पढ़ाई में डीपफेक पर थी रिसर्च, लेकिन AI से खुद बनी शिकार! नीदरलैंड की खूबसूरत प्रिंसेस की जिंदगी में आया ये भूचाल
पढ़ाई में डीपफेक पर थी रिसर्च, लेकिन AI से खुद बनी शिकार! नीदरलैंड की खूबसूरत प्रिंसेस की जिंदगी में आया ये भूचाल

Netherlands Princess Catharina Amalia: नीदरलैंड्स की भावी रानी प्रिंसेस कैथरीना-अमालिया हाल ही में एक खतरनाक डीपफेक पोर्न हमले का शिकार हो गईं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर उनके चेहरे को पोर्न स्टार्स के शरीर पर मॉर्फ करके नकली वीडियो बनाए गए और...

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:48 AM IST
पढ़ाई में डीपफेक पर थी रिसर्च, लेकिन AI से खुद बनी शिकार! नीदरलैंड की खूबसूरत प्रिंसेस की जिंदगी में आया ये भूचाल

Princess Catharina Amalia: नीदरलैंड्स की भावी रानी प्रिंसेस कैथरीना-अमालिया हाल ही में एक खतरनाक डीपफेक पोर्न हमले का शिकार हो गईं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर उनके चेहरे को पोर्न स्टार्स के शरीर पर मॉर्फ करके नकली वीडियो बनाए गए और उन्हें MrDeepFakes जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया. हालांकि अब यह वेबसाइट बंद कर दी गई है, लेकिन इस घटना ने दुनियाभर में डीपफेक टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

यह भी पढ़ें: चीन में बच्चों ने रोबोट से ऐसे खेला जैसे इंसान हो… वायरल वीडियो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया

यह डीपफेक वीडियो कहां-कहां फैले और क्या कार्रवाई हुई?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी एजेंसी FBI और नीदरलैंड्स की अथॉरिटी ने मिलकर इन वेबसाइट्स को हटवाया. सिर्फ कैथरीना-अमालिया ही नहीं, बल्कि करीब 70 और डच महिलाओं के भी डीपफेक वीडियो इन साइट्स पर मौजूद थे. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन मामले की जांच जारी है.

क्या यह पहली बार हुआ है?

यह पहली बार नहीं है. साल 2022 में भी कैथरीना-अमालिया के मॉर्फ्ड वीडियो ऑनलाइन फैल चुके थे. इस बार भी उन्हें स्टारिंग रोल में दिखाते हुए कई क्लिप्स शेयर किए गए. बार-बार हो रहे ऐसे हमले यह दिखाते हैं कि डीपफेक तकनीक कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, खासकर पब्लिक फिगर्स और महिलाओं के लिए.

यह भी पढ़ें: मुंबई बारिश में जब बॉस ने कहा- ऑफिस आओ, तो Gen Z ने दिया करारा जवाब; Viral हुआ स्क्रीनशॉट

प्रिंसेस कैथरीना-अमालिया कौन हैं?

कैथरीना-अमालिया बीट्रिक्स कार्मेन विक्टोरिया का जन्म 7 दिसंबर 2003 को द हेग (The Hague) में हुआ था. वह किंग विलेम-अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा की सबसे बड़ी बेटी हैं. अप्रैल 2013 में अपने पिता के राजा बनने के बाद से वह प्रिंसेस ऑफ ऑरेंज का खिताब रखती हैं, जो नीदरलैंड्स के भावी राजा या रानी को दिया जाता है. यानी वह भविष्य में नीदरलैंड्स की रानी बनने वाली हैं.

उनकी पढ़ाई और थीसिस क्यों चर्चा में है?

विडंबना यह है कि कैथरीना-अमालिया ने अपनी पढ़ाई के दौरान डीपफेक पर ही रिसर्च की है. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम से राजनीति, साइकॉलिटी, लॉ एंड इकोनॉमिक्स (PPLE) विषय में पढ़ाई की. उनकी बैचलर थीसिस का टॉपिक था, “बियॉन्ग डिस्क्लोजर: ब्रिजिंग द गैप बिटविन द एआई एक्ट एंड द चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स विद डीपफेक बॉडीज”. इसमें उन्होंने यूरोपियन फंडामेंटल राइट्स और AI कानून के बीच डीपफेक के कारण पैदा हो रहे टकराव को समझाने की कोशिश की.

;