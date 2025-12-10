Advertisement
बिकिनी मॉडल देखकर पोती ने नानी से पूछी, ‘मैं भी करूं क्या?’ जबाव सुनकर चौंक गई लड़की

Viral Reel: सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में नानी ने अपनी पोती के बिकिनी पहनने के सवाल पर सीधा-सादा, देसी जवाब देकर सबको हैरान और हंसाया. लोग नानी की स्पष्ट-साफ बोलने की शैली को पसंद कर रहे हैं और उन्हें “कूल बॉस” बता रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 10, 2025, 04:04 PM IST
बिकिनी मॉडल देखकर पोती ने नानी से पूछी, ‘मैं भी करूं क्या?’ जबाव सुनकर चौंक गई लड़की

आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं, जिन्हें देखकर हंसी रुक ही नहीं पाती. कभी बच्चों की शरारतें तो कभी बड़ों की सीधी-सादी बातें दोनों मिल जाएं, तो कंटेंट अपने आप मजेदार बन जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़की अपनी नानी को चिढ़ाने के मूड में थी, लेकिन बाजी उलटी पड़ गई. लड़की ने सोचा था कि नानी बिकिनी मॉडल देखकर हिचकिचाएंगी, लेकिन नानी ने जिस मासूम और देसी अंदाज़ में जवाब दिया, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. लोग बोले, “नानी तो असली रॉकस्टार हैं!”

 नातिन की शरारत, नानी का चटपटा जवाब

 

वीडियो की शुरुआत मॉल से होती है, जहां एक लड़की अपनी देसी नानी को ब्लैक बिकिनी पहनी मॉडल का पोस्टर दिखाती है. लड़की बड़ी मासूमियत से पूछती है कि “नानी, ये कैसी लग रही है?” नानी बिना सोचे कह देती हैं, “अच्छी लग रही है.” बस यहीं से लड़की अपनी प्लानिंग शुरू करती है. चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए वो पूछ बैठती है और अगर मैं ऐसा पहनूं तो?” यह सवाल सुनते ही नानी ने ऐसा जवाब दिया कि इंटरनेट फट पड़ा. “उसके लिए हाथ-पैर भी गोरे होने चाहिए.” लड़की का प्लान बुरी तरह फेल हो गया और नानी ने उसी की मज़ाकिया खिंचाई कर दी.

A post shared by SillySamosa (@silly_samosa)

 वीडियो क्यों बना सुपरहिट?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @silly_samosa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अपलोड होते ही ट्रेंड में आ गया. कैप्शन भी लिखा, “सीधी बात, नो बकवास.” लोगों को नानी का देसी अंदाज़ इतना पसंद आया कि कमेंट सेक्शन मीम्स और हंसी से भर गया. वीडियो पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और लोग नानी के ईमानदार अंदाज़ को सलाम कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने कहा, “नानी सीधी हैं, लेकिन बात सीधी-सपाट बोलती हैं.” कई लोग इसे परिवारों में होने वाली असली-सी बातचीत बता रहे हैं, जो हंसी-ठिठोली से भरी होती है. नानी का जवाब न केवल मजेदार था, बल्कि इसने दिखा दिया कि पुरानी पीढ़ी की समझदारी कितनी प्यारी और सरल होती है. यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोग नानी को “कूल बॉस” और “रियल हीरो” कह रहे हैं. इस फनी फैमिली मोमेंट ने पूरे इंटरनेट का दिल जीत लिया. 

