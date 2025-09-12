समंदर में शार्क से भी खतरनाक है यह पतली-सी मछली, रात की अंधेरे में करती है हमला; कई देशों में फैली दहशत
Advertisement
trendingNow12918791
Hindi Newsजरा हटके

समंदर में शार्क से भी खतरनाक है यह पतली-सी मछली, रात की अंधेरे में करती है हमला; कई देशों में फैली दहशत

Needlefish In Ocean: समंदर की गहराइयों में शार्क को सबसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन एक और मछली है जो अपने दुबले-पतले और नाजुक से शरीर के बावजूद इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो चुकी है. यह है नीडलफिश, जिसकी नुकीली चोंच किसी भाले की तरह शरीर को चीर सकती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समंदर में शार्क से भी खतरनाक है यह पतली-सी मछली, रात की अंधेरे में करती है हमला; कई देशों में फैली दहशत

Needlefish Attacks: समंदर की गहराइयों में शार्क को सबसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन एक और मछली है जो अपने दुबले-पतले और नाजुक से शरीर के बावजूद इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो चुकी है. यह है नीडलफिश, जिसकी नुकीली चोंच किसी भाले की तरह शरीर को चीर सकती है. नीडलफिश लंबी, पतली और हल्की दिखने वाली मछली है, लेकिन इसके मुंह पर मौजूद तेज और नुकीली चोंच इसे बेहद खतरनाक बना देती है. इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्पीड. यह पानी की सतह पर तैरते हुए 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से छलांग लगा सकती है.

इंसानों पर हमला कैसे करती है?

आमतौर पर यह मछली इंसानों पर हमला नहीं करती. लेकिन खतरा तब बढ़ जाता है जब इंसान या नाव इसके रास्ते में आ जाते हैं. तेज रफ्तार में तैरती या कूदती हुई नीडलफिश का नुकीला सिर सीधा शरीर को चीर देता है. कई बार इसके दांत या चोंच के टुकड़े घायल इंसान के शरीर में फंस जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पब्लिक टॉयलेट बनाया इतना सुंदर, यूज करने के बजाय घूमने और फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे लोग

खतरनाक घटनाएं कहां-कहां हुई हैं?

दुनिया भर में नीडलफिश के हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं. इंडोनेशिया में पिछले साल एक लड़के का गला इसकी चोंच से छिद गया, लेकिन वह बच गया. 2018 में थाईलैंड में एक नौसेना कैडेट की मौत हो गई. 2014 में वियतनाम में एक रूसी पर्यटक की रीढ़ की हड्डी इसकी चोंच से घायल हो गई और वह लकवाग्रस्त हो गया.

क्या नीडलफिश शार्क से भी ज्यादा खतरनाक है?

शार्क के बारे में हर कोई जानता है कि वह हमला कर सकती है. लेकिन नीडलफिश का खतरा छुपा हुआ होता है. खासकर रात के समय जब ये रोशनी की ओर आकर्षित होती है और अचानक टकरा जाती है. इसी वजह से प्रशांत द्वीपों के लोग नीडलफिश को शार्क से ज्यादा खतरनाक मानते हैं, क्योंकि वे उथले पानी और छोटी नावों में ज्यादा वक्त बिताते हैं.

देखें वीडियो-

यह भी पढ़ें: ऑफिस में बॉस ने बदली डेस्क तो कोर्ट पहुंच गया एम्प्लाई, ऐसे जीता 25 लाख रुपये का मुआवजा; जानें पूरा केस

बचाव के लिए क्या सावधानी जरूरी है?

विशेषज्ञों की मानें तो नीडलफिश से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके क्षेत्रों में खासकर रात में रोशनी का इस्तेमाल न किया जाए. इसके अलावा पानी में सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि यह मछली किसी भी वक्त भाले की तरह हमला कर सकती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Needlefish

Trending news

DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
;