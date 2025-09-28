Advertisement
नवरात्रि के मौके पर पाकिस्तान का वीडियो वायरल, भव्य पंडाल में नाच रहे राधा-कृष्ण

Navratri 2025 In Pakistan: नवरात्रि के मौके पर पाकिस्तानी हिन्दुओं का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखें कैसे भक्त भव्य पंडाल लगाकर भक्ति में झूम रहे हैं. वायरल वीडियो देखकर मन खुश हो जाएगा.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:33 PM IST
नवरात्रि के मौके पर पाकिस्तान का वीडियो वायरल, भव्य पंडाल में नाच रहे राधा-कृष्ण

Viral Video: नवरात्रि का त्योहार चल रहा है. बाजारों से लेकर मंदिरों तक सब कुछ जगमग है. इसी बीच पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. पाकिस्तान में भी नवरात्रि के दौरान धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं. वहां के हिन्दू समुदाय के लोग भव्य पंडाल लगाकर भक्ति में झूम रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जाता है कि वो वीडियो पाकिस्तान के कराची शहर का है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

नवरात्रि में धार्मिक कार्यक्रम?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बड़ा-सा भव्य पंडाल लगा हुआ है. इस दौरान वहां पर भक्तिमय माहौल है और कलाकार भगवान का भेष धारण करके भक्ति में झूम रहे हैं. कई लड़कियां राधा रानी और गोपियों का किरदार निभा रही हैं. इसके अलावा एक कलाकार 'भगवान कृष्ण' बना हुआ है और सभी कलाकार 'राधा गोरी गोरी' गाने पर नाच रहे हैं. पूरा कार्यक्रम भव्य तरीके से हो रहा है. पाकिस्तान में नवरात्रि के मौके पर भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: 'बरसाने की छोरी' पर इस बच्ची ने जीत लिया सबका दिल, लोग बोले- हो गए राधा रानी के दर्शन

 

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aariyadhanwani नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है वीडियो पर लिखा है, 'कराची पाकिस्तान.' ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 36 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में ऐसे मनाया जा रहा नवरात्रि का त्योहार, वीडियो देखकर नहीं होगा यकीन

 

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने काफी अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "हमारे हिन्दू धर्म के लोग जो पाकिस्तान में हैं, उन्हें खुश देखकर बहुत खुशी हुई." दूसरे यूजर ने लिखा, "इस बात की खुशी है कि ये लोग गाने भी इंडिया के ही सुनते हैं."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Navratri 2025PakistanHindu festivalviral

