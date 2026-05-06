दो बार मरकर जिंदा हो चुकी हूं... हॉस्पिटल के बेड पर जब 2 बार मरी हुई घोषित हुई ये मां, फिर हुआ चमत्कार

Near Death Experience: क्या कोई इंसान मरकर वापस आ सकता है? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन 28 साल की हिंदा अब्राहम के साथ यह हकीकत में हुआ है. हिंदा एक मामूली ऑपरेशन के लिए अस्पताल गई थीं, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि वह 20 सेकंड के लिए 'क्लीनिकली डेड' हो गई थीं. उनकी धड़कनें एक नहीं, बल्कि दो बार रुक गई थीं. आज वह जिंदा हैं और अपनी इस रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती को दुनिया के साथ साझा कर रही हैं.

मामूली दर्द से शुरू हुआ सफर

डेली स्टार में छपी खबर के अनुसार, हिंदा के इस डरावने सफर की शुरुआत 30 जनवरी को पेट दर्द और हल्की ब्लीडिंग के साथ हुई थी. वह नियमित रूप से गर्भनिरोधक गोलियां ले रही थीं और उन्हें लगा भी नहीं था कि वह गर्भवती हो सकती हैं. उनके पति थियोडोर ने उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि हिंदा प्रेग्नेंट हैं और यह एक 'एक्टोपिक प्रेग्नेंसी' है, जिसमें भ्रूण गर्भाशय के बाहर विकसित होने लगता है.

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ऑपरेशन थिएटर में हुआ हादसा

डॉक्टरों ने हिंदा की सर्जरी करने का फैसला किया जो मात्र 45 मिनट की होनी थी. लेकिन सर्जरी शुरू होने के 20 मिनट बाद ही सब कुछ बदल गया. हिंदा को दी गई एनेस्थीसिया (बेहोशी की दवा) से उन्हें 'एनाफिलेक्टिक रिएक्शन' (गंभीर एलर्जी) हो गया. इस वजह से उनका दिल दो बार पूरी तरह धड़कना बंद कर गया. डॉक्टरों को उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए CPR देना पड़ा.

ICU में जब खुली आंखें

जब हिंदा को होश आया, तो वह खुद को ICU के बिस्तर पर नली (ट्यूब) से घिरा हुआ पाया. उन्होंने देखा कि नर्स के सिर के ऊपर लगी घड़ी शाम के 4 बजा रही थी, जबकि उनका ऑपरेशन दोपहर में होना था. उन्हें सांस लेने के लिए मशीन की मदद लेनी पड़ रही थी और उनकी गर्दन में आपातकालीन दवाओं के लिए पाइप लगे थे. उन्हें बाद में पता चला कि वह सर्जरी के दौरान 'मर' गई थीं और उन्हें वापस लाने के लिए डॉक्टरों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी.

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चमत्कार से कम नहीं है वापसी

हिंदा का जीवित बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है. आमतौर पर अस्पताल के बाहर CPR से बचने की दर मात्र 10% होती है, और जो बचते हैं उन्हें अक्सर मस्तिष्क की क्षति या अन्य समस्याएं हो जाती हैं. हिंदा को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निमोनिया और हार्ट फेलियर के लक्षण भी महसूस हुए, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने रिकवरी की. आज वह अपने घर पर स्वस्थ हैं, हालांकि CPR की वजह से उनके सीने में अब भी दर्द रहता है.

हिंदा अब दुनिया को एक जरूरी संदेश देना चाहती हैं. वह कहती हैं कि अस्पताल में प्रेग्नेंसी टेस्ट को कभी भी फालतू समझकर मना नहीं करना चाहिए. अगर उन्हें अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में समय पर पता नहीं चलता, तो शायद वह आज जीवित नहीं होतीं. वह खुद को बेहद भाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें जीवन का दूसरा मौका मिला और वह अपने दो बच्चों और पति के पास सुरक्षित लौट आईं.