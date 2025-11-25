Advertisement
trendingNow13017373
Hindi Newsजरा हटके

पहाड़, बीच या डेजर्ट? भारत से सबसे करीब के ये 5 फॉरेन डेस्टिनेशन, जहां ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट

International Destination: सर्दियों में बर्फबारी का मजा लेने के लिए भारत के पास नेपाल, भूटान, किर्गिजिस्तान, कजाकिस्तान और अजरबैजान बेहतरीन विकल्प हैं. कम दूरी, आसान वीज़ा और खूबसूरत बर्फीले नज़ारों की वजह से ये डेस्टिनेशन भारतीय यात्रियों की पहली पसंद बन रहे हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 25, 2025, 09:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहाड़, बीच या डेजर्ट? भारत से सबसे करीब के ये 5 फॉरेन डेस्टिनेशन, जहां ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट

सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. कई लोग सर्दी में बर्फबारी देखने के लिए महीनों पहले से अपनी ट्रिप प्लान करने लगते हैं. इस मौसम में कई भारतीय यात्रियों के मन में बर्फबारी का आनंद लेने की इच्छा जागृत होती है, जबकि भारत में भी गुलमर्ग और औली जैसे बर्फीले डेस्टिनेशन हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की तलाश में रहते हैं. जहां एक अलग ही अनुभव मिलता है. अगर आप भी फॉरेन टूर का प्लान बना रहे हैं, तो भारत के आसपास कुछ देश ऐसे हैं, जो बर्फबारी का आनंद लेने के लिए परफेक्ट माने जाते हैं.

हालांकि भारत में भी कई जगहें बर्फबारी के लिए मशहूर हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर स्थित इंटरनेशनल डेस्टिनेशन का अपना अलग ही मजा है. नेपाल की आसमान छूती बर्फीली चोटियां, भूटान की शांत और सफेद वादियाँ, कजाकिस्तान के चमकते स्नो डेजर्ट, किर्गिजिस्तान के ग्लेशियर से ढके पहाड़ और अजरबैजान के खूबसूरत स्नो रिसॉर्ट. ये सभी जगहें कम समय की यात्रा में बेहद खास अनुभव देती हैं. यहां पहुंचना भी आसान है और इन देशों की खूबसूरती सर्दियों में दोगुनी हो जाती है. इसलिए ये डेस्टिनेशन भारतीय यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं.

बर्फबारी में बदल जाता है फेयरीटेल जैसा नजारा

Add Zee News as a Preferred Source

नेपाल भारत के सबसे करीब और सबसे किफायती बर्फीले देशों में से एक है. यहां नागारकोट की पहाड़ियां सूर्योदय के साथ चमकते बर्फीले नज़ारे दिखाती हैं. पोखरा की झीलें और पर्वत सर्दियों में पोस्टकार्ड जैसी लगती हैं. मनांग, मस्टांग और लांगटांग वैली बर्फबारी के दौरान किसी फेयरीटेल लैंडस्केप में बदल जाती हैं. यहां आने वाले पर्यटक ट्रेकिंग, स्कीइंग और स्नो क्लाइम्बिंग जैसे रोमांचक अनुभवों का मजा भी ले सकते हैं. आसान वीज़ा प्रक्रिया और कम खर्च इसे सर्दियों का परफेक्ट विदेशी विकल्प बनाते हैं.

शांत वादियों से लेकर स्की रिसॉर्ट तक

भूटान की शांति और सफेद घाटियाँ पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती हैं. पारो, थिम्फू, हा वैली और बुमथांग में गिरती बर्फ किसी मेडिटेशन जैसे अनुभव देती है. वहीं किर्गिजिस्तान प्राकृतिक सुंदरता और ग्लेशियर के लिए जाना जाता है. बिश्केक और काराकोल में सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है, जो एडवेंचर प्रेमियों के लिए परफेक्ट है. कजाकिस्तान का अल्माटी और शिम्बुलाक स्की रिसॉर्ट एशिया के सबसे खूबसूरत स्नो स्पॉट्स में गिने जाते हैं, जहां स्कीइंग और स्नो स्पोर्ट्स का अलग ही मजा है.

बर्फबारी में बदल जाता है मिनी यूरोप

अजरबैजान हाल के वर्षों में भारतीय यात्रियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है. गबाला की वादियां और शाहदाग का स्की रिसॉर्ट सर्दियों में मिनी यूरोप का एहसास कराते हैं. यहां की साफ-सुथरी बर्फ, आधुनिक सुविधाएँ और शांत वातावरण इसे एक प्रीमियम लेकिन बजट-फ्रेंडली विकल्प बनाता है. स्नो के बीच केबल कार की राइड, यूरोपियन-स्टाइल कैफे और पहाड़ों के पैनोरमिक व्यू यहां आने वालों का दिल जीत लेते हैं. भारत से कुछ ही घंटे की दूरी पर स्थित ये देश उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं, जिन्हें बर्फीले मौसम का अलग ही अनुभव चाहिए.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

International Destination

Trending news

इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
Hayli Gubbi Volcano Eruption
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Sindh
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
hammer
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
Volcanic
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
EWS
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
Boeing
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
Ram Mandir Dhwajarohan Live: 22 फुट लंबा और 11 फुट चौड़ा है राम मंदिर का भगवा ध्वज, पीएम मोदी फहराने का करेंगे काम, योगी ने क्या कहा?
#RamMandir
Ram Mandir Dhwajarohan Live: 22 फुट लंबा और 11 फुट चौड़ा है राम मंदिर का भगवा ध्वज, पीएम मोदी फहराने का करेंगे काम, योगी ने क्या कहा?
पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या, घुसपैठियों मिलेंगे राज्यपाल
Sir
पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या, घुसपैठियों मिलेंगे राज्यपाल
हुमायूं कबीर के 'बाबरी राग' का असर! मिर्जापुर में कट्टरपंथियों को दिखने लगा 'मक्का'
Babri Masjid
हुमायूं कबीर के 'बाबरी राग' का असर! मिर्जापुर में कट्टरपंथियों को दिखने लगा 'मक्का'
दिल्ली में 'हिडमा गैंग', पढ़े-लिखे छात्र क्यों हुए प्रदर्शन में शामिल?
hidma gang
दिल्ली में 'हिडमा गैंग', पढ़े-लिखे छात्र क्यों हुए प्रदर्शन में शामिल?