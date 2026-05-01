10 मिनट तक 'मरा' रहा यह शख्स, वापस लौटकर सुनाया 'दूसरी दुनिया' का ऐसा सच!

Near Death Experience: क्या मौत के बाद भी कोई दुनिया है? 43 साल के मैथ्यू एलिक के पास इस सवाल का एक बहुत ही सिंपल और शायद कुछ लोगों के लिए निराशाजनक जवाब है. अगस्त 2023 में 10 मिनट तक 'क्लीनिकली डेड' रहने के बाद जब वे वापस लौटे, तो उन्होंने बताया कि मौत के उस पार क्या महसूस होता है. उनकी यह कहानी न केवल आपको हैरान करेगी, बल्कि जिंदगी को देखने का आपका नजरिया भी बदल देगी.

जब अचानक थम गई जिंदगी की रफ्तार

अगस्त 2023 के अंत में, रोमफोर्ड के रहने वाले मैथ्यू एलिक को सांस लेने में दिक्कत और पैरों में सूजन महसूस हुई. उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट हुआ. डॉक्टरों के अनुसार, उनके फेफड़ों में खून के थक्के जम गए थे, जिसके कारण वे 10 मिनट तक क्लीनिकली मृत रहे. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए इतनी आक्रामक तरीके से CPR दिया कि उनके शरीर के अंदरूनी हिस्सों से खून बहने लगा.

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'दूसरी दुनिया' का 'निराशाजनक' सच

जब मैथ्यू तीन दिनों के कोमा के बाद जागे, तो लोगों को उम्मीद थी कि वे स्वर्ग, नर्क या किसी दिव्य रोशनी के बारे में बताएंगे. लेकिन मैथ्यू का अनुभव बहुत अलग था. उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ भी याद नहीं था. उनके लिए मौत किसी भयानक सपने जैसी नहीं, बल्कि एक शांतिपूर्ण नींद से जागने जैसी थी. मौत के उस पार कोई खास हलचल न होने की बात कई लोगों के लिए निराशाजनक हो सकती है, लेकिन मैथ्यू के लिए यह एक नई शुरुआत थी.

चुनौतियों से भरा वापसी का सफर

कोमा से बाहर आने के बाद मैथ्यू की जिंदगी आसान नहीं थी. उन्हें खून पतला करने वाली दवाइयों पर रहना पड़ा और वे खाना बनाने जैसे साधारण काम भी नहीं कर पा रहे थे. इसी दौरान उनका रिश्ता टूट गया, उनकी नौकरी चली गई और वे आर्थिक तंगी से भी जूझे. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने कहा, "जब मैं मौत से वापस आ सकता हूं, तो कोई भी चुनौती मुझे नहीं रोक सकती".

मैथ्यू ने अपने अनुभवों पर 'Life After Being Clinically Dead' नाम की एक किताब लिखी. डिस्लेक्सिया की चुनौती होने के बावजूद उन्होंने बोलकर अपनी कहानी दर्ज की और इसकी 1000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं. आज वे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि सात बार खून चढ़ाने की वजह से ही उनकी जान बच पाई थी.

जिंदगी के प्रति बदला नजरिया

मैथ्यू अब छोटी-छोटी बातों पर चिंता नहीं करते. उन्होंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से सगाई कर ली है और वे अपने बच्चों की सफलता से खुश हैं. उनका कहना है कि जिंदगी बहुत छोटी है और इसे डर में नहीं गुजारना चाहिए. वे अब उन डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के साथ पुनर्मिलन की योजना बना रहे हैं जिन्होंने उन्हें 'दूसरा जीवन' दिया.