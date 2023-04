ऑटो रिक्शा चलाने पर मजबूर हुआ नेशनल अवार्ड विनर आर्टिस्ट, कहानी सुनकर रो पड़े लाखों लोग

ऑटो रिक्शा चलाकर जीवन व्यतीत करने पर मजबूर

दिल हिला देने वाली कहानी को ट्वीट्स की एक सीरीज में शेयर किया गया था. ट्विटर यूजर @khawar_achakzai ने लिखा, "आज ट्रैफिक जाम में सबसे बढ़िया चीज यह थी कि मैंने जब ऑटो लिया तो मेरी मुलाकात ड्राइवर सैयद एजाज से हुई, जो एक पुरस्कार विजेता कागज-माचे कारीगर था जिसे कई प्रशंसाएं मिली हैं. उनके काम को दक्षिण अफ्रीका, भारत (भारतीय कपड़ा मंत्रालय से राष्ट्रीय पुरस्कार) और दो राज्य हस्तशिल्प पुरस्कारों सहित कई अन्य स्थानों पर मान्यता और सम्मान दिया गया है." सैयद एजाज ने अपने शब्दों में बताया कि क्यों उन्हें अपनी कला छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाना पड़ा.

India (National award from Indian ministry of textiles) and many other places including two State handicrafts awards. Aijaz has featured in various international journals including BBC. He has visited many countries as a guest and trainer and has imparted (2/n) pic.twitter.com/fokjZQHDkq

— Khawar Khan Achakzai (@khawar_achakzai) April 19, 2023