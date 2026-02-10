नेपाली लड़की का बेंगलुरु में कमाल! गूगल ऑफिस बुलाकर मां-बाप को कराया ऐसा 'शाही' दीदार, Video वायरल

Girl Takes Parents To Google Office: आजकल जब बच्चे बड़े होते हैं तो जल्द ही अपना घर छोड़ देते हैं और मां-बाप से दूर चले जाते हैं. ऐसे में पैरेंट्स की चिंता बनी रहती है कि आखिर मेरे बच्चे बाहर जाकर कैसे रह रहे हैं और क्या खा-पी रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक दिल जीत लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक नेपाली लड़की इंडिया में आकर बेंगलुरु शहर में काम कर रही हैं. कम उम्र में बाहर जाकर काम करने पर पैरेंट्स का दिल हमेशा धड़कता रहता है कि आखिर कैसे हमारी बेटी रह रही है. ऐसे में बेटी ने खुद ही उन्हें बेंगलुरु शहर बुलाकर अपने ऑफिस ले गई जहां पर वो काम करती थी. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह ऑफिस गूगल का ही था, जहां हर चीजों की फेसिलिटी मिलती है.

कैसे एक बेटी ने जीता पैरेंट्स का दिल?

इंटरनेट पर वायरल होने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक नेपाल की रहने वाली बेटी अपने पैरेंट्स को बेंगलुरु के गूगल ऑफिस में बुलाया और फिर उन्हें पूरे ऑफिस का टूर करवाया. इस दौरान उनके पैरेंट्स ने देखा कि कैसे यहां पर एम्प्लाई न सिर्फ काम करते हैं बल्कि फन एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेते हैं. मां-बाप ने भी गेमिंग जोन में जाकर बॉस्केटबॉल, बाइक राइडिंग, पोलो जैसे खेलों में हिस्सा लिया और पूरे दिन खुशी से बिताया. बेटी ने बाद में उन्हें लंच भी करवाया और दिखलाया कि आखिर गूगल ऑफिस में लोग कैसे रहते हैं. इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हो रहा है.

वीडियो पर क्या बोले लोग?

इंस्टाग्राम पर buffering_to_bright ने इसे शेयर किया और पोस्ट करते ही यह झट से वायरल हो गया. इस वीडियो पर कई सारी प्रतिक्रियाएं भी आईं. नेपाली गर्ल की बहन ने कमेंट में लिखा, "मुझे अपनी बहन पर गर्व है." एक अन्य ने लिखा, "इसे कहते हैं गौरवान्वित महसूस कराना जो लड़की ने अपने मां-बाप को करवाया." एक तीसरे ने बोला, "आपने से हम सभी पैरेंट्स को प्राउड फील करवाया." ऐसे ही कई सारे लोगों ने इमोजी के साथ अपने रिएक्शन दिए. वीडियो ने हजारों लोगों का दिल जीत लिया.