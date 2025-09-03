कभी देखा है इतना नटखट मंकी, बाथटब में करता है स्विमिंग तो और 1.2.3. पर लगाता है छलांग
कभी देखा है इतना नटखट मंकी, बाथटब में करता है स्विमिंग तो और 1.2.3. पर लगाता है छलांग

बंदर सच में बहुत नटखट होते हैं और इंसानों के साथ बंदरों की केमिस्ट्री तो जगजाहिर है. कई बार बंदर घरों में आ जाते हैं और इंसानों में घुल मिल जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे कोई घर का ही सदस्य हो. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:23 PM IST
कभी देखा है इतना नटखट मंकी, बाथटब में करता है स्विमिंग तो और 1.2.3. पर लगाता है छलांग

Viral Video: बंदर सच में बहुत नटखट होते हैं और इंसानों के साथ बंदरों की केमिस्ट्री तो जगजाहिर है. कई बार बंदर घरों में आ जाते हैं और इंसानों में घुल मिल जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे कोई घर का ही सदस्य हो. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक छोटा-सा मंकी छत पर बवाल काट रहा है और एक महिला उसे बार-बार बच्चे की तरह डांट रही है. ये मंकी कभी बाथटब में स्विमिंग करता है तो कभी ऊपर से छलांग लगाकर दिखाता है.
यह भी पढ़ें: आईफोन दबोच कर बैठ गया ये मोटा-सा बंदर, आखिर कैसे मिला वापस, Video में आप खुद ही देख लें

बाथटब के साथ क्या मस्ती कर रहा था ये मंकी?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि घर की छत पर एक रबर का बाथटब रखा है. जिसमें एक छोटा सा बंदर आकर बैठ जाता है. तो महिला उस टब में बंदर के नहाने के लिए पानी भर देती है, लेकिन इस छोटू से बंदर को इतना सब्र कहां. पानी पूरा भरा नहीं कि ये बंदर उसमें स्विमिंग करने लगा. उसके बाद बंदर ने उछल कूद मचाना शुरू कर दिया और बार-बार छत पर चड़कर टब में छलांग लगाने लगा. महिला बच्चों की तरह इस बंदर को डांटकर बोल रही है ​कि पहले पानी तो भर जाने दो, लेकिन ये किसकी सुनने वाला है. एक बार फिर सीढ़ी से सबसे ऊपर वाली छत पर चढ़कर पानी में छलांग लगा देता है. 
यह भी पढ़ें: चेहरे से उतार लिया चश्मा तो लड़की ने की लंगूर के साथ ऐसी हरकत, Video देखकर नहीं रुकेगी हंसी

कब छलांग लगाता है ये बंदर?

इसके बाद महिला भी इस मंकी के साथ मस्ती करने लगती है और जब ये बंदर ऊपर वाली छत पर चढ़ता है. तब ये महिला 1 से 3 तक गिनती है और 3 पर ये मंकी छलांग लगा देता है और ऐसा ये मंकी कई बार करता है. जब बहुत देर तक बंदर नहीं मानता है तो महिला परेशान हो जाती है और किसी तरह उसको पकड़कर तौलिए से पोंछती है. अब ये मंकी का नटखट मस्ती और इस बंदर के प्रति महिला के प्यार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: ठेले पर बैठा रोटी खा रहा था मुन्ना, आ धमका बड़ा लंगूर और फिर... Video देखें

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @_gaurigupta04_ नाम के हैंडल से पब्लिश किया गया है. अब तक इस वीडियो को 2.3 लाख लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 83 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "बजरंगी तो जंप में गोल्ड मेडल जीतेगा." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "बिना जंप के तो ये रह ही नहीं सकता." तीसरे यूजर ने लिखा, "ये बजरंगी अपनी गौरी मम्मा का शरारती बेटा है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

