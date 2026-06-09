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स्कूल बंद हुआ तो कहां जाओगे?... मास्टर जी के सवाल पर बच्चे ने दिया ऐसा जवाब, हंसते-हंसते लोटपोट हुए लोग

Teacher Student Funny Conversation: सोशल मीडिया पर एक नन्हे बच्चे का वीडियो इन दिनों लोगों का दिल जीत रहा है. स्कूल में छुट्टी से पहले टीचर ने उससे एक साधारण सा सवाल पूछा, लेकिन बच्चे ने जो जवाब दिया, उसने लाखों लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 09, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:39 PM IST
स्कूल बंद हुआ तो कहां जाओगे?... मास्टर जी के सवाल पर बच्चे ने दिया ऐसा जवाब, हंसते-हंसते लोटपोट हुए लोग
Image Credit: Image credit: instagram/@@vkraj_1999

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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