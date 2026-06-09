/स्कूल बंद हुआ तो कहां जाओगे?... मास्टर जी के सवाल पर बच्चे ने दिया ऐसा जवाब, हंसते-हंसते लोटपोट हुए लोग

Teacher Student Funny Conversation: सोशल मीडिया पर हर रोज हजारों वीडियो वायरल होते हैं. लेकिन उनमें कुछ क्लिप ऐसी होती हैं, जो सीधे लोगों के दिल को छू जाती हैं. इन दिनों एक छोटे बच्चे का वीडियो लोगों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है. वीडियो में स्कूल का माहौल दिखाई देता है, जहां छुट्टी का समय करीब है और बच्चे अपने-अपने घर जाने की तैयारी में हैं.
इसी दौरान टीचर और बच्चे के बीच हुई छोटी सी बातचीत इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई. बच्चे का जवाब इतना मासूम और मजेदार था कि वीडियो देखते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. यही वजह है कि यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्कूल में छुट्टी होने वाली है. इसी दौरान एक टीचर बच्चे से मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो रही है, ऐसे में हमारा तो मन नहीं लगेगा, तुम्हारा लगेगा क्या? टीचर का सवाल सुनकर बच्चा कुछ पल सोचता है. उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता है. फिर वह बेहद प्यारे अंदाज में जवाब देता है कि हमारा तो लगेगा... हम तो नानी के घर चले जाएंगे, आप अपनी सोचो. बच्चे का यह जवाब सुनते ही वहां मौजूद लोग हंस पड़ते हैं. वीडियो देखने वाले सोशल मीडिया यूजर्स भी उसकी बात सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.
इस वीडियो की सबसे खास बात बच्चे का जवाब नहीं, बल्कि उसे कहने का अंदाज है. जिस आत्मविश्वास और बेफिक्री के साथ वह अपनी बात कहता है, वही लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है. बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी आवाज और नानी के घर जाने की खुशी साफ दिखाई देती है. ऐसा लगता है जैसे उसे छुट्टियों का इंतजार पहले से ही था और उसने अपने सारे प्लान पहले ही बना रखे हों. यही सादगी और मासूमियत लोगों को वीडियो से जोड़ रही है. कई यूजर्स का कहना है कि बच्चों के मन में जो होता है, वे वही बोल देते हैं और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है.
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @vkraj_1999 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट होने के बाद से ही इसे लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया है. वीडियो को करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं, जबकि लाइक्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं. कुछ लोग इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों को भेज रहे हैं, तो कुछ इसे दिनभर की थकान दूर करने वाला वीडियो बता रहे हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में भी मजेदार रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. लोगों को बच्चे का जवाब इतना पसंद आया कि उन्होंने तरह-तरह के कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा कि बच्चे ने तो मास्टर जी की बोलती ही बंद कर दी. दूसरे यूजर ने कहा कि इतना सीधा और सच्चा जवाब सिर्फ बच्चे ही दे सकते हैं. एक और यूजर ने लिखा कि नानी के घर जाने की खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है. कई लोगों ने यह भी कहा कि वीडियो देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया, जब छुट्टियों का मतलब सिर्फ नानी या दादी के घर जाना हुआ करता था.
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर तनाव और काम के दबाव में रहते हैं. ऐसे में बच्चों की मासूमियत से जुड़े वीडियो लोगों को कुछ पल की खुशी दे जाते हैं. बच्चों की सच्ची बातें और उनका बेफिक्र अंदाज लोगों को अपनी पुरानी यादों से जोड़ देता है. यही वजह है कि इस तरह के वीडियो बहुत तेजी से वायरल होते हैं और हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं. यह वीडियो भी किसी बड़े ड्रामे या खास घटना की वजह से वायरल नहीं हुआ है. इसके वायरल होने की वजह सिर्फ एक बच्चे की सच्ची और दिल से निकली बात है.
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