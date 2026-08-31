/नेपाल में सैलाब के बीच बच्चों को बचाने दौड़ी मां, अचानक फिसली लेकिन नहीं छोड़ा हाथ... Video देख कांप उठे लोग

सोचिए, अगर आपके सामने अचानक पानी की ऐसी तेज लहर आने लगे, जिसे देखकर संभलने तक का समय न मिले. ऐसे समय में इंसान शायद अपनी जान बचाने के बारे में सोचे. लेकिन नेपाल में वायरल हुए इस वीडियो में एक मां की पहली चिंता अपने बच्चों को बचाना थी.
वीडियो में महिला अपने दो बच्चों के साथ तेजी से आगे बढ़ती नजर आती है. उसके आसपास बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है और हालात कुछ ही पलों में बिगड़ते दिखाई देते हैं. लेकिन मां अपने बच्चों को लेकर पानी की पहुंच से बहुत दूर जाने की कोशिश लगातार कर रही है. तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है. लेकिन वह वहां रुकती नहीं.
गिरने के बाद महिला कुछ ही सेकंड में खुद को संभालती है. वह दोबारा खड़ी होती है और बच्चों का हाथ पकड़कर तेजी से वहां से निकलने लगती है. वीडियो का सबसे डरावना हिस्सा यही है. मां के गिरने के बाद अगर वह कुछ सेकंड और जमीन पर रहती, तो पीछे से आ रहा तेज पानी उसके और बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन सकता था. लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी. बच्चों को अपने साथ लेकर वह पानी की सीधी पहुंच से बाहर निकलने की कोशिश करती रही.
वीडियो को देखने पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां हालात कितनी तेजी से बदल रहे थे. कुछ पल पहले तक महिला अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ रही थी और अगले ही पल पानी का तेज बहाव इलाके में पहुंच गया. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं. कई लोगों का ध्यान महिला के गिरने से ज्यादा उस पल पर गया, जब वह तुरंत उठी और बच्चों को लेकर आगे बढ़ गई. बाढ़ जैसी स्थिति में कुछ सेकंड भी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकते हैं. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है.
A mother dragging her two kids in school dress got tumbled over while running away from the flood. They got saved merely by narrow seconds. pic.twitter.com/oI0pjl6hyZ
— नेपालको सत्य (@thenepalitruth) August 30, 2026
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने मां की हिम्मत की तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि बच्चों पर खतरा आते ही मां के अंदर एक अलग ही ताकत आ जाती है. कुछ लोगों ने लिखा कि खुद चोट लगने के बावजूद महिला ने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ा. वहीं, कई यूजर्स ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई. वीडियो की असली जगह और इसमें दिखाई दे रहे परिवार की पहचान स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है. इसलिए सोशल मीडिया पर किए जा रहे सभी दावों को पूरी तरह सही मानना ठीक नहीं होगा.
यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब नेपाल के कई हिस्से भयानक बाढ़ और अचानक आई तेज पानी की लहरों से जूझ रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने या टूटने की घटना के बाद बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर आया. इसका असर भोतेकोशी नदी से जुड़े इलाकों में देखने को मिला. तेज बहाव ने कई जगहों पर घरों, गाड़ियों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचाया. बाढ़ का असर बिजली और हाइड्रोपावर से जुड़े ढांचे पर भी पड़ा.
तबाही के बाद नेपाल में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. सुरक्षा बल और राहत-बचाव की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं. कई जगहों पर पानी का स्तर दोबारा बढ़ने की वजह से राहत और बचाव का काम आसान नहीं रहा. बारिश के बीच नदियों का जलस्तर बढ़ना रेस्क्यू टीमों के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है. रिपोर्ट में सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों लोगों के लापता होने की बात कही गई है. बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन प्रभावित परिवारों के सामने साफ पानी, दवाइयों और दूसरी जरूरी चीजों की कमी भी बड़ी समस्या बनी हुई है.
नेपाल से सामने आया यह वीडियो सिर्फ एक परिवार के बाल-बाल बचने की कहानी नहीं है. यह दिखाता है कि अचानक आने वाली बाढ़ इंसान को सोचने तक का मौका नहीं देती. कुछ सेकंड में रास्ता पानी में बदल सकता है और सामान्य स्थिति देखते ही देखते जानलेवा हो सकती है. ऐसे में प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से लेना और बाढ़ प्रभावित इलाकों से समय रहते सुरक्षित जगह पर पहुंचना बेहद जरूरी है. वायरल वीडियो में मां का अपने बच्चों के लिए दौड़ना लोगों को भावुक कर रहा है. लेकिन इसके पीछे छिपा खतरा इससे भी बड़ा है. पानी के तेज बहाव के सामने कुछ कदम की देरी भी भारी पड़ सकती है.
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