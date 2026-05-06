Advertisement
trendingNow13206321
Hindi Newsजरा हटकेदो बार मरकर जिंदा हो चुकी हूं... हॉस्पिटल के बेड पर जब 2 बार मरी हुई घोषित हुई ये मां, फिर हुआ चमत्कार

दो बार मरकर जिंदा हो चुकी हूं... हॉस्पिटल के बेड पर जब 2 बार मरी हुई घोषित हुई ये मां, फिर हुआ चमत्कार

28 साल की हिंदा अब्राहम एक मामूली सर्जरी के लिए अस्पताल गईं, लेकिन वहां उनकी धड़कनें दो बार रुक गईं. मौत को मात देकर वापस आईं इस महिला की आपबीती रोंगटे खड़े कर देगी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 06, 2026, 06:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दो बार मरकर जिंदा हो चुकी हूं... हॉस्पिटल के बेड पर जब 2 बार मरी हुई घोषित हुई ये मां, फिर हुआ चमत्कार

Near Death Experience: क्या कोई इंसान मरकर वापस आ सकता है? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन 28 साल की हिंदा अब्राहम के साथ यह हकीकत में हुआ है. हिंदा एक मामूली ऑपरेशन के लिए अस्पताल गई थीं, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि वह 20 सेकंड के लिए 'क्लीनिकली डेड' हो गई थीं. उनकी धड़कनें एक नहीं, बल्कि दो बार रुक गई थीं. आज वह जिंदा हैं और अपनी इस रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती को दुनिया के साथ साझा कर रही हैं.

मामूली दर्द से शुरू हुआ सफर

डेली स्टार में छपी खबर के अनुसार, हिंदा के इस डरावने सफर की शुरुआत 30 जनवरी को पेट दर्द और हल्की ब्लीडिंग के साथ हुई थी. वह नियमित रूप से गर्भनिरोधक गोलियां ले रही थीं और उन्हें लगा भी नहीं था कि वह गर्भवती हो सकती हैं. उनके पति थियोडोर ने उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि हिंदा प्रेग्नेंट हैं और यह एक 'एक्टोपिक प्रेग्नेंसी' है, जिसमें भ्रूण गर्भाशय के बाहर विकसित होने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी ये महिला, BJP ने दिया टिकट; जीतकर बन गई MLA कलिता

ऑपरेशन थिएटर में हुआ हादसा

डॉक्टरों ने हिंदा की सर्जरी करने का फैसला किया जो मात्र 45 मिनट की होनी थी. लेकिन सर्जरी शुरू होने के 20 मिनट बाद ही सब कुछ बदल गया. हिंदा को दी गई एनेस्थीसिया (बेहोशी की दवा) से उन्हें 'एनाफिलेक्टिक रिएक्शन' (गंभीर एलर्जी) हो गया. इस वजह से उनका दिल दो बार पूरी तरह धड़कना बंद कर गया. डॉक्टरों को उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए CPR देना पड़ा.

ICU में जब खुली आंखें

जब हिंदा को होश आया, तो वह खुद को ICU के बिस्तर पर नली (ट्यूब) से घिरा हुआ पाया. उन्होंने देखा कि नर्स के सिर के ऊपर लगी घड़ी शाम के 4 बजा रही थी, जबकि उनका ऑपरेशन दोपहर में होना था. उन्हें सांस लेने के लिए मशीन की मदद लेनी पड़ रही थी और उनकी गर्दन में आपातकालीन दवाओं के लिए पाइप लगे थे. उन्हें बाद में पता चला कि वह सर्जरी के दौरान 'मर' गई थीं और उन्हें वापस लाने के लिए डॉक्टरों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी.

यह भी पढ़ें: VIDEO: जनाजा निकल रहा था, देखते ही बंगाल में भाजपाइयों ने रोक दिया जीत का जश्न

चमत्कार से कम नहीं है वापसी

हिंदा का जीवित बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है. आमतौर पर अस्पताल के बाहर CPR से बचने की दर मात्र 10% होती है, और जो बचते हैं उन्हें अक्सर मस्तिष्क की क्षति या अन्य समस्याएं हो जाती हैं. हिंदा को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निमोनिया और हार्ट फेलियर के लक्षण भी महसूस हुए, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने रिकवरी की. आज वह अपने घर पर स्वस्थ हैं, हालांकि CPR की वजह से उनके सीने में अब भी दर्द रहता है.

हिंदा अब दुनिया को एक जरूरी संदेश देना चाहती हैं. वह कहती हैं कि अस्पताल में प्रेग्नेंसी टेस्ट को कभी भी फालतू समझकर मना नहीं करना चाहिए. अगर उन्हें अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में समय पर पता नहीं चलता, तो शायद वह आज जीवित नहीं होतीं. वह खुद को बेहद भाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें जीवन का दूसरा मौका मिला और वह अपने दो बच्चों और पति के पास सुरक्षित लौट आईं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Near Death Experience

Trending news

इस्‍लाम के नाम पर 50 साल पहले लगाया बैन, अब पैसे के लिए शराब बेचेगा पाकिस्‍तान
murree brewery
इस्‍लाम के नाम पर 50 साल पहले लगाया बैन, अब पैसे के लिए शराब बेचेगा पाकिस्‍तान
बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?
West Bengal
बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?
एक दिन में बदली किस्मत, दिखी लोकतंत्र की खूबसूरती, पढ़ें इन उम्मीदवारों की कहानी
DNA
एक दिन में बदली किस्मत, दिखी लोकतंत्र की खूबसूरती, पढ़ें इन उम्मीदवारों की कहानी
घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त
11 राज्यों में तूफानी बारिश और आंधी का दिखेगा कहर, कश्मीर से असम तक IMD का अलर्ट
IMD
11 राज्यों में तूफानी बारिश और आंधी का दिखेगा कहर, कश्मीर से असम तक IMD का अलर्ट
'EVM से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन उनको...', चुनाव हारते ही अभिषेक बनर्जी ने अलापा नया राग
West Bengal
'EVM से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन उनको...', चुनाव हारते ही अभिषेक बनर्जी ने अलापा नया राग
आखिर कैसे भाजपा ने 15 साल बाद टीएमसी को सत्ता से हटाकर लिख दिया नया इतिहास?
West Bengal Election 2026
आखिर कैसे भाजपा ने 15 साल बाद टीएमसी को सत्ता से हटाकर लिख दिया नया इतिहास?
यूं ही नहीं BJP ने अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, क्या हैं इसके मायने
West Bengal assembly elections
यूं ही नहीं BJP ने अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, क्या हैं इसके मायने
बांग्लादेश से सटे बंगाल के गांव गाय विहीन हो गए! हिंदू गांवों पर चौंकाने वाला खुलासा
West Bengal
बांग्लादेश से सटे बंगाल के गांव गाय विहीन हो गए! हिंदू गांवों पर चौंकाने वाला खुलासा
जालंधर में BSF हेडक्वॉर्टर के पास तेज धमाका, धू-धूकर जली स्कूटी; दहशत में आए लोग
Jalandhar Blast
जालंधर में BSF हेडक्वॉर्टर के पास तेज धमाका, धू-धूकर जली स्कूटी; दहशत में आए लोग