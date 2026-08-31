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बाढ़ में बिछड़े मासूम, किसी को मलबे से निकाला तो कोई 50 घंटे बाद जंगल में मिला; नेपाल से आए दिल दहला देने वाले Video

नेपाल में आई फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के कई दिल दहला देने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कहीं मलबे के नीचे दबे दो साल के बच्चे को बचाया जा रहा है, तो कहीं करीब 50 घंटे बाद तीन साल का बच्चा जंगल में जिंदा मिला है. एक वीडियो में घायल छोटा भाई अपनी नन्ही बहन को कमर से बांधकर माता-पिता की तलाश करता दिख रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 31, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:05 AM IST
बाढ़ में बिछड़े मासूम, किसी को मलबे से निकाला तो कोई 50 घंटे बाद जंगल में मिला; नेपाल से आए दिल दहला देने वाले Video
Image Credit: नेपाल में बाढ़ की तबाही के बीच रेस्क्यू टीम ने बचाई 2 साल के बच्चे की जान! Image credit: X/@i_Naveediqbal

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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