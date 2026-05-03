हिंदुस्तान के इस इकलौते नवाब ने महल में ही बनवा लिया था रेलवे स्टेशन, ऐसी थी 4 डिब्बों वाली शाही ट्रेन

Rampur Nawab Private Railway Station: नवाबों के ठाठ-बाट के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के रामपुर के नवाब हमीद अली खान का एक शौक ऐसा था, जिसने इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा दिया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नवाब हमीद अली खान ने अपनी सुविधा और शानो-शौकत के लिए अपने महल के अंदर ही करोड़ों रुपये खर्च कर एक प्राइवेट रेलवे स्टेशन (Private Railway Station) बनवा दिया था. आज के समय में इसकी लागत और भव्यता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. अब जब यह कहानी सोशल मीडिया पर एक बार फिर चर्चा में है, तो लोग इसे सुनकर हैरान रह गए हैं. लोगों का कहना है कि आज के समय में ऐसा सोचना भी नामुमकिन है.

शाही अंदाज में बना निजी रेलवे स्टेशन

बताया जाता है कि नवाब हमीद अली खान ने अपने शाही जीवन को और भी खास बनाने के लिए यह स्टेशन बनवाया था. यह कोई छोटा-मोटा स्टेशन नहीं था, बल्कि उस दौर में इसकी कीमत करीब 113 करोड़ रुपये बताई जाती है. उस समय इतनी बड़ी रकम खर्च करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन नवाब के लिए यह उनके रुतबे और शौक का हिस्सा था.

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महल तक आती थी ट्रेन

इस स्टेशन की सबसे खास बात यह थी कि यहां तक ट्रेन सीधे नवाब के महल तक पहुंचती थी. इसके लिए करीब 40 किलोमीटर लंबी रेल लाइन भी बिछाई गई थी, जिससे नवाब बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकें. जब भी नवाब को दिल्ली या लखनऊ जाना होता, वे अपने निजी डिब्बे में बैठते और वही डिब्बा मुख्य ट्रेन से जोड़ दिया जाता. यह सुविधा उस समय बेहद खास मानी जाती थी.

स्टेशन भी किसी महल से कम नहीं था

यह रेलवे स्टेशन सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि शाही ठाठ का प्रतीक था. इसकी इमारत भव्य थी और इसे खास तरीके से डिजाइन किया गया था. स्टेशन परिसर इतना बड़ा था कि इसमें कई सुविधाएं मौजूद थीं. उस समय के हिसाब से यह किसी आलीशान महल से कम नहीं दिखता था.

नवाब का दौर और उनकी पहचान

नवाब हमीद अली खान रामपुर रियासत के शासक थे और 1889 से 1930 तक उन्होंने शासन किया. वे शिक्षा और विकास के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन उनका यह रेलवे स्टेशन उन्हें एक अलग पहचान देता है. उनकी सोच उस समय के हिसाब से काफी आगे की थी, और यही वजह थी कि उन्होंने अपने लिए इतनी अनोखी व्यवस्था तैयार करवाई थी.

बंटवारे के बाद भी रही रौनक

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह प्राइवेट रेलवे स्टेशन भारत के विभाजन के समय तक भी इस्तेमाल में रहा. उस दौर में भी नवाब की यह सुविधा लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी रही. लेकिन धीरे-धीरे समय बदला और इस स्टेशन की चमक फीकी पड़ने लगी. नवाब हमीद अली खान के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी नवाब रजा अली खान इस शाही व्यवस्था को पहले जैसा बनाए नहीं रख सके. धीरे-धीरे यह स्टेशन वीरान होने लगा. 1960 के दशक तक आते-आते हालत यह हो गई कि पटरियां जंग खा गईं और स्टेशन पर धूल जम गई. जो जगह कभी शाही रौनक से चमकती थी, वह अब इतिहास बनकर रह गई.

आज भी मौजूद है इतिहास की निशानी

हालांकि अब यह स्टेशन सक्रिय नहीं है, लेकिन इसकी इमारत आज भी उस दौर की कहानी सुनाती है. रामपुर का महल और वहां की लाइब्रेरी आज भी अपनी खास पहचान रखते हैं, जहां हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां (Rare Manuscripts) सुरक्षित रखी गई हैं. आज जब यह कहानी सोशल मीडिया पर सामने आती है, तो लोग यकीन नहीं कर पाते कि कभी किसी नवाब के लिए ट्रेन सीधे उसके घर तक आती थी. यह किस्सा सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि उस दौर की शाही जिंदगी की झलक भी दिखाता है.

शाही ठाठ का अनोखा उदाहरण

यह कहानी बताती है कि पुराने समय में राजा-महाराजा किस तरह अपनी जिंदगी को खास बनाने के लिए नई-नई चीजें करते थे. जहां आज लोग लग्जरी कार या प्राइवेट जेट को स्टेटस मानते हैं, वहीं उस दौर में महल के अंदर रेलवे स्टेशन होना सबसे बड़ा स्टेटस था. इससे एक बार साबित हो गया कि भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि ऐसी दिलचस्प कहानियों में भी जिंदा है, जो आज भी लोगों को चौंका देती हैं.

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