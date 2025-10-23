Advertisement
बेहद अनोखे हैं धरती के ये 3 जानवर! 2 नहीं, होती हैं कई आंखें; हर दिशा में होती हैं उनकी नजर

Animals With More Than Two Eyes: दुनिया में तरह-तरह के जीव होती है, उनकी विचित्र बनावट और विशेषताओं को जानकर आप बेहद हैरान हो जाएंगे. इस खबर में हम आपको ऐसे जीवों के बारे में बताएंगे, जिनकी 2 से ज्यादा आंखें होती हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:07 AM IST
बेहद अनोखे हैं धरती के ये 3 जानवर! 2 नहीं, होती हैं कई आंखें; हर दिशा में होती हैं उनकी नजर

Earth Unique Animals: दुनिया में तरह-तरह के जीव-जंतु पाए जाते हैं. उनकी बनावट, आदत, खाने के तरीका, सब एक दूसरे से अलग होते हैं. कई ऐसे जीव-जंतु हैं, जो अपनी विचित्र बनावट और विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं. आमतौर पर इंसानों और ज्यादातर जानवरों की दो आंखें होती हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं, जिनकी दो से ज्यादा आंखें होती हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे में जीवों के बारे में बताएंगे, जिसके 2 से ज्यादा आंखें होती हैं. 

 

मकड़ी
मकड़ी एक ऐसा जीव है, जिसे अक्सर हम घरों की दीवारों या जालों में देखते हैं. लेकिन कभी आपने उन मकड़ियों की आंखें देखी हैं? आपको बता दें, ज्यादातर मकड़ियों की 6 से 8 आंखें होती हैं. ये आंखें उनके सिर के ऊपर के हिस्सों में अलग-अलग जगहों पर होती हैं, इससे वो चारों ओर आसानी से देख पाते हैं. ये उन्हें शिकार पहचानने और खतरे से बचाने में उनकी मदद करती हैं. हालांकि सभी आंखों की नजर एक जैसी तेज नहीं होती है.

केकड़ा
केकड़ा समुद्र में रहने वाला जीव है, यह अजीबोगरीब दिखता है. आपको बता दें, डंठल जैसी दिखती है. ज्यादातर केकड़ों की आंखें दो होती हैं, हालांकि केकड़ों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं, जिनकी आंखों के पास छोटे-छोटे प्रकाश-संवेदनशील अंग होते हैं, जो उन्हें देखने में मदद करते हैं. केकड़ों की आंखें उन्हें 360 डिग्री देखने की मदद करती हैं, इससे वे अपने शिकार और दुश्मन का आसानी से पता लगा लेते हैं. 

 

स्टारफिश
स्टारफिश भी पानी में पाए जाने वाली जीव है. यह बेहद सुंदर और अनोखी दिखती है. इसकी आंखें, आम जानवरों की आंखों की तरह नहीं होती. इसके हर हाथ के सिरे पर एक आंख होती है. मतलब अगर स्टारफिश के पांच हाथ हैं, तो उसकी पांच आंखें होगी. हालांकि स्टारफिश की आंखों से ज्यादा साफ नहीं दिखता है, लेकिन यह उन्हें रोशनी और अंधेरे का फर्क जरूर समझा देती हैं. इससे स्टारफिश को रास्ता खोजने में आसानी होती है.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
रीतिका सिंह

