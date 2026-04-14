मौत से चंद लम्हे पहले हर इंसान कहता है यही बात! नर्स ने खोला वो राज जो आपकी जिंदगी बदल देगा

क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होता है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या उसे अपने बैंक बैलेंस की चिंता होती है या अधूरे रह गए ऑफिस के काम की? 'मैरी क्यूरी' चैरिटी की नर्स ने एक ऐसा सच साझा किया है जो आपको भीतर तक झकझोर देगा. मौत के करीब पहुंचकर हर इंसान एक ही नतीजे पर पहुंचता है और उसे उन्हीं बातों का पछतावा होता है जिन्हें हम आज मामूली समझते हैं. आइए जानते हैं जिंदगी के उन अनमोल सबक के बारे में जो केवल वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है.

इंसान अपनी पूरी जिंदगी भागदौड़, पैसा कमाने और भविष्य की चिंता में गुजार देता है. लेकिन जब अंत समय आता है, तो नजरिया पूरी तरह बदल जाता है. कैंसर सपोर्ट चैरिटी 'मैरी क्यूरी' की नर्सों ने अपने मरीजों के साथ बिताए अंतिम पलों के आधार पर कुछ ऐसी बातें साझा की हैं, जो हम सबके लिए एक बड़ी चेतावनी और सीख हैं.

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क्या है सबसे बड़ा पछतावा?

नर्स एशले वुड जो मरणासन्न मरीजों की देखभाल करती हैं. वह बताती हैं कि अंतिम दिनों में लोगों को इस बात का सबसे ज्यादा दुख होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जिया. मरीजों के अनुसार, उन्होंने काम को इतनी अहमियत दी कि वे अपने परिवार के साथ यादगार पल बिताना ही भूल गए. अधिकतर मरीजों ने कहा कि वे काश और जल्दी लोगों को माफ कर देते और अपने दिल की बात अनकही न छोड़ते.

पैसा नहीं, यादें मायने रखती हैं

चैरिटी द्वारा शेयर की गई इस रिपोर्ट में एक बड़ी बात सामने आई है. लोग अपनी मेहनत की कमाई को 'मुसीबत के समय' के लिए बचाकर रखते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें महसूस होता है कि उस पैसे का इस्तेमाल खुशियां खरीदने और यादें बनाने में करना चाहिए था. मरीजों की सबसे बड़ी सीख यही है कि चिंता को अपना समय मत चुराने दो और कभी भी गुस्से के साथ मत सोओ.

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नर्सों ने एक और दिलचस्प बात साझा की. उनके अनुसार, अंतिम समय में मरीजों के लिए 'सेल्फ-केयर' यानी खुद का ख्याल रखना कोई दिखावा नहीं, बल्कि गरिमा का मामला होता है. अपने बालों को संवारना या अपनी पसंदीदा लिपस्टिक लगाना उन्हें यह महसूस कराता है कि वे अभी भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं. यह उन्हें मानसिक रूप से बेहतर महसूस कराने में मदद करता है.

इस ज्ञान और सीख को दुनिया तक पहुंचाने के लिए लंदन में एक खास कैंपेन लॉन्च किया गया है. कैपिटल रेडियो की डीजे केमी रोजर्स ने उन नर्सों से मुलाकात की, जिन्होंने मरीजों द्वारा दी गई इन 'जीवन की सीखों' को तख्तियों पर लिखकर प्रदर्शित किया. इस मुहिम का उद्देश्य 2 लाख पाउंड (करीब 2.1 करोड़ रुपये) जुटाना है, ताकि मरणासन्न मरीजों की 8,500 घंटों से अधिक की सेवा की जा सके.