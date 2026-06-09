/स्कूल बंद हुआ तो कहां जाओगे?... मास्टर जी के सवाल पर बच्चे ने दिया ऐसा जवाब, हंसते-हंसते लोटपोट हुए लोग

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्कूल में छुट्टी होने वाली है. इसी दौरान एक टीचर बच्चे से मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो रही है, ऐसे में हमारा तो मन नहीं लगेगा, तुम्हारा लगेगा क्या? टीचर का सवाल सुनकर बच्चा कुछ पल सोचता है. उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता है. फिर वह बेहद प्यारे अंदाज में जवाब देता है कि हमारा तो लगेगा... हम तो नानी के घर चले जाएंगे, आप अपनी सोचो. बच्चे का यह जवाब सुनते ही वहां मौजूद लोग हंस पड़ते हैं. वीडियो देखने वाले सोशल मीडिया यूजर्स भी उसकी बात सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.