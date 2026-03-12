नेचर का ‘हॉरर शो’, 5 ऐसे जीव जो भूख लगने पर खुद को ही बना लेते हैं अपना आहार

प्रकृति में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जिन्हें जानकर इंसान हैरान रह जाता है. इन्हीं में से एक है ऑटोफैगी (Autophagy), जिसका मतलब होता है खुद के शरीर को ही खाना. यह सुनने में भले डरावना लगे, लेकिन कुछ जीवों के लिए यह जीने की एक रणनीति है. कभी भूख, कभी तनाव और कभी खतरे से बचने के लिए कुछ जीव अपने ही शरीर के हिस्सों को खाने लगते हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह व्यवहार ऊर्जा बचाने या संकट की स्थिति से निकलने का तरीका भी हो सकता है. आइए जानते हैं ऐसे ही छह अजीब जीवों के बारे में, जो खुद को ही अपना ‘डिनर’ बना लेते हैं.

क्या ऑक्टोपस सच में अपनी भुजाएं खा लेता है?

समुद्र का बेहद बुद्धिमान जीव ऑक्टोपस कई बार अपने ही शरीर के खिलाफ अजीब व्यवहार करता है. वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब यह बहुत ज्यादा तनाव में होता है, तो इसका नर्वस सिस्टम गड़बड़ा सकता है. ऐसे में यह अपनी ही भुजाओं को काटने या चबाने लगता है. हैरानी की बात यह है कि ऑक्टोपस की भुजाएं दोबारा उग सकती हैं, इसलिए कई बार यह खुद को नुकसान पहुंचाने के बाद भी बच जाता है. हालांकि यह स्थिति उसके लिए बेहद खतरनाक होती है और अक्सर अत्यधिक तनाव या बीमारी के कारण होती है.

क्या समुद्री तारा अपने अंग खा सकता है?

समुद्री तारा (Sea Star) अपनी खोई हुई भुजाओं को दोबारा उगाने की क्षमता के लिए मशहूर है. लेकिन जब इसका कोई अंग घायल हो जाता है या कमजोर पड़ जाता है, तो यह उसे यूं ही नष्ट नहीं होने देता. कई बार यह खुद ही उस हिस्से को खा जाता है. ऐसा करने से उसे उस अंग में मौजूद पोषक तत्व वापस मिल जाते हैं. वैज्ञानिक इसे एक तरह का ‘स्मार्ट रीसाइक्लिंग सिस्टम’ मानते हैं, जिसमें जीव अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए अपने ही शरीर का उपयोग कर लेता है.

क्या घोंघा अपना ही घर खा जाता है?

घोंघे का कठोर खोल सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं होता, बल्कि यह कैल्शियम का एक बड़ा स्रोत भी होता है. जब घोंघे को वातावरण से पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता, तो वह अपने ही खोल को धीरे-धीरे खुरचकर खाना शुरू कर देता है. ऐसा करना उसके लिए जोखिम भरा होता है, क्योंकि खोल ही उसकी रक्षा करता है. लेकिन जीवित रहने के लिए घोंघा यह खतरा उठाता है. यह प्रकृति का एक ऐसा उदाहरण है, जहां जीव अपने ही ‘घर’ की बलि देकर जिंदगी बचाने की कोशिश करता है.

क्या चूहे भी खुद को नुकसान पहुंचाते हैं?

चूहे बेहद सामाजिक और संवेदनशील जीव माने जाते हैं. अगर उन्हें लंबे समय तक छोटे पिंजरे में बंद रखा जाए या पर्याप्त भोजन न मिले, तो वे मानसिक तनाव में आ जाते हैं. ऐसे हालात में कई बार चूहे अपनी ही पूंछ या पंजों को कुतरने लगते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह व्यवहार भूख से ज्यादा मानसिक तनाव और अकेलेपन का परिणाम होता है. यह दिखाता है कि जानवरों के व्यवहार पर माहौल का कितना गहरा असर पड़ सकता है.

क्या समुद्री खीरा और स्टिक कीट भी ऐसा करते हैं?

कुछ जीव खतरे से बचने के लिए अपने शरीर के हिस्सों को खुद ही अलग कर देते हैं. समुद्री खीरा (Sea Cucumber) दुश्मन से बचने के लिए अपने अंदरूनी अंग बाहर निकाल देता है. कई बार बाद में वही अंग वह खुद ही खा लेता है. इसी तरह स्टिक कीट (Stick Insect) शिकारियों से बचने के लिए अपना पैर तोड़ देता है. अगर उसे भोजन नहीं मिलता, तो वह गिरे हुए पैर को ही खाकर ऊर्जा हासिल कर लेता है. यह प्रकृति की एक अजीब लेकिन प्रभावी रणनीति है, जो जीवों को मुश्किल हालात में जिंदा रहने में मदद करती है.