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'लगता है मुझे आगरा में ट्रेन से बाहर फेंक देंगे!' डच महिला ने पहली बार किया भारतीय रेलवे के AC स्लीपर में सफर; Video वायरल

भारत घूमने आई नीदरलैंड और मोल्दोवा की ट्रैवल ब्लॉगर जोड़ी ने भारतीय रेलवे में अपने पहले सफर का वीडियो शेयर किया है. दिल्ली से आगरा तक करीब दो घंटे की यात्रा के दौरान उन्हें ट्रेन का साफ-सुथरा एसी केबिन और कम कीमत वाला सफर उम्मीद से बेहतर लगा, लेकिन आगरा स्टेशन की भारी भीड़ और अफरा-तफरी देखकर महिला घबरा गईं. उन्होंने बताया कि कुछ देर के लिए उन्हें लगा जैसे उन्हें आगरा से बाहर निकाल दिया जाएगा.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 02, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:10 AM IST
'लगता है मुझे आगरा में ट्रेन से बाहर फेंक देंगे!' डच महिला ने पहली बार किया भारतीय रेलवे के AC स्लीपर में सफर; Video वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@boutique.diaries

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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