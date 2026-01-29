न गंगा, न यमुना… दुनिया की इकलौती जगह जहां एक साथ मिलती हैं 5 नदियां, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी दंग

दुनिया में आपने दो या तीन नदियों के संगम के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी ऐसी जगह के बारे में जाना है, जहां एक साथ पांच नदियां मिलती हों? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है. यह स्थान न सिर्फ अपनी प्राकृतिक संरचना के कारण अनोखा है, बल्कि इसके साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं और धार्मिक मान्यताएं. सदियों से यह जगह साधु-संतों, श्रद्धालुओं और इतिहासकारों के आकर्षण का केंद्र रही है. वैज्ञानिक भी इस संगम को भूगोल की दृष्टि से बेहद खास मानते हैं, क्योंकि यहां नदियों का मिलन बेहद संतुलित और दुर्लभ तरीके से होता है. यही वजह है कि इसे एक महातीर्थ के रूप में भी सम्मान दिया गया है.

जहां एक संगम में मिलती हैं पांच नदियां

भारत में स्थित पंचनद वह इकलौता स्थान माना जाता है, जहां पांच नदियों का संगम होता है. यहां यमुना नदी में चंबल, सिंध, पहुज और कुंवारी नदियां आकर मिलती हैं. इसी कारण इस स्थान को पंचनद कहा जाता है. यह संगम धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे महा तीर्थराज की संज्ञा भी दी गई है. देश-विदेश से श्रद्धालु यहां स्नान और पूजा के लिए पहुंचते हैं. प्रकृति की यह अनोखी रचना अपने आप में दुर्लभ है, क्योंकि एक साथ इतनी नदियों का शांत और व्यवस्थित तरीके से मिलना दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता.

तीन राज्यों की सीमाओं से जुड़ा क्षेत्र

पंचनद का यह संगम उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है, लेकिन इसकी भौगोलिक खासियत यहीं खत्म नहीं होती. इस क्षेत्र से जालौन, इटावा और औरैया जिलों की सीमाएं आपस में मिलती हैं. साथ ही मध्य प्रदेश के भिंड जिले का एक छोटा हिस्सा भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. यही कारण है कि पंचनद को भौगोलिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जाता है. अलग-अलग क्षेत्रों से बहकर आई नदियां यहां एक साथ मिलती हैं और आगे बढ़ती हैं, जो इस संगम को वैज्ञानिकों के लिए भी अध्ययन का विषय बनाती हैं.

पुराणों और महाभारत से जुड़ा गहरा इतिहास

पंचनद का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है. श्रीमद् देवी भागवत पुराण के पंचम स्कंध में श्लोकों के माध्यम से इस तीर्थ का वर्णन किया गया है. पौराणिक कथा के अनुसार, महिषासुर के पिता रम्भ और चाचा करम्भ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यहां कठोर तपस्या की थी. महाभारत में भी पंचनद का उल्लेख है, जहां युद्ध के बाद पांडव पुत्र नकुल द्वारा इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने की कथा मिलती है. विष्णु पुराण में भी पंचनद का वर्णन किया गया है. यहां कालेश्वर महादेव और मुचकुंद महाराज का मंदिर भी स्थित है, जो इस स्थान की धार्मिक महत्ता को और बढ़ा देता है.