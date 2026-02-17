Advertisement
कुदरत का खौफनाक अलार्म! जहां मरने से पहले भविष्य बता देता है ये पक्षी; जिसे देख वैज्ञानिक भी हैरान

टिटहरी को लेकर प्रचलित मान्यताओं में कहा जाता है कि उसकी लगातार आवाज अनहोनी का संकेत होती है. एक परिवार के अनुभव में पक्षी की आवाज के बाद अचानक हुई मौत और फिर उसकी खामोशी ने लोकविश्वास और संयोग के सवाल खड़े कर दिए.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 17, 2026, 09:59 PM IST
कई बार कुदरत ऐसे संकेत देती है, जिन्हें इंसान अंधविश्वास कहकर टाल देता है. लेकिन जब वही संकेत सच साबित हो जाएं, तो डर और हैरानी दोनों साथ आ जाते हैं. गांवों में रहने वाले बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि कुछ पक्षी आने वाली अनहोनी को पहले ही भांप लेते हैं. ऐसा ही एक पक्षी है टिटहरी, जिसे अपशकुन और मृत्यु की आहट देने वाला माना जाता है. यह कहानी सिर्फ किसी लोककथा की नहीं, बल्कि एक परिवार के उस अनुभव की है, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया. जब लगातार बोलती टिटहरी और फिर अचानक हुई एक मौत ने सबको झकझोर दिया, तब लोगों को लगा कि शायद कुदरत वाकई पहले चेतावनी देती है.

टिटहरी की आवाज और परिवार की बढ़ती चिंता

टिटहरी को लेकर मान्यता है कि यह झुंड में आती है और किसी एक इलाके में लगातार बोलती रहती है. कहा जाता है कि जब तक कोई घटना या दुर्घटना न हो जाए, इसकी आवाज थमती नहीं. इसी तरह का अनुभव हरियाणा में रहने वाले एक परिवार के साथ हुआ. कुछ दिनों से घर के बाहर हरित क्षेत्र में टिटहरियों का झुंड सुबह-शाम लगातार बोल रहा था. घर की बुजुर्ग महिला रोज कहती थीं कि यह शुभ संकेत नहीं है. उन्हें डर लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है. वह लगातार भगवान से प्रार्थना करती रहीं, जबकि बाकी लोग इसे सामान्य पक्षियों की आवाज मानकर नजरअंदाज करते रहे. लेकिन मां की बेचैनी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी.

एक दर्दनाक हादसा और अचानक खामोशी

23 मार्च की शाम वही हुआ, जिसका डर जताया जा रहा था. उसी बिल्डिंग में, उसी साइड जहां टिटहरी लगातार बोल रही थी, एक दर्दनाक हादसा हो गया. दो फ्लैट ऊपर रहने वाले परिवार का 18 साल का बेटा हॉस्टल से घर आया था. वह पढ़ाई में बेहद होशियार था और पहली ही कोशिश में मेडिकल की परीक्षा पास कर चुका था. घर आते ही वह नहाने के लिए बाथरूम गया, जहां उसे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. पूरी सोसायटी गहरे सदमे में चली गई, होली तक नहीं मनाई गई. हैरानी की बात यह रही कि इस घटना के बाद टिटहरियों का झुंड अचानक गायब हो गया और उनकी आवाज पूरी तरह बंद हो गई.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 लोकमान्यता या कुदरत का वैज्ञानिक संकेत?

घटना के बाद परिवार ने टिटहरी को लेकर जानकारी खंगालनी शुरू की. पता चला कि टिटहरी आमतौर पर जमीन पर रहती है और पेड़ों पर घोंसला नहीं बनाती. मान्यता है कि अगर वह पेड़ों पर रहने लगे, तो यह भूकंप जैसे बड़े खतरे का संकेत हो सकता है. वहीं कहा जाता है कि जब टिटहरी किसी इलाके में झुंड बनाकर लगातार शोर मचाए, तो वहां अकाल मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है. शहरों में कंक्रीट के जंगल बढ़ने से ये आवाजें कम सुनाई देती हैं, लेकिन गांवों में आज भी लोग इन संकेतों को गंभीरता से लेते हैं. सवाल यही है कि यह महज संयोग था या कुदरत का खौफनाक अलार्म? यही रहस्य इस कहानी को और भी अजब-गजब बना देता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

