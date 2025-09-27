Advertisement
ब्लॉगर ने नारियल वाले को दिया मुंह से Coconut छीलने का चैलेंज, उसके बाद जो हुआ वो...

Nariyal Wale Ka Video: एक ब्लॉगर ने नारियल वाले को मुंह से नारियल छीलकर पानी निकालने का चैलेंज दिया. इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी.

 

Sep 27, 2025, 08:35 PM IST
Viral Video: आपने फूड ब्लॉगर्स के कई ब्लॉग देखे होंगे, जिसमें वे स्ट्रीट फूड वालों को तरह-तरह के चैलेंज देते हैं. जब कोई दुकानदार उस टास्क को पूरा कर देता है तो तय इनाम भी देना पड़ता है. ऐसा ही चैलेंज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नारियल वाले को नारियल मुंह से छीलने के लिए कहा जाता है और उसके बाद जो होता है उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी.

नारियल वाले को क्या चैलेंज देता है ये लड़का?
वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का नारियल पानी बेचने वाले के पास जाता है और पूछता है कि आप मुंह से नारियल छील देते हो ना. इस पर नारियल वाला कहता है, "हां मुंह से छील देता हूं." इसके बाद वो ब्लॉगर नारियल वाले से एक नारियल मुंह से छीलने के लिए कहता है. सबसे पहले वो एक नारियल का दाम पूछता है. जिसके जवाब में नारियल वाला कहता है कि '90 रुपये' का है. इसके बाद वीडियो बना रहा शख्स नारियल वाले को चैलेंज देता है कि अगर मुंह से छीलकर पानी निकाल दिया तो मैं दोगुने पैसे दूंगा.
यह भी पढ़ें: पेंट शर्ट पहनने के बाद हाथी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वीडियो देखकर खुश हो जाएगा मन

मुंह से कैसे छीलता है नारियल?
इसके बाद नारियल वाला एक नारियल उठाता है और मुंह से लगाने ही वाला होता है कि ये ब्लॉगर उसे रोक देता है. इस शख्स को नारियल वाले पर यकीन नहीं होता है. इसलिए वो खुद नारियल चुनने के लिए कहता है. जिस पर नारियल वाला तुरंत सहमत हो जाता है. इसके बाद वो शख्स नारियल वाले को अपनी पसंद का एक नारियल देता है और उसके बाद नारियल वाला तुरंत उसे दांतों से छील देता है और बीच में से फाड़ देता है. जिससे नारियल का सारा पानी निकल जाता है. अब इस नारियल वाले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: बारिश में छत पर डांस रील बना रही थी ये लड़की, फिर हो गई बंदर की एंट्री और कब्जा लिया फोन और फिर...

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @foodiesaaoofficial नाम के हैंडल से डाला गया है और अभी तक इस वीडियो पर 6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इनके पेस्ट में नमक है." दूसरे यूजर ने लिखा, "180 रुपये दो जल्दी से और निकलो." तीसरे यूजर ने लिखा, "गरीब है कमजोर थोड़ी है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

;