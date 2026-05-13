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NEET पेपर लीक के बाद कैंसिल हुई परीक्षा तो गुस्साए स्टूडेंट्स बोले- ये कोई स्कूल टेस्ट नहीं है...

NEET Paper Leak Latest Updates: NEET UG 2026 परीक्षा पेपर लीक की खबरों के बाद रद्द कर दी गई है. 22.79 लाख छात्र परेशान हैं और NTA से परीक्षा का माध्यम बदलने की मांग कर रहे हैं. पूरी रिपोर्ट पढ़ें.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 13, 2026, 09:39 AM IST
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NEET पेपर लीक के बाद कैंसिल हुई परीक्षा तो गुस्साए स्टूडेंट्स बोले- ये कोई स्कूल टेस्ट नहीं है...

NEET UG 2026 Cancelled Latest News: मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे लाखों छात्रों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 की परीक्षा को कैंसिल करने का फैसला लिया है. पेपर लीक की खबरों और कथित अनियमितताओं के बाद लिए गए इस फैसले ने छात्रों के बीच डर, गुस्सा और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है. देशभर के 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार अब अपनी मेहनत और समय की बर्बादी को लेकर सरकार और टेस्टिंग एजेंसी से जवाब मांग रहे हैं.

NTA चीफ का बड़ा बयान: "यह शर्मनाक है"

परीक्षा रद्द होने के बाद NTA के प्रमुख अभिषेक सिंह ने इस स्थिति को "शर्मनाक" करार दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एजेंसी एक पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है और पेपर लीक के इनपुट्स मिलने के बाद ही यह कड़ा फैसला लिया गया है. उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया है कि जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. हालांकि, छात्रों का कहना है कि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं से सिस्टम पर उनका भरोसा उठ चुका है.

 

 

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कोटा और लखनऊ में छात्रों का दर्द

कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा के छात्रों ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि महीनों की कड़ी मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई. एक छात्रा ने सवाल उठाया कि "क्या गारंटी है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा?". वहीं लखनऊ के छात्रों ने यात्रा और खर्चों को लेकर निराशा जताई. छात्रों का कहना है कि उन्हें फिर से दूर-दराज के परीक्षा केंद्रों की यात्रा करनी होगी, जो आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से थका देने वाला है. कई छात्रों ने अब मांग की है कि परीक्षा के पुराने ढर्रे को बदला जाए.

सोशल मीडिया पर गुस्से का सैलाब

सोशल मीडिया पर NEET UG के रद्द होने के बाद मीम्स और गुस्से वाली पोस्ट की बाढ़ आ गई है. छात्र NTA की पुरानी पोस्ट "यह आपका स्कूल टेस्ट नहीं है" पर तंज कस रहे हैं. छात्रों का तर्क है कि अगर यह इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है? मेडिकल एस्पिरेंट्स ने इसे "मेंटल टॉर्चर" करार दिया है और कहा है कि बार-बार परीक्षा देना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है.

 

 

 

 

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क्या अब ऑनलाइन होगा एग्जाम?

इस विवाद के बीच छात्रों और विशेषज्ञों ने NTA से परीक्षा के माध्यम में बदलाव की मांग की है. कई छात्रों का सुझाव है कि अब पेपर-पेन मोड को छोड़कर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड को अपनाना चाहिए ताकि पेपर लीक की संभावना को कम किया जा सके. 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित होने वाली इस विशाल परीक्षा में पारदर्शिता लाना अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. फिलहाल, 22.79 लाख पंजीकृत उम्मीदवारों की नजरें अब री-एग्जाम की तारीख और नए सुरक्षा नियमों पर टिकी हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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