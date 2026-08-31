/बाढ़ में बिछड़े मासूम, किसी को मलबे से निकाला तो कोई 50 घंटे बाद जंगल में मिला; नेपाल से आए दिल दहला देने वाले Video

नेपाल के कई इलाकों में आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है. तेज पानी अपने साथ मिट्टी, पत्थर और मलबा लेकर आया, जिससे कई इलाकों में लोगों के लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए. इस प्राकृतिक आपदा के बाद रेस्क्यू टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में लोगों को तलाशने और सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में जुटी हैं.
इसी दौरान सामने आए कुछ वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. इन फुटेज में तबाही के बीच बच्चों की जिंदगी पर आया संकट साफ दिखाई देता है. कुछ तस्वीरें जहां डर पैदा करती हैं, वहीं कुछ पल ऐसे भी हैं जो उम्मीद जगा देते हैं. हालांकि, इन वायरल वीडियोज में दिखाई दे रहे बच्चों की पहचान और उनकी मौजूदा स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रेस्क्यू टीम मलबे के बीच एक छोटे बच्चे को तलाशती दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि बच्चा करीब दो साल का है और बाढ़-भूस्खलन के बाद मलबे के नीचे दब गया था. रेस्क्यू टीम बेहद सावधानी से मलबा हटाती है. काफी कोशिश के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है. बच्चे को मलबे से बाहर आते देख वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर राहत दिखाई देती है. यह पल इसलिए भी भावुक कर देने वाला है, क्योंकि चारों तरफ तबाही के बीच एक मासूम जिंदगी को बचाने की कोशिश चल रही थी. वीडियो देखने वाले कई लोग रेस्क्यू टीम की हिम्मत और मेहनत की तारीफ कर रहे हैं.
Nepal: A two-year-old child was rescued, what a heart-wrenching and tear-jerking moment....
NepalFloods pic.twitter.com/ZzEDJjM1TH
— Santosh Misra 'mohit' (@Santosh_misraa) August 31, 2026
एक दूसरे वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को और ज्यादा भावुक कर दिया. वायरल जानकारी के मुताबिक, करीब तीन साल का एक बच्चा बाढ़ की तबाही के दौरान अपने माता-पिता से अलग हो गया था. काफी समय तक तलाश के बाद वह बच्चा जंगल के इलाके में मिला. दावा किया जा रहा है कि मासूम करीब 50 घंटे तक लापता रहा, जिसके बाद उसे सुरक्षित पाया गया. वीडियो में बच्चा रोता हुआ और डरा-सहमा नजर आता है. उसके शरीर पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं. इतने छोटे बच्चे का इतनी बड़ी आपदा के बीच इतने लंबे समय तक जिंदा रहना लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं लगा.
नेपाल में 3 साल का बच्चा 50 घंटे बाद भी सकुशल..!
नेपाल में मां बाप से अलग हुआ बच्चा जंगल में रोते हुए हालत में मिला कुछ चोट के निशान थे..!
जिस पर मां का आशीर्वाद हो उसका जल प्रलय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता...! pic.twitter.com/k62KcAdadd
— Ratan acharya (@ratanac81230688) August 30, 2026
इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बच्चे की सलामती को लेकर राहत जताई. एक यूजर ने भावुक होकर लिखा कि जिस बच्चे पर मां का आशीर्वाद हो, उसका जल प्रलय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता. हालांकि, बच्चे की पहचान, वह किस इलाके में मिला और उसके माता-पिता से उसका दोबारा संपर्क हुआ या नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. इसलिए वायरल वीडियो से जुड़े दावों को पूरी तरह सही मानने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना भी जरूरी है.
नेपाल की इस त्रासदी का एक और वीडियो लोगों को अंदर तक झकझोर रहा है. इसमें एक छोटा बच्चा खुद चोटिल और गंदगी से ढका हुआ दिखाई देता है. उसके शरीर पर खरोंच के निशान भी नजर आ रहे हैं. लेकिन अपनी तकलीफ के बावजूद वह बच्चा अपनी छोटी बहन को संभालता नजर आता है. बताया जा रहा है कि दोनों भाई-बहन बाढ़ के बाद अपने माता-पिता को तलाश रहे थे. वीडियो में बच्चा अपनी नन्ही बहन को एक कपड़े की मदद से कमर से बांधकर लेकर चलता दिखाई देता है. कीचड़ भरे रास्ते पर वह कभी आगे बढ़ता है, तो कभी रुककर आसपास देखता है.
One of the most heartbreaking scenes from flood-hit Nepal.
A little boy, himself bruised and scratched, is seen caring for his younger sister as they reportedly search for their parents.
At an age when children should be protected by adults, he is trying to be the… pic.twitter.com/ttZVh3KrmE
— Naveed Khan (@i_Naveediqbal) August 30, 2026
इस सीन की सबसे दर्दनाक बात यही है कि जिस उम्र में इस बच्चे को खुद किसी बड़े की उंगली पकड़कर चलना चाहिए था, उसी उम्र में वह अपनी छोटी बहन को संभालता नजर आ रहा है. उसकी बहन इतनी छोटी है कि वह खुद मुश्किल हालात को समझ भी नहीं सकती. भाई उसे अपने शरीर से बांधकर सुरक्षित रखने की कोशिश करता दिखाई देता है. वीडियो में दोनों बच्चों की हालत देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भावुक हो गए. लोगों ने उनकी सलामती और परिवार से जल्द दोबारा मिलने की दुआ की.
इन वीडियोज के सामने आने के बाद लोगों का ध्यान नेपाल में फंसे बच्चों और परिवारों की मुश्किलों की तरफ गया है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने रेस्क्यू टीमों से अपील की कि बच्चों और लापता लोगों की तलाश को प्राथमिकता दी जाए. ऐसी आपदाओं में सबसे बड़ी परेशानी उन परिवारों के लिए होती है, जो अचानक एक-दूसरे से बिछड़ जाते हैं. पानी और मलबे के बीच संपर्क टूट जाने के कारण कई बार यह पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि परिवार के बाकी सदस्य कहां हैं.
नेपाल की इस त्रासदी के वायरल वीडियो सिर्फ तबाही नहीं दिखाते. इनमें रेस्क्यू टीमों की मेहनत, बच्चों की हिम्मत और लोगों की आने वाली जिंदगी के लिए संघर्ष भी दिखाई देता है. दो साल के बच्चे का मलबे से जिंदा निकलना, घंटों बाद तीन साल के मासूम का मिलना और अपनी बहन को संभालता छोटा भाई, ये तीनों घटनाएं अलग-अलग जरूर हैं, लेकिन इनसे एक ही बात सामने आती है कि सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदगी उम्मीद का रास्ता तलाश लेती है. फिलहाल इन वायरल वीडियोज से जुड़े कई दावे पूरी तरह स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हैं. बच्चों की पहचान और उनके परिवार से दोबारा मिलने की स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार है.
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