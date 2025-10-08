नेपाल में जिनके आंसुओं से मच गई थी तबाही! जानिए कौन हैं वो रहस्यमयी ‘देवियां’, जिनसे शादी करने से डरते हैं लड़के

Nepal Viral News: नन्हे हाथों में लाल चूड़ियां, माथे पर बिंदी और काजल लगी आंखों वाली दो साल आठ महीने की आर्यतारा शाक्य जब अपने पिता की गोद में काठमांडू की सड़कों पर निकलीं तो पूरा शहर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा. नेपाल की नई "लिविंग गॉडेस" यानी जीवित देवी के रूप में आर्यतारा का स्वागत पूरे धार्मिक उत्साह के साथ हुआ. नवरात्रि के दौरान यह आयोजन काठमांडू के सबसे पवित्र पर्वों में से एक है. अब आर्यतारा अपने माता-पिता से अलग ‘कुमारी घर’ में रहेंगी और देवी के रूप में पूजा जाएंगी, जब तक कि उनके पीरियड्स शुरू नहीं हो जाते.

कौन बनती है कुमारी देवी?

कुमारी देवी के चयन की परंपरा नेपाल के नेवार समुदाय में सदियों से चली आ रही है. 2 से 4 साल की उम्र की लड़कियों को चुना जाता है, जिनके शरीर पर कोई दाग-धब्बा या बीमारी न हो. कहा जाता है कि उनका साहसी होना जरूरी है. यहां तक कि अंधेरे से भी न डरें. कुमारी बनने के बाद लड़की अपने परिवार से दूर कुमारी घर में रहती है, जहां उसकी सेवा के लिए कुछ विशेष लोग नियुक्त होते हैं. वह साल में सिर्फ 13 बार ही बाहर निकल सकती है और उन दिनों भक्त उनके दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं.

कुमारी देवी के आंसू और नेपाल की त्रासदी

नेपाल में कुमारी देवी का रोना बहुत अशुभ माना जाता है. 2001 में ऐसी ही घटना घटी जब छह साल की कुमारी देवी चनीरा बज्राचार्य लगातार चार दिन तक रोती रहीं. उनके रोने के चौथे दिन नेपाल में शाही परिवार पर भयानक हमला हुआ, जिसमें राजा बीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या और कई सदस्य मारे गए. बाद में चनीरा ने बताया कि उन्हें खुद नहीं पता था कि वह क्यों रो रही थीं, लेकिन पुजारियों ने तभी कह दिया था कि “देश में कोई बड़ा संकट आने वाला है.” इस घटना के बाद कुमारी देवी के आंसू को लेकर लोगों की आस्था और भी गहरी हो गई.

क्यों डरते हैं लड़के कुमारी देवी से शादी करने से?

नेपाल में यह मान्यता है कि जो पुरुष किसी कुमारी देवी से विवाह करता है, उसकी कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है. यही कारण है कि कुमारी बनने वाली ज्यादातर लड़कियां बाद में शादी नहीं कर पातीं. हालांकि अब समाज बदल रहा है, लेकिन यह अंधविश्वास अब भी गहराई से फैला है. कुमारी देवी का परिवार समाज में बहुत सम्मान पाता है, लेकिन इन देवियों का जीवन अनुशासन और अलगाव में बीतता है. शायद यही कारण है कि आज भी नेपाल में लोग कुमारी देवी को “देवी का रूप” तो मानते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कहानियों में डर और रहस्य दोनों साथ चलते हैं.