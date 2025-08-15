Video: 15 अगस्त पर देखें राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी की एक साथ आई तस्वीर, जानें कहां और किसने किया कैप्चर

Tiger and Peacock Video: सोशल मीडिया पर एक दुर्लभ और दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं. यह नजारा इतना अनोखा है कि इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. वीडियो में बाघ धीरे-धीरे मोर के पीछे-पीछे जंगल में चलता हुआ दिखाई देता है.

यह पल क्यों है इतना खास?

ऐसा नज़ारा बेहद दुर्लभ होता है, क्योंकि जंगल में बाघ और मोर का एक साथ दिखना लगभग नामुमकिन है. इस वीडियो की खास बात यह है कि यह स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर सामने आया है. बाघ जहां ताकत और साहस का प्रतीक है, वहीं मोर सुंदरता और शान का प्रतीक है. दोनों मिलकर भारत की संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती का सही चित्रण करते हैं.

यह शानदार वीडियो राकेश भट्ट ने कैमरे में कैद किया और बाद में इसे चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट्स डॉ. पीएम धाकटे (IFS) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "अद्भुत वीडियो, हमारा राष्ट्रीय पशु और पक्षी, एक साथ! भारत की जीवंत भावना का परफेक्ट प्रतीक!" इस तस्वीर को राकेश ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्लिक की.

An amazing video, our national animal and bird, together in one frame! A perfect symbol of India's vibrant spirit. Wishing everyone a Happy Independence Day.

आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, जय हिंद

VC: Rakesh Bhatt#IndependenceDay #JaiHind… pic.twitter.com/25UEfF7xxa

लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

वीडियो देखकर एक्स यूजर्स भी हैरान और खुश हो गए. एक यूजर अक्षये तुल्स्यान ने लिखा, "क्या खूबसूरत नजारा है, बाघ की ताकत और मोर की गरिमा एक साथ… यह भारत की प्राकृतिक धरोहर को शानदार श्रद्धांजलि है." वहीं एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा, "कितना प्यारा और शांत सीन है." हालांकि बाघ शिकारी होता है और मोर उसका शिकार बन सकता था, लेकिन वीडियो में दोनों अपने-अपने अंदाज में शांत दिखाई देते हैं. यह पल दर्शाता है कि प्रकृति में भी कभी-कभी अप्रत्याशित शांति और संतुलन देखने को मिल सकता है.