/रिमझिम बारिश, रंग-बिरंगे रेनकोट और एक-दूसरे का थमा हाथ! पहाड़ों पर स्कूल जाते बच्चों का यह क्यूट Video वायरल

सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो बिना किसी बड़ी घटना के भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं. नेपाल से सामने आया यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही है. इसमें तीन छोटे स्कूली बच्चे बारिश के मौसम में पहाड़ी रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं.
वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर अनिल बुड ने शेयर किया है. बताया जा रहा है कि वह सफर के दौरान पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर इन बच्चों पर पड़ी. बच्चों की मासूमियत देखकर उन्होंने कैमरा निकाल लिया और इस छोटे से पल को रिकॉर्ड कर लिया. कई यूजर्स ने इस प्यारे पल को बचपन की खूबसूरत यादों से जोड़ते हुए जमकर तारीफ की है.
वीडियो में देखा जा सकता है कि तीनों बच्चे रंग-बिरंगे रेनकोट पहने हुए हैं. किसी का रेनकोट गुलाबी रंग का है तो कोई पीले और हरे रंग के रेनकोट में नजर आ रहा है. बारिश से बचने के लिए उनके रेनकोट लगभग पूरे स्कूल यूनिफॉर्म को ढक रहे हैं. तीनों बच्चे एक साथ सड़क पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं. पहाड़ी रास्ता होने की वजह से चढ़ाई आसान नहीं है, लेकिन वे एक-दूसरे का हाथ पकड़कर चलते रहते हैं. उनकी छोटी-छोटी चाल और रास्ते पर सावधानी से कदम रखने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है.
वीडियो का सबसे खास हिस्सा यह है कि बच्चे एक-दूसरे का हाथ थामकर चल रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे वे बारिश और मुश्किल रास्ते को मिलकर आसान बना रहे हों. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि बच्चों की यह छोटी सी दोस्ती और एक-दूसरे का ध्यान रखने की आदत बेहद प्यारी है. कई लोगों ने लिखा कि बचपन के ऐसे छोटे पल ही बाद में जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं.
वीडियो में सबसे छोटे बच्चे ने भी लोगों का ध्यान खींचा. कई यूजर्स ने उसकी चाल को खास तौर पर नोटिस किया. वह एक हाथ अपनी जेब में रखकर बड़े आत्मविश्वास के साथ चलता नजर आ रहा है. एक यूजर ने कमेंट किया कि बच्चे का यह अंदाज वीडियो की सबसे प्यारी बात है. वहीं कई लोगों ने कहा कि उसकी छोटी सी स्टाइल ने पूरे वीडियो को और भी खास बना दिया.
जहां लोगों ने बच्चों की मासूमियत की तारीफ की, वहीं कुछ यूजर्स ने उनके व्यवहार को लेकर एक जरूरी बात भी कही. वीडियो में जब रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति बच्चों को आवाज देता है, तब भी वे रुकते नहीं हैं और अपने रास्ते पर चलते रहते हैं. कई लोगों ने कहा कि छोटे बच्चों का किसी अनजान व्यक्ति से दूरी बनाए रखना और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना अच्छी बात है. उन्होंने इसे बच्चों की सतर्कता का उदाहरण बताया.
नेपाल के कई पहाड़ी इलाकों में बच्चों को रोजाना स्कूल जाने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है. बारिश के मौसम में यह सफर और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है. कई जगहों पर सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और बच्चों को संभलकर चलना पड़ता है. इसके बावजूद बच्चे रोज अपने स्कूल और पढ़ाई के लिए निकलते हैं. यही छोटी-छोटी कोशिशें उनके हौसले को दिखाती हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इसे पसंद किया. कई लोगों ने इसे देखकर अपने बचपन के दिनों को याद किया. कुछ यूजर्स ने लिखा कि आज के समय में जहां लोग छोटी-छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, वहीं इन बच्चों की सादगी और खुशी एक बड़ी सीख देती है. कई लोगों ने कहा कि इस वीडियो में कोई बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन बच्चों की मासूमियत ही इसे खास बना देती है.
नेपाल के इन तीन बच्चों का यह वीडियो भले ही कुछ सेकंड का है, लेकिन इसमें बचपन की दोस्ती, सावधानी और खुशी की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई देती है. बारिश, पहाड़ी रास्ता और छोटे-छोटे कदमों के बीच बच्चों का साथ चलना लोगों को यह याद दिला गया कि जिंदगी के सबसे प्यारे पल अक्सर बेहद साधारण होते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों में जगह बना रहा है.