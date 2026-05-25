3 मिनट के लिए मरकर वापस जिंदा हुई महिला, खोले 'परलोक' के खौफनाक राज! बोली- मैंने मौत को...

Near Death Experience Story: क्या मौत के बाद भी कोई दुनिया होती है? क्या वाकई मरने के बाद हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब-किताब थियेटर की स्क्रीन की तरह हमारे सामने चलता है? यह सवाल सदियों से रहस्य बना हुआ है, लेकिन अमेरिका के फिलाडेल्फिया की रहने वाली 53 साल की केल्सी एबरनेथी मैकलीन ने इसे बेहद करीब से महसूस किया है. रात के खाने में स्टेक का एक टुकड़ा गले में फंसने की वजह से केल्सी पूरे साढ़े तीन मिनट तक सांस नहीं ले पाईं. डॉक्टर की भाषा में कहें तो वह मौत के बिल्कुल मुहाने पर थीं. लेकिन इन 3 मिनट और 30 सेकेंड में उन्होंने जो देखा, उसने उनके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया.

एक निवाला और थम गई जिंदगी की रफ्तार

मिरर में छपी खबर के मुताबिक, केल्सी अपने परिवार के साथ एक बेहतरीन बारबेक्यू डिनर का आनंद ले रही थीं. उन्होंने स्टेक का एक बड़ा टुकड़ा खाने के लिए उठाया. लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, वह टुकड़ा उनके गले में जाकर बुरी तरह फंस गया. परिवार ने तुरंत उन्हें बचाने के लिए 'हेमलिच मैन्युवर' (गले से खाना निकालने की तकनीक) का इस्तेमाल किया, लेकिन सब बेकार रहा. केल्सी की सांसें पूरी तरह रुक चुकी थीं और उनका शरीर बेजान होने लगा था.

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अंधेरी गुफा और असीमित प्यार का अहसास

केल्सी बताती हैं कि जैसे ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उन्हें लगा कि वह किसी गहरे गड्ढे या कोकून में समाती जा रही हैं. उन्होंने बताया कि उस दुनिया में समय का कोई अस्तित्व नहीं था. वहां कोई शब्द नहीं बोले जा रहे थे, फिर भी वह ब्रह्मांड की एक अनोखी भाषा को समझ पा रही थीं. उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने उन्हें असीमित प्यार और शांति से लपेट दिया हो.

सामने चलने लगी जिंदगी की फिल्म

उसी अंधेरे के बीच केल्सी ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए. उनके सामने एक बड़ी स्क्रीन पर उनकी पूरी जिंदगी की शॉर्ट फिल्म चलने लगी. इसे 'लाइफ रिव्यू' कहा जाता है. केल्सी के मुताबिक, वह सिर्फ अपनी जिंदगी देख नहीं रही थीं, बल्कि उन्होंने अपने कर्मों के कारण दूसरों को जो दुख या सुख दिए थे, उन्हें खुद महसूस कर पा रही थीं. उन्होंने देखा कि कैसे उनके कुछ शब्दों ने लोगों को चोट पहुंचाई थी, जिसके लिए उन्होंने वहां माफी मांगी.

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पैसा और स्टेटस सब बकवास है

इस नियर-डेथ एक्सपीरियंस ने केल्सी को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया. उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में भौतिक चीजें, पैसा, गाड़ियां और ऊंचे स्टेटस का कोई मोल नहीं है. केल्सी कहती हैं कि यह सोचना बेहद अजीब है कि हम अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों को कमाने में लगा देते हैं, जिन्हें हम मौत के बाद अपने साथ ले जा ही नहीं सकते. वहां सिर्फ हमारा प्यार और हमारा 'कर्मा' ही मायने रखता है.

पर्स में रखी तस्वीर बनी 'गार्जियन एंजेल'

जब केल्सी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थीं, तब अचानक एक चमकदार रोशनी उनके भीतर से गुजरी. केल्सी का मानना है कि हादसे से ठीक पहले वह अपने पति रॉब की पुरानी तस्वीरें देख रही थीं और उनके पर्स में रखी पति की फोटो ने एक रक्षक फरिश्ते की तरह काम किया, जिसने उन्हें वापस खींच लिया. साढ़े तीन मिनट बाद उनकी सांसें वापस आईं. डॉक्टरों ने इसे एक बड़ा चमत्कार माना क्योंकि चार मिनट होते ही इंसान का ब्रेन डैड हो जाता है.

केल्सी अब पूरी तरह ठीक हैं, लेकिन वह कहती हैं कि वह दोबारा उस स्थिति में जाने से बेहद डरती हैं. अब वह अपने खाने को बहुत छोटा-छोटा काटकर खाती हैं. हालांकि, इस घटना ने उनकी मौत का डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया है. उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका है कि कर्मा बिल्कुल सच है. केल्सी अब हर पल को खुलकर जीती हैं, लोगों को जल्दी माफ कर देती हैं और हर किसी के प्रति दयालु रहने की कोशिश करती हैं.