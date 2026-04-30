Advertisement
trendingNow13199431
Hindi Newsजरा हटकेकभी नहीं नहाती ये महिलाएं! फिर भी बॉडी से आती है खुशबू, जानें कहां रहती है ये जनजाति

कभी नहीं नहाती ये महिलाएं! फिर भी बॉडी से आती है खुशबू, जानें कहां रहती है ये जनजाति

Himba Tribe Shocking Facts: क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जनजाति है जिनकी महिलाएं पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 ही बार नहाती हैं. जी हां, आज हम आपको अफ्रीका के नामीबिया में रहने वाली हिम्बा जनजाति (Himba Tribe) के बारे में बता रहे हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 30, 2026, 07:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @lifestylewithshade
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @lifestylewithshade

African Tribes Women: इन दिनों गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. पूरे भारत में आसमान से आग बरस रही है. लगातार बढ़ते टेम्प्रेचर के बीच 1 बार नहाने से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ रहा. लोग पसीने के कारण दिन में 2 से 3 बार नहा रहे हैं फिर भी राहत नहीं मिल रही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जनजाति है जिनकी महिलाएं पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 ही बार नहाती हैं. जी हां, आज हम आपको अफ्रीका के नामीबिया में रहने वाली हिम्बा जनजाति (Himba Tribe) के बारे में बता रहे हैं.

जहां लोग गर्मी से बचने के लिए दिन में 2 से 3 बार नहा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर नामीबिया में रहने वाली हिम्बा (Himba) जनजाति एक ऐसी ट्राइब है जहां महिलाएं अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 3 ही बार पानी से नहाती हैं. इसके बाद भी उनकी स्किन चमकदार रहती है और शरीर से नेचुरल खुशबू आती है. आइए जानते हैं ये महिलाए ऐसी कौन-सा नेचुरल प्रोसेस फॉलो करती हैं जिससे बिला नहाए भी बॉडी से बदबू नहीं आती.

दरअसल, ये हिम्बा जनजाति के लोग नामीबिया के रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं. यहां पर पानी बहुत कीमती है. इसलिए इन लोगों ने पानी का यूज कम से कम करने का अनोखा रिवाज विकसित कर लिया है. ये लोग नहाने में पानी वेस्ट नहीं करते, बल्कि उसकी जगह दूसरी विधि फॉलो करते हैं. जिससे उनके शरीर से बदबू नहीं, खुशबू आती है. मीडिया रिपोर्ट और वायरल हो रहे दावे के अनुसार, हिम्बा जनजाति की महिलाएं सिर्फ 3 ही बार पानी से नहाती हैं. एक, जब वो पैदा होती हैं. दूसरी बार शादी के दिन नहाती हैं और तीसरी बार मौत के बाद नहाती हैं. देखा जाए तो जिंदा रहते तो 2 ही बार नहाती हैं. अब सवाल ये आता है कि वो अपने शरीर की साफ-सफाई कैसे करती हैं. आइए जानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जब डाक से भेजे जाते थे बच्चे! चिट्ठी की तरह बच्चों को डिलीवर करता था डाकिया, जानें क्या थी वजह

उनके शरीर से बदबू की जगह खुशबू आने का राज स्मोक बाथ (Smoke Bath) और ओटजाइल (Otjize) लेप है. शरीर को साफ करने की प्रक्रिया में महिलाएं सुबह को सबसे पहले एक छोटे बर्तन में सुगंधित जड़ी बूटियां और लकड़ी जलाकर धुआं निकालती हैं. इसके बाद ये महिलाएं उस धुएं के ऊपर झुक कर बैठ जाती हैं. इससे महिलाओं के शरीर से पसीने के रूप में गंदगी निकल जाती है. माना जाता है कि इस प्रोसेस से बैक्टीरिया मर जाते हैं और बॉडी से स्मेल नहीं आती. 

मिट्टी का लेप लगाती हैं ये महिलाएं

जब धुएं से पसीना निकल जाता है तो ये महिलाएं लाल रंग की मिट्टी (रेड ओचर) मक्खन या फैट के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेती हैं. इसके बाद महिलाएं ये लाल पेस्ट शरीर के साथ साथ बालों में भी लगाती हैं. ये सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि कई फायदे देता है. आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि ये महिलाएं कैसे लाल लेप को बालों में लगा रही हैं.

यह भी पढ़ें: 'कोबरा के अंडे' खा रहे यहां के लोग! वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, ऐसे तैयार होती है डिश

सनस्क्रीन का काम करता है ये लेप

इस लेप को लगाने के बाद महिलाओं की स्किन लाल रंग की नजर आती है. ये सूरज की हानिकारक किरणों से त्वचा की रक्षा करता है यानी एक तरह से ये नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है. इसके अलावा ये कीड़ों से बचाता है. इतना ही नहीं, इस लेप को लगाने से स्किन सॉफ्ट और चमकदार रहती है. इसके अलावा पसीने की ग्रंथियों को भी कुछ हद तक ब्लॉक करने में मदद करता है. 

लाल रंग की महिलाएं

इस लेप को लगाने के बाद हिम्बा जनजाति की महिलाएं लाल रंग की नजर आती हैं. महिलाओं की त्वचा और बाल गहरे लाल रंग के हो जाते हैं. ये लाल रंग ही इनकी पारंपरिक पहचान बन चुका है. इस अद्भुत सीन को अपने कैमरे में कैद करने के लिए फोटोग्राफर नामीबिया जाते हैं.

हिम्बा महिलाओं का वीडियो वायरल

हिम्बा जनजाति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें महिलाओं का ये लाल लेप लगाने वाला पूरा प्रोसेस दिखाया गया है. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @lifestylewithshade नाम के पेज से शेयर किया गया. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

Himba Tribe Namibiatrending

Trending news

इस एग्जिट पोल ने बंगाल में बीजेपी के लिए कर दिया बम-बम, दे दी इतनी सीटें; TMC दंग
Exit poll
इस एग्जिट पोल ने बंगाल में बीजेपी के लिए कर दिया बम-बम, दे दी इतनी सीटें; TMC दंग
Agni-VI के लिए रेडी... क्यों सहमी PAK फौज, DRDO ने आज आसिम मुनीर को नया दर्द दे दिया
agni vi
Agni-VI के लिए रेडी... क्यों सहमी PAK फौज, DRDO ने आज आसिम मुनीर को नया दर्द दे दिया
चोरी होकर अमेरिका पहुंची विरासत, अब US भारत को लौटाएगा मूर्तियां; 120 करोड़ है कीमत
US News
चोरी होकर अमेरिका पहुंची विरासत, अब US भारत को लौटाएगा मूर्तियां; 120 करोड़ है कीमत
जोड़े हाथ, कलाई में स्मार्टवॉच, नतीजों से 4 दिन पहले क्या बोलीं ममता बनर्जी?
West Bengal elections 2026
जोड़े हाथ, कलाई में स्मार्टवॉच, नतीजों से 4 दिन पहले क्या बोलीं ममता बनर्जी?
एग्जिट पोल में 'लापता', आखिर में पलट देते हैं नतीजे, कौन होते हैं साइलेंट वोटर्स?
Election
एग्जिट पोल में 'लापता', आखिर में पलट देते हैं नतीजे, कौन होते हैं साइलेंट वोटर्स?
पवन खेड़ा को मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित; असम पुलिस अलर्ट
Pawan Khera
पवन खेड़ा को मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित; असम पुलिस अलर्ट
36 साल बाद घाटी के इस गणेश मंदिर में हुई पूजा, गांव में खुशी से झूम उठे लोग; जानें
Jammu and Kashmir
36 साल बाद घाटी के इस गणेश मंदिर में हुई पूजा, गांव में खुशी से झूम उठे लोग; जानें
Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
West Bengal Election 2026
Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
crime news
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा
Hajj 2026
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा