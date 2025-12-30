परिवार ने बचपन में बांध दी जिम्मेदारियां, अब पिता बनकर डॉक्टर बनने का सपना देख रहा शख्स

Advertisement
Viral News: रेडिट पर वायरल पोस्ट में 24 साल का शख्क बताता है कि 22 की उम्र में जबरन शादी और एक बच्चे की जिम्मेदारी के बीच वह NEET की तैयारी कर रहा है. जिम्मेदार पिता बनने और डॅाक्टर बनने के सपने के बीच वह गाइडेंस मांग रहा है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:50 PM IST
भारत में शादी की कानूनी उम्र तय होने के बावजूद आज भी कई युवाओं को हालात और पारिवारिक दबाव के चलते समय से पहले जिम्मेदारियों में बांध दिया जाता है. ऐसी ही एक कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जहां एक युवक कम उम्र में शादी और पिता बनने के बाद भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है. यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं की है जो सपनों और जिम्मेदारियों के बीच फंसे हुए हैं. रेडिट पर वायरल इस पोस्ट ने समाज, पढ़ाई और करियर के दबाव को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.

22 की उम्र में शादी, 24 में पिता बनने की कहानी

रेडिट के लोकप्रिय पेज r/JEENEETards पर वायरल एक पोस्ट में 24 साल के युवक ने अपनी आपबीती साझा की है. उसने बताया कि पारिवारिक दबाव और हालातों के चलते 22 साल की उम्र में उसकी शादी करा दी गई, जबकि वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था. अब वह एक बेटे का पिता है, जो फरवरी 2026 में दो साल का हो जाएगा. युवक का कहना है कि वह अपने बच्चे से बेहद प्यार करता है, लेकिन इतनी कम उम्र में आई जिम्मेदारियों ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी. इसके बावजूद वह NEET की तैयारी कर डॉक्टर बनने का सपना छोड़ना नहीं चाहता.

NEET की तैयारी और पिता होने का संघर्ष

पोस्ट में युवक लिखता है कि NEET की तैयारी के साथ बच्चे की जिम्मेदारी निभाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया है. उसका पूरा दिन बेटे की देखभाल और भावनात्मक जरूरतों में निकल जाता है. वह मानता है कि वह जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाई पर फोकस करना उसके लिए चुनौती बन गया है. किताबों के सामने बैठने के बावजूद उसका दिमाग भटका रहता है. नींद पूरी नहीं हो पाती और पढ़ाई में कंसिस्टेंसी टूट चुकी है. उसका कहना है कि जब एक इंसान पूरी तरह आप पर निर्भर हो, तब टाइम मैनेजमेंट सिर्फ कहने की बात रह जाती है.

सोशल मीडिया पर बहस और लोगों की राय

इस पोस्ट को चार दिनों में 8 हजार से ज्यादा अपवोट्स और 1800 से अधिक कमेंट्स मिल चुके हैं. कई यूजर्स ने युवक की हिम्मत की तारीफ की, तो कुछ ने उसे हकीकत स्वीकार करने की सलाह दी. कुछ लोगों का मानना है कि मौजूदा हालात में NEET की तैयारी उसके लिए व्यावहारिक नहीं होगी, क्योंकि MBBS पूरा करते-करते उसकी उम्र 28-29 साल हो जाएगी. वहीं, कुछ यूजर्स ने सुझाव दिया कि पहले आर्थिक स्थिरता हासिल करे. युवक साफ करता है कि उसे सहानुभूति नहीं, सिर्फ सही गाइडेंस चाहिए.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

