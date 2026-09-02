'लगता है मुझे आगरा में ट्रेन से बाहर फेंक देंगे!' डच महिला ने पहली बार किया भारतीय रेलवे के AC स्लीपर में सफर; Video वायरल

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने अपनी-अपनी राय रखनी शुरू कर दी. एक यूजर ने उन्हें रेलवे से जुड़ी शिकायत होने पर 139 नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी. वहीं, एक भारतीय यूजर उनकी ‘हमें इससे ज्यादा खराब हालत की उम्मीद थी’ वाली बात से नाराज नजर आया. उसने सवाल उठाया कि विदेशी पर्यटक जब भारत आते हैं तो उनकी बातें अक्सर इसी लाइन से क्यों शुरू होती हैं कि उन्हें इससे ज्यादा खराब स्थिति की उम्मीद थी. एक यूजर ने कहा कि भारत में रहने वाले लोग अपने देश और यहां मिलने वाली सुविधाओं को लेकर गर्व महसूस करते हैं और मेहमान बनकर आने वालों को भी भारत को पहले से बनी धारणाओं के बजाय अपने अनुभव से देखना चाहिए. हालांकि, कई लोगों ने यह भी माना कि विदेशी पर्यटकों का अनुभव उनके नजरिए से देखना जरूरी है. भारत में जो चीजें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, वे किसी पहली बार आने वाले विदेशी के लिए बिल्कुल नई और कभी-कभी चौंकाने वाली हो सकती हैं.