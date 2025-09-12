समंदर में शार्क से भी खतरनाक है यह पतली-सी मछली, रात की अंधेरे में करती है हमला; कई देशों में फैली दहशत

Needlefish Attacks: समंदर की गहराइयों में शार्क को सबसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन एक और मछली है जो अपने दुबले-पतले और नाजुक से शरीर के बावजूद इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो चुकी है. यह है नीडलफिश, जिसकी नुकीली चोंच किसी भाले की तरह शरीर को चीर सकती है. नीडलफिश लंबी, पतली और हल्की दिखने वाली मछली है, लेकिन इसके मुंह पर मौजूद तेज और नुकीली चोंच इसे बेहद खतरनाक बना देती है. इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्पीड. यह पानी की सतह पर तैरते हुए 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से छलांग लगा सकती है.

इंसानों पर हमला कैसे करती है?

आमतौर पर यह मछली इंसानों पर हमला नहीं करती. लेकिन खतरा तब बढ़ जाता है जब इंसान या नाव इसके रास्ते में आ जाते हैं. तेज रफ्तार में तैरती या कूदती हुई नीडलफिश का नुकीला सिर सीधा शरीर को चीर देता है. कई बार इसके दांत या चोंच के टुकड़े घायल इंसान के शरीर में फंस जाते हैं.

खतरनाक घटनाएं कहां-कहां हुई हैं?

दुनिया भर में नीडलफिश के हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं. इंडोनेशिया में पिछले साल एक लड़के का गला इसकी चोंच से छिद गया, लेकिन वह बच गया. 2018 में थाईलैंड में एक नौसेना कैडेट की मौत हो गई. 2014 में वियतनाम में एक रूसी पर्यटक की रीढ़ की हड्डी इसकी चोंच से घायल हो गई और वह लकवाग्रस्त हो गया.

क्या नीडलफिश शार्क से भी ज्यादा खतरनाक है?

शार्क के बारे में हर कोई जानता है कि वह हमला कर सकती है. लेकिन नीडलफिश का खतरा छुपा हुआ होता है. खासकर रात के समय जब ये रोशनी की ओर आकर्षित होती है और अचानक टकरा जाती है. इसी वजह से प्रशांत द्वीपों के लोग नीडलफिश को शार्क से ज्यादा खतरनाक मानते हैं, क्योंकि वे उथले पानी और छोटी नावों में ज्यादा वक्त बिताते हैं.

बचाव के लिए क्या सावधानी जरूरी है?

विशेषज्ञों की मानें तो नीडलफिश से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके क्षेत्रों में खासकर रात में रोशनी का इस्तेमाल न किया जाए. इसके अलावा पानी में सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि यह मछली किसी भी वक्त भाले की तरह हमला कर सकती है.