एक झटके में फूंक दिए 60000 रुपये! नेशनल लॉटरी के 120 कार्ड्स खुरचने के बाद सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

अक्सर लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक लॉटरी या स्क्रैचकार्ड खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ा हाथ मारने के चक्कर में भारी दांव लगा देते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने नेशनल लॉटरी के स्क्रैचकार्ड्स पर एक साथ ₹60,000 (£600) फूंक दिए. उसने यह जोखिम यह देखने के लिए उठाया कि क्या वाकई इसमें मोटी कमाई की जा सकती है या यह सिर्फ एक छलावा है. जब इस प्रयोग का नतीजा सामने आया, तो वह शख्स खुद भी हैरान रह गया और अब उसका यह वीडियो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है.

कितना बड़ा था ये एक्सपेरिमेंट?

टिकटॉक पर 'jax4154' नाम से मशहूर इस यूजर ने एक बड़ा प्रयोग करने का फैसला किया. उसने कुल 120 'मिलियनेयर मेकर' स्क्रैचकार्ड्स खरीदे, ताकि लोगों को यह अंदाजा हो सके कि क्या जीतने की संभावना वाकई उतनी अधिक है जितनी दिखाई जाती है. जैक्स ने वीडियो में स्पष्ट किया कि वह यह रिस्क सिर्फ इसलिए ले रहा है ताकि दर्शकों को खुद ऐसा न करना पड़े. उसने बताया कि वह अब तक इस सीरीज के 700 कार्ड्स खुरच चुका है, लेकिन उसे आज तक सबसे बड़ी जीत के रूप में केवल ₹10,000 (£100) ही मिले हैं. वह इस खेल की कड़वी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहता था.

क्या निकला नतीजा?

जब जैक्स ने अपने सभी 120 कार्ड्स को खुरचना (स्क्रैच) खत्म किया, तो परिणाम काफी निराशाजनक था. ₹60,000 (£600) के शुरुआती निवेश के बदले उसे केवल ₹38,500 (£385) ही वापस मिले. यानी उसे सीधे तौर पर भारी घाटा हुआ. उसकी सबसे बड़ी एकल जीत भी केवल ₹5,000 (£50) की थी. उसने वीडियो में हारने वाले कार्ड्स का बड़ा ढेर और जीतने वाले कार्ड्स का छोटा ढेर दिखाकर यह साबित किया कि इसमें जीतने की तुलना में खोने की गुंजाइश कहीं ज्यादा है. उसका यह स्पष्ट संदेश था कि लोगों को ऐसी चीजों से "दूर रहना चाहिए" क्योंकि इसमें जोखिम बहुत अधिक है.

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लोग क्यों बताया जोखिम भरा?

आमतौर पर माना जाता है कि ₹5 वाले स्क्रैचकार्ड में जीतने का अनुपात 4 में से 1 होता है. लेकिन जैक्स के वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने इसकी बारीक सच्चाई बताई. यूजर के मुताबिक, अगर आप उन जीत को हटा दें जहाँ आपको सिर्फ कार्ड की कीमत (जैसे ₹5 के कार्ड पर ₹5) ही वापस मिलती है, तो जीतने का असली अनुपात 20 में से 1 रह जाता है. अब नेशनल लॉटरी ने जिम्मेदार जुए को बढ़ावा देने के लिए एक बार में अधिकतम 10 कार्ड खरीदने की सीमा भी तय कर दी है. जैक्स का यह प्रयोग उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो रातों-रात अमीर बनने की चाहत में अपनी जमा-पूंजी गंवा देते हैं.

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