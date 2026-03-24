मरते समय पूर्वज आते हैं लेने! नर्स का बड़ा दावा- मौत के आखिरी 10 मिनट क्यों होते हैं धुंधले?

Near Death Experience: एक नर्स जो गंभीर रूप से बीमार और जीवन के अंतिम चरण में पहुंचे मरीजों की देखभाल करती हैं, इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों के सवालों के जवाब देते हुए मौत से जुड़े कई अनुभव शेयर किए. उनका कहना है कि उन्होंने अपने करियर में ऐसे कई पल देखे हैं, जिन्हें शब्दों में समझाना आसान नहीं है.

जब उनसे पूछा गया कि क्या मौत के बाद कोई दुनिया होती है, तो उन्होंने साफ कहा कि इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है. उनके मुताबिक, इंसान का दिमाग इतना जटिल नहीं है कि वह मौत के बाद की स्थिति को पूरी तरह समझ सके. यह एक ऐसा रहस्य है, जिसे शायद कोई तब तक नहीं जान सकता, जब तक वह खुद उस स्थिति में न पहुंचे.

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आखिरी पलों में मरीज क्या अनुभव करते हैं?

नर्स के अनुसार, कई मरीज अपनी मौत से पहले ऐसे लोगों या पालतू जानवरों को देखने लगते हैं, जो पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके होते हैं. मेडिकल भाषा में इसे हैलुसिनेशन कहा जाता है, लेकिन कई बार ये अनुभव मरीजों को सुकून देते हैं. वे ऐसे लोगों की ओर हाथ बढ़ाते हैं, जिन्हें बाकी लोग नहीं देख सकते. इस सवाल पर नर्स ने कहा कि वह खुद भी पूरी तरह निश्चित नहीं हैं. उनके मुताबिक, यह हर व्यक्ति की मान्यता और सोच पर निर्भर करता है. कुछ लोग इसे आत्माओं से जुड़ा अनुभव मानते हैं, तो कुछ इसे दिमाग की एक स्थिति समझते हैं. लेकिन एक बात साफ है कि ये अनुभव मरीजों के लिए अक्सर डरावने नहीं, बल्कि सुकून देने वाले होते हैं.

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लोगों के निजी अनुभव क्या कहते हैं?

इस चर्चा के दौरान कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए. एक यूजर ने बताया कि उनके पिता आखिरी समय में ऐसे लोगों से बात कर रहे थे, जिन्हें कोई और नहीं देख सकता था. उनके अंतिम शब्द थे, “मैं आ रहा हूं.” इस तरह के अनुभवों ने कई लोगों के मन से मौत का डर भी कम कर दिया है. इस पूरी चर्चा के बाद कई लोगों ने हॉस्पिस नर्स और केयरगिवर्स का धन्यवाद किया. लोगों ने उन्हें धरती पर फरिश्ता बताया और कहा कि उन्होंने मुश्किल समय में परिवारों का बहुत साथ दिया. यह कहानी सिर्फ मौत के रहस्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन लोगों के प्रति सम्मान भी दिखाती है, जो जीवन के आखिरी पलों में साथ खड़े रहते हैं.