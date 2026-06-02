जहां शुरू होने वाला था नया सफर, वहीं घुटनों पर बैठकर फौजी ने गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज; वीडियो वायरल

महाराष्ट्र के नासिक से इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, देखकर लोग भावुक हो गए. वीडियो में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल (CAATS) में पासिंग आउट परेड पास करने के बाद अपने गर्लफ्रैंड को प्रपोज करते नजर आ रह हैं.
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कुछ पल ऐसे होते हैं जो जिंदगीभर याद रहते हैं. महाराष्ट्र के नासिक में ऐसा ही एक भावुक और खूबसूरत नजारा देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद हर शख्स का दिल छू लिया. कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल (CAATS) की पासिंग आउट परेड के बाद एक युवा सैन्य अधिकारी ने अपनी जिंदगी के दो सबसे बड़े सपनों को एक साथ जोड़ दिया. एक तरफ वह सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी कर पायलट बनने जा रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने जीवनसाथी को चुनने का फैसला भी उसी खास मौके पर किया. हेलीकॉप्टर के सामने घुटनों पर बैठकर किया गया यह प्रपोज़ल देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों का कहना है कि यह केवल एक प्रपोज़ल नहीं, बल्कि प्यार, समर्पण और नई शुरुआत का खूबसूरत प्रतीक है.
महाराष्ट्र के नासिक स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल (CAATS) में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया था. यह समारोह उन सैन्य अधिकारियों के लिए बेहद खास होता है, जो अपनी कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार होते हैं. इसी समारोह के समापन के बाद कैप्टन भारत भारद्वाज ने ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे कार्यक्रम को और भी यादगार बना दिया. परेड खत्म होते ही उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड आरुषि को सबके सामने प्रपोज़ करने का फैसला किया. वहां मौजूद अधिकारी, परिवार और मेहमान इस पल को देखकर भावुक हो गए.
ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर पायलट बनने जा रहे कैप्टन भारत भारद्वाज उसी जगह खड़े थे, जहां से उनके करियर का नया अध्याय शुरू होने वाला था. इसी दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर के सामने घुटनों पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड आरुषि को प्रपोज़ किया. भारत ने अंगूठी निकालकर आरुषि को पहनाई और उनसे जीवनभर साथ निभाने का वादा मांगा. जैसे ही आरुषि ने मुस्कुराते हुए इस प्रपोज़ल को स्वीकार किया, पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. यह पल वहां मौजूद लोगों के लिए बेहद खास बन गया. कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में इस यादगार क्षण को कैद कर लिया.
यह सिर्फ एक सैन्य अधिकारी की पेशेवर सफलता का जश्न नहीं था, बल्कि प्यार और नए जीवन की शुरुआत का भी प्रतीक था. कैप्टन भारत भारद्वाज ने अपनी मेहनत और समर्पण से पायलट बनने का सपना पूरा किया और उसी दिन अपने रिश्ते को भी नई पहचान दी. इस भावुक पल ने समारोह में मौजूद हर व्यक्ति को प्रभावित किया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग इस जोड़ी को शुभकामनाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे "सपनों और प्यार का परफेक्ट मिलन" बताया. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है.
पासिंग आउट परेड के बाद कैप्टन भारत भारद्वाज ने कहा कि यह दिन सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनके परिवार, मां, मंगेतर और उन सभी लोगों के लिए बेहद खास है जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया. उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का बहुत बड़ा दिन है और वह चाहते थे कि यह पल सभी के लिए यादगार बने. भारत ने समारोह में शामिल लोगों का धन्यवाद भी किया. उनके भावुक शब्दों ने इस खास मौके को और भी यादगार बना दिया. पायलट बनने की उपलब्धि और जीवनसाथी का साथ मिलने की खुशी ने इस दिन को उनके लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बना दिया.
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