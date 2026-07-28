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चलते-चलते बेकाबू हुआ ट्रक, फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर सड़क पर गिरा; CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा

महाराष्ट्र के सिन्नर MIDC बायपास रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक के बेकाबू होकर फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिरने का मामला सामने आया है. हादसे का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ ही सेकंड में ट्रक नियंत्रण से बाहर होकर ऊंचाई से सड़क पर गिर जाता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 28, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:00 AM IST
चलते-चलते बेकाबू हुआ ट्रक, फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर सड़क पर गिरा; CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा
Image Credit: Image credit: X/@priyathosh6447

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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