Advertisement
trendingNow13178354
Hindi Newsजरा हटकेमौत से चंद लम्हे पहले हर इंसान कहता है यही बात! नर्स ने खोला वो राज जो आपकी जिंदगी बदल देगा

मौत से चंद लम्हे पहले हर इंसान कहता है यही बात! नर्स ने खोला वो राज जो आपकी जिंदगी बदल देगा

मौत के करीब पहुंचे मरीजों को सबसे ज्यादा किस बात का दुख होता है? मैरी क्यूरी की नर्स एशले वुड ने साझा किए अंतिम पलों के वो गहरे अनुभव और सीख जो हमें आज ही सीख लेनी चाहिए. पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 14, 2026, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मौत से चंद लम्हे पहले हर इंसान कहता है यही बात! नर्स ने खोला वो राज जो आपकी जिंदगी बदल देगा

क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होता है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या उसे अपने बैंक बैलेंस की चिंता होती है या अधूरे रह गए ऑफिस के काम की? 'मैरी क्यूरी' चैरिटी की नर्स ने एक ऐसा सच साझा किया है जो आपको भीतर तक झकझोर देगा. मौत के करीब पहुंचकर हर इंसान एक ही नतीजे पर पहुंचता है और उसे उन्हीं बातों का पछतावा होता है जिन्हें हम आज मामूली समझते हैं. आइए जानते हैं जिंदगी के उन अनमोल सबक के बारे में जो केवल वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है.

इंसान अपनी पूरी जिंदगी भागदौड़, पैसा कमाने और भविष्य की चिंता में गुजार देता है. लेकिन जब अंत समय आता है, तो नजरिया पूरी तरह बदल जाता है. कैंसर सपोर्ट चैरिटी 'मैरी क्यूरी' की नर्सों ने अपने मरीजों के साथ बिताए अंतिम पलों के आधार पर कुछ ऐसी बातें साझा की हैं, जो हम सबके लिए एक बड़ी चेतावनी और सीख हैं.

शादी से पहले दुबले होने के चक्कर में काली पड़ गई जीभ, गंवाना पड़ा शरीर का ये अंग!

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है सबसे बड़ा पछतावा?

नर्स एशले वुड जो मरणासन्न मरीजों की देखभाल करती हैं. वह बताती हैं कि अंतिम दिनों में लोगों को इस बात का सबसे ज्यादा दुख होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जिया. मरीजों के अनुसार, उन्होंने काम को इतनी अहमियत दी कि वे अपने परिवार के साथ यादगार पल बिताना ही भूल गए. अधिकतर मरीजों ने कहा कि वे काश और जल्दी लोगों को माफ कर देते और अपने दिल की बात अनकही न छोड़ते.

पैसा नहीं, यादें मायने रखती हैं

चैरिटी द्वारा शेयर की गई इस रिपोर्ट में एक बड़ी बात सामने आई है. लोग अपनी मेहनत की कमाई को 'मुसीबत के समय' के लिए बचाकर रखते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें महसूस होता है कि उस पैसे का इस्तेमाल खुशियां खरीदने और यादें बनाने में करना चाहिए था. मरीजों की सबसे बड़ी सीख यही है कि चिंता को अपना समय मत चुराने दो और कभी भी गुस्से के साथ मत सोओ.

इस 4 फीट के दूल्हे ने कर दिखाया कमाल, बताया वो 'सीक्रेट' जिससे हर लड़की देगी अपना दिल

 

नर्सों ने एक और दिलचस्प बात साझा की. उनके अनुसार, अंतिम समय में मरीजों के लिए 'सेल्फ-केयर' यानी खुद का ख्याल रखना कोई दिखावा नहीं, बल्कि गरिमा का मामला होता है. अपने बालों को संवारना या अपनी पसंदीदा लिपस्टिक लगाना उन्हें यह महसूस कराता है कि वे अभी भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं. यह उन्हें मानसिक रूप से बेहतर महसूस कराने में मदद करता है.

इस ज्ञान और सीख को दुनिया तक पहुंचाने के लिए लंदन में एक खास कैंपेन लॉन्च किया गया है. कैपिटल रेडियो की डीजे केमी रोजर्स ने उन नर्सों से मुलाकात की, जिन्होंने मरीजों द्वारा दी गई इन 'जीवन की सीखों' को तख्तियों पर लिखकर प्रदर्शित किया. इस मुहिम का उद्देश्य 2 लाख पाउंड (करीब 2.1 करोड़ रुपये) जुटाना है, ताकि मरणासन्न मरीजों की 8,500 घंटों से अधिक की सेवा की जा सके.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Near Death Experience

Trending news

भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
iran
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी
महिलाओं को 2000, फ्री सिलेंडर, जल्लीकट्टू...तमिलनाडु में BJP ने जारी किया घोषणापत्र
Tamil Nadu Election 2026
महिलाओं को 2000, फ्री सिलेंडर, जल्लीकट्टू...तमिलनाडु में BJP ने जारी किया घोषणापत्र
मैं पहले और अंत में भारतीय हूं: पढ़िए डॉ. अम्बेडकर के राष्ट्र निर्माण की अनसुनी गाथा
Dr BR Ambedkar
मैं पहले और अंत में भारतीय हूं: पढ़िए डॉ. अम्बेडकर के राष्ट्र निर्माण की अनसुनी गाथा
क्या अब ईरान ने भारतीयों से चंदा लेना बंद कर दिया? दूतावास ने फिर किया एक और ट्वीट
iran
क्या अब ईरान ने भारतीयों से चंदा लेना बंद कर दिया? दूतावास ने फिर किया एक और ट्वीट
मुस्लिम देशों से ईरान ने मांगा अरबों का हर्जाना, भारत से बोला- आप तो हमारे दोस्त हैं
india iran news
मुस्लिम देशों से ईरान ने मांगा अरबों का हर्जाना, भारत से बोला- आप तो हमारे दोस्त हैं
बढ़ रही है भागीदारी... PM मोदी ने लिखा लेटर, करोड़ों महिलाओं की ये मांग
Women Reservation Bill
बढ़ रही है भागीदारी... PM मोदी ने लिखा लेटर, करोड़ों महिलाओं की ये मांग
सबको प्रणाम, खरगे से मिलाया हाथ...राहुल से गुफ्तगू के बाद PM की ये तस्वीर चर्चा में
Narendra Modi news
सबको प्रणाम, खरगे से मिलाया हाथ...राहुल से गुफ्तगू के बाद PM की ये तस्वीर चर्चा में
'राजनीतिक मशीनरी' खड़ी करना लोकतंत्र नहीं है, आंबेडकर की सोच जो आज भी चुभती है
BR Ambedkar
'राजनीतिक मशीनरी' खड़ी करना लोकतंत्र नहीं है, आंबेडकर की सोच जो आज भी चुभती है
49 लाख खर्च, बिजनेस क्लास टिकट, फिर भी फ्लाइट में न चढ़ने दिया! एयरलाइंस की गलती..
KLM Airlines Controversy
49 लाख खर्च, बिजनेस क्लास टिकट, फिर भी फ्लाइट में न चढ़ने दिया! एयरलाइंस की गलती..