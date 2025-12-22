बच्चा है या आफत की पुड़िया, ​खेल-खेल में ऐसी जगह फंसा ली उंगली; Video देखकर छूट जाएगी हंसी

Viral Video: बच्चे जितने मासूम होते हैं उतने ही नटखट और शरारती भी होते हैं. छोटे बच्चों की शैतानियां भी मासूमियत भरी होती हैं. कई बार बच्चे खेल-खेल में ऐसा कांड कर बैठते हैं जिसे देखकर दुख भी होता है और हंसी भी आती है. ऐसे ही मासूम का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल है जो अपनी नन्ही-सी उंगली को ऐसी जगह फंसा लेता है जिसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी. चलिए वीडियो देखते हैं.

खेल-खेल में कर दिया कांड?

छोटे बच्चे खेल-खेल में ऐसी आफत खड़ी कर देते हैं जो माता-पिता के लिए सिर का दर्द बन जाती है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक मासूम ने अपने हाथ की बीच वाली नन्ही-सी उंगली एक लोहे के कुंडे में फंसा ली है. दरवाजे के लॉक में फंसी नन्हीं उंगली को देखकर कोई भी घबरा जाएगा. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि घर के एक सदस्य ने बच्चों की उंगली को चिकना करने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया और हाथ पर साबुन लगाकर सावधानी से बच्चे की उंगली को लोहे की चौखट से निकाला. अब ये मासूम की शरारत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @pookie_me149 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 21 हजार से ज्यादा लाइक और 200 से ज्यादा यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. यूजर्स बच्चे की उंगली फंसी देख अपना बचपन याद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैंने तो खुद के हाथ में स्टेपलर मार लिया था." वहीं दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "बाद में थप्पड़ भी खाया होगा." एक यूजर को अपना बचपन याद आया और लिखा कि मैंने तो कूलर में उंगली कर दी थी.

