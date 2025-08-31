BJP में मनोज या रवि नहीं, ये भी हैं एक फिल्म स्टार! हंसती हुई तस्वीरों की लगी बहार, देखें वायरल वीडियो

भाजपा में दो फिल्म स्टार- मनोज तिवारी और रवि किशन के बारे में तो आप जानते होंगे लेकिन क्या आपको जानकारी है कि तीसरा भी कोई है जो फिल्म स्टार रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीर से दावा किया जा रहा है.
भाजपा के मनोज तिवारी और रवि किशन को भोजपुरी फिल्मों से लेकर बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए जाना जाता है। दोनों ने टीवी सीरियल्स में भी काम किया है. सभी को जानकारी भी है कि ये दोनों अभिनेता भाजपा के नेता हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बीजेपी में एक तीसरा शख्स और है जो फिल्म स्टार है. बीजेपी के सभी सदस्यों में क्या आपको कोई ऐसा चेहरा याद आ रहा है जो किसी फिल्म स्टार के जैसा लगता है. कुछ याद आया? अगर नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश के सांसद को याद कीजिए. जी हां, सोशल मीडिया पर यूजर्स द्वारा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को फिल्म स्टार बताया जा रहा है. इनकी तस्वीर और वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.
भाजपा में ये तीसरा फिल्म स्टार कौन?
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने सोशल एक्स हैंडल अकाउंट से साझा किया है. वीडियो में दिख रहा इनका मॉडलिंग लुक और फेस की मुस्कान कई यूजर्स का दिल जीत रही है. किरेन भी वीडियो को शेयर करते काफी खुश लग रहे हैं. पोस्ट के कैप्शन में एक शायरी भी लिखी है. उन्होंने लिखा- ‘गुज़रा हुआ ज़माना, आता नहीं दुबारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा! Only those sweet memories remain!’
गुज़रा हुआ ज़माना, आता नहीं दुबारा,
हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा!
Only those sweet memories remain! pic.twitter.com/edbv2YmTza
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 30, 2025
भाजपा में रवि किशन और मनोज तिवारी को अभिनेता के तौर पर सभी जानते हैं लेकिन एक चेहरा जो सामने आया है अरुणाचल प्रदेश के सांसद और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का है. यूजर्स द्वारा इन्हें फिल्म स्टार बताया जा रहा है लेकिन इन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया है. दरअसल, वीडियो में उनकी जवानी की तस्वीरें हैं जो बिल्कुल एक मॉडल की तरह लग रही हैं. पुरानी यादों को याद करते हुए किरेन रिजिजू भी ट्वीट्स को रिट्वीट कर रहे हैं.
किरेन रिजिजू ने लॉन्च की थी Love in 90s
अपनी पुरानी तस्वीरों के कारण लोगों को मॉडल नजर आने वाले किरेन रिजिजू ने तागिन भाषा की पहली फिल्म- Love in 90s का कुछ साल पहले ट्रेलर लॉन्च किया था. एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री किरेन रिजिजू ने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया था. इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के साथ तागिन समुदाय की संस्कृति को दुनिया भर में पेश करने की बात कही थी. इस फिल्म में 90 के दशक को याद किया गया है जिसे युवा पीढ़ी को देखने के लिए भी मंत्री किरेन ने कहा था.
बात करें मंत्री किरेन रिजिजू की तो ये अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा में 4 बार सांसद हैं. इस दौरान वो युवा मामले और खेल राज्य मंत्री, गृह मामलों के राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री और कानून व न्याय मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं.
