ये होती है नैचुरल बॉडी! फिजिक देखकर शरमा जाएंगे जिम वाले लड़के, फेंक देंगे सप्लीमेंट के डिब्बे

Viral Video: आजकल नेचुरल बॉडी की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन चंद लोग ही नेचुरल बॉडी (Natural Body) बना पाते हैं या देख पाते हैं. जिम के बाहर लगे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर की फिजिक ज्यादातर नेचुरल नहीं होती है और ये बात सब जानते हैं. कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि नेचुरल बॉडी बनाना या बिना किसी सप्लीमेंट के नेचुरल बॉडी या एब्स बनाना लगभग नामुमकिन है. लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप कड़ी मेहतन करते हैं और संतुलित आहार लेते हैं तो नेचुरल बॉडी केाई ऐसी चीज नहीं जो नामुमकिन हो. इन दिनों सोशल मीडिया पर शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी बॉडी जिम जाने से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत करने से बनी है. चलिए वीडियो देखते हैं.

कैसी दिखती है नेचुरल बॉडी!

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है एक शख्स है जिसकी शानदार बॉडी है, लेकिन ये बॉडी जिम वाली नहीं लगती ये मेहनत करने से बनी है. ये शख्स अपने तोलिए से सिर पर रखने के लिए एक कैप बनाता है इसके बाद वो एक गैस सिलेंडर को उठाकर घर में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है. जैसे ही ये शख्स सिलेंडर उठाता है वैसे ही इसकी बॉडी का एक एक कट साफ नजर आता है. जिस फैट प्रसेंटेज के लिए लोग जिम में सालों पसीना बहाते हैं वो कम बॉडी फैट इस शख्स के पास है. बैक की एक एक मसल्स साफ नजर आती है. जब ये शख्स सिलेंडर उठाकर चलता है तो चेस्ट, बैक से लेकर ट्राइसेप्स और बाइसेप्स सब कुछ परफेक्ट नजर आता है. हालांकि वीडियो में ये दावा नहीं किया जाता है कि ये बॉडी नेचुरल है या नहीं. जी न्यूज इस वीडियो और नेचुरल बॉडी होने की पुष्टी नहीं करता है.

यह भी पढ़ें: 26 सालों से शहीदों की फैमिली को पत्र लिख रहा ये सिक्योरिटी गार्ड, कहानी जानकर आ जाएंगे आंसू

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @desi_dhanenofficial नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.1 मिलियन लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैं भरोसा नहीं करुंगा अगर ये कहेगा कि ये नेचुरल है." दूसरे यूजर ने ​कहा, "भाई रेस्ट कि लिए जिम जाओ."

कैसे बनती है नैचुरल बॉडी?

नैचुरल बॉडी (Natural Body) बनाने के लिए संतुलित आहार, सही वर्कआउट और प्रोपर रेस्ट की जरूरत होती है. असली प्रोटीन घर के बने खाने जैसे - अंडे, चिकन, मछली, पनीर, सोयाबीन और दालों से मिलता है. ये लीवर और किडनी को सेफ रखते हुए मसल्स की रिकवरी और ​मसल्स बिल्ड करने में मदद करता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.