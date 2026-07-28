/चलते-चलते बेकाबू हुआ ट्रक, फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर सड़क पर गिरा; CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा

सड़क हादसे कई बार इतनी तेजी से होते हैं कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता. महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर में भी ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और देखते ही देखते फ्लाईओवर पर लगे बैरियर तोड़कर नीचे जा गिरा.
इस पूरी घटना का CCTV फुटेज अब सामने आ गया है, जिसमें हादसे का खौफनाक सीन कैद हो गया. वीडियो देखने के बाद लोग सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार ड्राइविंग को लेकर चिंता जता रहे हैं. दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक ट्रक सिन्नर MIDC बायपास रोड पर तेज गति से आगे बढ़ रहा था. शुरुआत में ट्रक सामान्य तरीके से चलता दिखाई देता है, लेकिन अचानक ड्राइवर का ट्रक पर नियंत्रण बिगड़ जाता है. इसके बाद ट्रक सड़क से हटकर फ्लाईओवर की तरफ बढ़ने लगता है. कुछ ही सेकंड में वह फ्लाईओवर की मजबूत रेलिंग से टकराता है और उसे तोड़ते हुए नीचे वाली सड़क पर जा गिरता है. ट्रक के गिरते ही आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच जाती है. हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके की ओर दौड़ पड़े.
TRUCK FALLS OFF FLYOVER
A horrific accident took place on the MIDC Bypass road in front of 'Winner Township' in Sinnar, Nashik district. pic.twitter.com/WCtmYDjI1a
— Priyathosh Agnihamsa (@priyathosh6447) July 27, 2026
फ्लाईओवर से नीचे गिरने के कारण ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया. हादसे में ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं. स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत बाहर निकाला गया और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल ड्राइवर का इलाज चल रहा है. डॉक्टर उसकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं.
घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ट्रक बेकाबू कैसे हुआ. पुलिस यह जांच कर रही है कि हादसे की वजह तेज रफ्तार थी या फिर ट्रक में कोई तकनीकी खराबी आई थी. इसके अलावा ड्राइवर की लापरवाही समेत दूसरे संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है. CCTV फुटेज को भी जांच का अहम हिस्सा बनाया गया है. अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर हादसे की पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की जा रही है.
हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है. कई यूजर्स ने कहा कि बायपास और फ्लाईओवर जैसी जगहों पर वाहन चलाते समय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार और लापरवाही कई बार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल देती है. एक यूजर ने लिखा कि फ्लाईओवर पर थोड़ी-सी गलती भी बड़े हादसे में बदल सकती है. वहीं, कुछ लोगों ने भारी वाहनों की स्पीड लिमिट और नियमित जांच को लेकर भी सवाल उठाए.
यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा नियमों की अहमियत को दिखाता है. खासकर ट्रक और दूसरे भारी वाहनों के ड्राइवरों के लिए सावधानी बेहद जरूरी होती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय तक वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को समय-समय पर आराम करना चाहिए और वाहन की तकनीकी जांच भी करानी चाहिए. ब्रेक, टायर और दूसरे जरूरी हिस्सों में खराबी कई बार गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें और खासकर तेज रफ्तार से बचें.