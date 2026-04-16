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Hindi Newsजरा हटकेमरने के बाद भी सब सुनाई देता है! वैज्ञानिकों का दावा- सांसें रुकने के बाद भी दिमाग रहता है जिंदा

मरने के बाद भी सब सुनाई देता है! वैज्ञानिकों का दावा- सांसें रुकने के बाद भी दिमाग रहता है 'जिंदा'

क्या मौत के बाद भी सब कुछ सुनाई देता है? वैज्ञानिकों का दावा है कि दिल रुकने के बाद भी इंसान का दिमाग कुछ समय तक सक्रिय रहता है. जानिए मौत के उन आखिरी पलों का वैज्ञानिक सच और चौंकाने वाली रिसर्च.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 16, 2026, 06:30 AM IST
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मरने के बाद भी सब सुनाई देता है! वैज्ञानिकों का दावा- सांसें रुकने के बाद भी दिमाग रहता है 'जिंदा'

Near Death Experience: अक्सर हमने फिल्मों या कहानियों में सुना है कि मरने के बाद इंसान को एक अंधेरी सुरंग और उसके अंत में एक तेज रोशनी दिखाई देती है. इसे 'नियर डेथ एक्सपीरियंस' कहा जाता है. लेकिन हाल ही में हुए वैज्ञानिक शोधों ने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी है, जो रोशनी वाली कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी और चौंकाने वाली है.

दिल रुकने का मतलब मौत नहीं?

आम तौर पर, जब किसी का दिल धड़कना बंद कर देता है, तो डॉक्टर उसे 'मृत' घोषित कर देते हैं. तकनीकी भाषा में इसे 'Time of Death' कहा जाता है. लेकिन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लैंगोन स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉ. सैम पर्निया और उनकी टीम ने एक ऐसी खोज की है जो हमारी समझ को बदल देती है. उनकी रिसर्च के अनुसार, दिल के रुकने और खून का संचार बंद होने के बावजूद इंसान का दिमाग तुरंत बंद नहीं होता.

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अपनी ही मौत का ऐलान सुनना

मिरर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रिसर्च में उन लोगों को शामिल किया गया जिन्हें कार्डियक अरेस्ट पड़ा था और जो तकनीकी रूप से मर चुके थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें 'रिवाइव' यानी दोबारा जीवित कर लिया. इन मरीजों ने जो बताया वो किसी को भी डरा सकता है. कई मरीजों ने दावा किया कि जब डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर रहे थे, वे उनकी पूरी बातचीत सुन रहे थे. उन्हें पता था कि उनके आस-पास क्या हो रहा है और नर्सें क्या बातें कर रही हैं.

दिमाग की आखिरी कोशिश

डॉ. पर्निया बताते हैं कि जब दिल रुकता है, तो दिमाग को खून मिलना बंद हो जाता है. इससे ब्रेन के रिफ्लेक्स (जैसे आंखों की पुतलियों का हिलना) बंद हो जाते हैं. लेकिन दिमाग की कोशिकाएं तुरंत नहीं मरतीं. मरने के बाद भी कुछ मिनटों तक दिमाग का एक हिस्सा सक्रिय रहता है. यह वैसा ही है जैसे एक कंप्यूटर का प्लग निकाल दिया जाए, लेकिन उसे पूरी तरह शटडाउन होने में थोड़ा समय लगे.

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2013 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में चूहों पर किए गए एक प्रयोग में भी पाया गया कि मरने के ठीक पहले और कुछ सेकंड बाद तक दिमाग में बिजली जैसी हलचल बहुत तेज हो जाती है. यह एक 'हाइपर-अलर्ट' स्थिति होती है. मौत कोई एक पल की घटना नहीं है, बल्कि यह एक धीमी प्रक्रिया है. हालांकि यह विचार डरावना लग सकता है कि इंसान अपनी ही मौत का ऐलान सुन सकता है, लेकिन विज्ञान के लिए यह एक नई उम्मीद है. इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि इंसानी चेतना वास्तव में कैसे काम करती है और क्या हम भविष्य में मौत की प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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