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रिमझिम बारिश, रंग-बिरंगे रेनकोट और एक-दूसरे का थमा हाथ! पहाड़ों पर स्कूल जाते बच्चों का यह क्यूट Video वायरल

नेपाल की पहाड़ी सड़क पर बारिश के बीच स्कूल जा रहे तीन छोटे बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्चे अलग-अलग रंगों के रेनकोट पहने हुए हैं और एक-दूसरे का हाथ पकड़कर संभलते हुए पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं. उनकी छोटी-छोटी कोशिशें, बारिश से बचने का अंदाज और साथ चलने की मासूमियत ने लोगों का दिल जीत लिया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 25, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:29 AM IST
रिमझिम बारिश, रंग-बिरंगे रेनकोट और एक-दूसरे का थमा हाथ! पहाड़ों पर स्कूल जाते बच्चों का यह क्यूट Video वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@anil_bud.810

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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