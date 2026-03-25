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Hindi Newsजरा हटकेअंतरिक्ष स्टेशन पर पैदा हुआ अजीबोगरीब राक्षस? नासा की इस डरावनी तस्वीर ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की उड़ाई नींद!

अंतरिक्ष स्टेशन पर पैदा हुआ 'अजीबोगरीब राक्षस'? नासा की इस डरावनी तस्वीर ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की उड़ाई नींद!

नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने ISS पर उगते एक आलू की तस्वीर शेयर की, जिसे देखकर लोग उसे 'एलियन का अंडा' समझ बैठे. शून्य गुरुत्वाकर्षण में बेतरतीब फैलती इसकी जड़ें डरावनी लग रही थीं, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:46 PM IST
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कल्पना कीजिए कि आप करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में शांति से काम कर रहे हैं और अचानक आपको कोने में एक ऐसी चीज दिखे जिसके काले-काले डरावने हाथ (Tentacles) बाहर निकल रहे हों. नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने एक्सपीडिशन 72 (सितंबर 2024 से अप्रैल 2025) के दौरान एक ऐसी तस्वीर खींची जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी. यह रहस्यमयी वस्तु किसी अंडे जैसी दिख रही थी, जिससे डरावनी आकृतियां बाहर आ रही थीं. सोशल मीडिया पर तो जैसे भूचाल आ गया, कुछ फैंस ने इसे तुरंत 'जलाकर खाक' करने की सलाह दी, तो कुछ को लगा कि यह किसी एलियन फिल्म का दृश्य है.

क्या अंतरिक्ष में कोई रहस्यमयी अंडा फूट रहा है?

जैसे ही यह तस्वीर एक्स (ट्विटर) पर वायरल हुई, लोगों ने इसे हॉलीवुड फिल्म 'प्रे' (Prey) के खतरनाक जीवों से जोड़ना शुरू कर दिया. एक यूजर ने घबराकर लिखा, "भाई, मुझे तो लगा कि कोई खतरनाक अंडा फूट रहा है." काले तंतुओं और अजीब बनावट को देखकर फैंस इतने 'डिस्टर्ब' हो गए कि उन्होंने इसे अंतरिक्ष का कोई नया खतरा मान लिया. तस्वीर को 1 लाख से ज्यादा बार देखा गया और लोग इस 'अजीबोगरीब राक्षस' के पीछे का सच जानने के लिए बेताब हो गए. क्या वाकई कोई परग्रही जीव अंतरिक्ष स्टेशन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था या यह सिर्फ हमारी आंखों का धोखा था?

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खौफनाक दिखने वाली चीज का क्या है 'आलू' कनेक्शन?

जब डर और चर्चा अपने चरम पर थी, तब अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने इस सस्पेंस से पर्दा उठाया. उन्होंने हंसते हुए बताया कि यह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक 'आलू' (Spudnik-1) है. दरअसल, डॉन ने अपने खाली समय में 'स्पेस गार्डन' बनाने के लिए बैंगनी रंग के आलू उगाए थे. तस्वीर में जो काले हाथ दिख रहे थे, वे असल में आलू की जड़ें थीं, जो बिना गुरुत्वाकर्षण (Zero Gravity) के हर दिशा में बेतरतीब ढंग से फैल रही थीं. इसे अपनी जगह पर टिकाए रखने के लिए उन्होंने इसमें 'वेल्क्रो' (Velcro) का भी इस्तेमाल किया था. तो जिसे लोग एलियन समझ रहे थे, वह भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए उगाई जा रही एक सब्जी निकली.

क्या अंतरिक्ष में उगने वाले आलू धरती से अलग होते हैं?

डॉन पेटिट ने जानकारी दी कि अंतरिक्ष में पौधे धरती के मुकाबले बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं. उन्होंने मशहूर फिल्म 'द मार्सियन' का जिक्र करते हुए बताया कि भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं में आलू सबसे महत्वपूर्ण आहार होंगे, क्योंकि इनमें कम जगह में अधिक पोषण मिलता है. फैंस ने इस पर खूब मजे लिए; किसी ने 'जीरो-जी फ्रायर' बनाने की मांग की, तो किसी ने फिल्म की तर्ज पर खाद के बारे में मजाक किया. नासा अब आईएसएस पर टमाटर, मिर्च और जामुन जैसी चीजें उगाने की योजना बना रहा है, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन से बचने के लिए जरूरी एंटीऑक्सीडेंट मिल सकें. फिलहाल, यह 'आलू-राक्षस' सुरक्षित है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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