56 साल की उम्र में 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर रचा इतिहास, जानें कौन हैं ये 'एवरेस्ट मैन'

Kami Rita Sherpa 32nd Time Everest Record: दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक बार पहुंचना ही लोगों के लिए किसी सपने जैसा होता है. कई पर्वतारोही (Mountaineer) वर्षों की तैयारी और कठिन मेहनत के बाद एवरेस्ट फतह करने का सपना पूरा कर पाते हैं. लेकिन नेपाल के एक शख्स ने वह कर दिखाया है, जिसे सुनकर लोग दंग रह गए हैं. नेपाल के अनुभवी पर्वतारोही कमी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर नया इतिहास रच दिया है. उनकी यह उपलब्धि सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, हिम्मत और पहाड़ों के प्रति उनके जुनून की कहानी भी है.

फिर तोड़ दिया अपना ही रिकॉर्ड

रविवार सुबह कमी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक पहुंचकर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया. जानकारी के अनुसार, वह सुबह करीब 10 बजकर 12 मिनट पर 8,849 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंचे थे. उनकी इस यात्रा को 14 पीक्स एक्सपीडिशन नाम की टीम ने आयोजित किया था और कमी रीता इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे. जैसे ही उनके सफल होने की खबर सामने आई, पर्वतारोहण (Mountaineering) वर्ल्ड में खुशी की लहर दौड़ गई. नेपाल के पर्यटन विभाग ने भी उन्हें बधाई दी और उनकी उपलब्धि को देश के लिए गर्व का क्षण बताया.

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पहाड़ों से बचपन से रहा खास रिश्ता

कमी रीता शेरपा का जन्म नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में हुआ था. यह इलाका दुनिया भर में पर्वतारोहियों के लिए जाना जाता है. पहाड़ों के बीच पले-बढ़े कमी रीता का रिश्ता बचपन से ही हिमालय से जुड़ गया था. उन्होंने पेशेवर तौर पर पर्वतारोहण की शुरुआत साल 1992 में की थी. इसके बाद साल 1994 में उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा. शायद उस वक्त उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि आने वाले सालों में वह इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं.

Renowned Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa has successfully scaled Mt Everest (8848.86 m) for a record 32nd time this morning CONGRATULATIONS Photo Courtesy Seven Summit Treks. pic.twitter.com/L1nyvrd61J Everest Today (@EverestToday) May 17, 2026

हर साल लौटते रहे एवरेस्ट

पहली सफलता के बाद कमी रीता का सफर यहीं नहीं रुका. वह लगभग हर साल एवरेस्ट की ओर लौटते रहे. कई बार उन्होंने एक ही सीजन में दो-दो बार भी चढ़ाई की. साल 2025 में उन्होंने 31वीं बार एवरेस्ट फतह किया था. अब 32वीं बार चोटी पर पहुंचकर उन्होंने अपना रिकॉर्ड और आगे बढ़ा दिया है. उनकी लगातार सफलता के कारण दुनिया भर के लोग उन्हें 'एवरेस्ट मैन' के नाम से भी जानते हैं.

पहाड़ की हर चुनौती को बनाया साथी

एवरेस्ट पर चढ़ाई करना किसी सामान्य यात्रा जैसा नहीं होता. यहां ऑक्सीजन की कमी होती है, मौसम अचानक बदल जाता है और कई बार बर्फीले तूफान भी रास्ता रोक लेते हैं. लेकिन कमी रीता ने हर चुनौती को अपनी ताकत बना लिया. वर्षों का अनुभव उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है. शायद यही वजह है कि वह बार-बार इस खतरनाक सफर को पूरा कर पाते हैं.

उसी दिन एक और रिकॉर्ड बना

रविवार का दिन नेपाल के लिए एक और वजह से खास रहा. महिला पर्वतारोही लाक्पा शेरपा ने भी नया इतिहास रचा. 52 वर्षीय लाक्पा शेरपा ने 11वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया. इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के बीच सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट चढ़ने का अपना रिकॉर्ड और मजबूत कर लिया. वह सुबह करीब साढ़े नौ बजे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचीं. उनकी इस उपलब्धि ने भी लोगों को प्रभावित किया.

प्रधानमंत्री ने दी बधाई

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने दोनों पर्वतारोहियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर इतिहास लिख दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसी सफलता मजबूत इरादों, अनुशासन और लगातार मेहनत से ही हासिल की जा सकती है. सरकार और पर्वतारोहण से जुड़े लोगों ने दोनों की उपलब्धि को नेपाल के लिए गर्व की बात बताया.

World record 32 times Mount Everest climb.

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा केवल एउटा भौगोलिक उचाइको अवयव मात्रै होइन, नेपालको आत्मसम्मान, साहस, धैर्य र हिमाली सभ्यताको सर्वोच्च प्रतीक हो। यही गौरवशाली हिमालमाथि आज नेपाली आरोहीहरूले पुनः इतिहास लेखेका विश्वविख्यात आरोही कामी… pic.twitter.com/y6zVcj39X9 Balen Shah (@ShahBalen) May 17, 2026

सोशल मीडिया पर लोग बोले- ऐसे लोग बार-बार नहीं जन्म लेते

जैसे ही कमी रीता की उपलब्धि की खबर सोशल मीडिया पर पहुंची, लोग उनकी तारीफ करते नहीं थके. किसी ने उन्हें जीवित किंवदंती कहा, तो किसी ने लिखा कि ऐसे लोग जिंदगी में एक बार ही जन्म लेते हैं. एक यूजर ने लिखा कि कमी रीता और उनके साथियों पर किताबें लिखी जानी चाहिए और फिल्में भी बननी चाहिए. वहीं, एक अन्य व्यक्ति ने लिखा कि 32वीं बार एवरेस्ट चढ़ना इंसानी क्षमता की नई मिसाल है. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन ज्यादातर लोग उनके हौसले और समर्पण को सलाम करते नजर आए.

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