वायरल हो रहे दावे के अनुसार, हिम्बा जनजाति की महिलाएं सिर्फ 3 ही बार पानी से नहाती हैं. एक, जब वो पैदा होती हैं. दूसरी बार शादी के दिन नहाती हैं और तीसरी बार मौत के बाद नहाती हैं. देखा जाए तो जिंदा रहते तो 2 ही बार नहाती हैं. अब सवाल ये आता है कि वो अपने शरीर की साफ-सफाई कैसे करती हैं. आइए जानते हैं.

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उनके शरीर से बदबू की जगह खुशबू आने का राज स्मोक बाथ (Smoke Bath) और ओटजाइल (Otjize) लेप है. शरीर को साफ करने की प्रक्रिया में महिलाएं सुबह को सबसे पहले एक छोटे बर्तन में सुगंधित जड़ी बूटियां और लकड़ी जलाकर धुआं निकालती हैं. इसके बाद ये महिलाएं उस धुएं के ऊपर झुक कर बैठ जाती हैं. इससे महिलाओं के शरीर से पसीने के रूप में गंदगी निकल जाती है. माना जाता है कि इस प्रोसेस से बैक्टीरिया मर जाते हैं और बॉडी से स्मेल नहीं आती.

मिट्टी का लेप लगाती हैं ये महिलाएं

जब धुएं से पसीना निकल जाता है तो ये महिलाएं लाल रंग की मिट्टी (रेड ओचर) मक्खन या फैट के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेती हैं. इसके बाद महिलाएं ये लाल पेस्ट शरीर के साथ साथ बालों में भी लगाती हैं. ये सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि कई फायदे देता है. आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि ये महिलाएं कैसे लाल लेप को बालों में लगा रही हैं.

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सनस्क्रीन का काम करता है ये लेप

इस लेप को लगाने के बाद महिलाओं की स्किन लाल रंग की नजर आती है. ये सूरज की हानिकारक किरणों से त्वचा की रक्षा करता है यानी एक तरह से ये नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है. इसके अलावा ये कीड़ों से बचाता है. इतना ही नहीं, इस लेप को लगाने से स्किन सॉफ्ट और चमकदार रहती है. इसके अलावा पसीने की ग्रंथियों को भी कुछ हद तक ब्लॉक करने में मदद करता है.

लाल रंग की महिलाएं

इस लेप को लगाने के बाद हिम्बा जनजाति की महिलाएं लाल रंग की नजर आती हैं. महिलाओं की त्वचा और बाल गहरे लाल रंग के हो जाते हैं. ये लाल रंग ही इनकी पारंपरिक पहचान बन चुका है. इस अद्भुत सीन को अपने कैमरे में कैद करने के लिए फोटोग्राफर नामीबिया जाते हैं.

हिम्बा महिलाओं का वीडियो वायरल

हिम्बा जनजाति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें महिलाओं का ये लाल लेप लगाने वाला पूरा प्रोसेस दिखाया गया है. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @lifestylewithshade नाम के पेज से शेयर किया गया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.