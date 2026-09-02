'लगता है मुझे आगरा में ट्रेन से बाहर फेंक देंगे!' डच महिला ने पहली बार किया भारतीय रेलवे के AC स्लीपर में सफर; Video वायरल

भारत घूमने आए ट्रैवल ब्लॉगर कपल Wes और Nico इन दिनों देश के अलग-अलग हिस्सों में घूम रहे हैं. करीब एक महीने की इस यात्रा के दौरान दोनों अपने एक्सपीरियंस के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रहे हैं.
दिल्ली में पहले ही दिन फोन चोरी होने का अनुभव शेयर करने के बाद अब दोनों ने भारतीय रेलवे में अपनी पहली यात्रा का वीडियो पोस्ट किया है. अगस्त में शेयर किए गए करीब 43 सेकंड के इस वीडियो में Nico भारतीय ट्रेन में सफर के दौरान मिली सुविधाओं और परेशानियों के बारे में बताती नजर आ रही हैं.
Nico के मुताबिक, उन्होंने दिल्ली से आगरा जाने के लिए करीब दो घंटे का सफर चुना और इसके लिए AC स्लीपर केबिन बुक किया था. ट्रेन में अपना कोच और सीट ढूंढना उन्हें थोड़ा मुश्किल लगा. हालांकि, जैसे ही दोनों अपने केबिन में पहुंचे, उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई. Nico ने बताया कि केबिन साफ था, काफी जगह थी और एसी भी काम कर रहा था. केबिन में दो तरफ बेड, प्राइवेसी के लिए पर्दे, शीशा और लाइट जैसी सुविधाएं भी थीं. उनके मुताबिक, करीब 6 यूरो यानी लगभग 663 रुपये में मिला यह सफर उनकी उम्मीद से काफी बेहतर था.
Nico ने भारतीय ट्रेन की एक और सुविधा का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि यात्री ट्रेन में खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं. इसके अलावा, ट्रेन के अंदर अलग-अलग सामान और खाने-पीने की चीजें बेचने वाले वेंडर भी घूमते नजर आए. हालांकि, इस दौरान दोनों ने वेंडर्स से कुछ खरीदने के बजाय अपने खाने का ही इस्तेमाल किया. मतलब, पहली बार भारतीय ट्रेन में सफर करने के बावजूद उन्हें ऐसी कई चीजें मिलीं, जिनकी उन्होंने शायद पहले उम्मीद नहीं की थी.
ट्रेन के केबिन से खुश इस विदेशी जोड़ी का अनुभव टॉयलेट को लेकर अच्छा नहीं रहा. Nico ने साफ शब्दों में बताया कि टॉयलेट काफी गंदे थे और वहां बदबू भी आ रही थी. हालांकि, दिल्ली से आगरा का सफर ज्यादा लंबा नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे किसी तरह मैनेज कर लिया. उनके लिए सफर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कम कीमत में मिला एसी केबिन था.
ट्रेन के अंदर का अनुभव ठीक रहा, लेकिन आगरा स्टेशन पर उतरते ही Nico को बिल्कुल अलग माहौल का सामना करना पड़ा. स्टेशन पर भारी भीड़ और लोगों की आवाजाही देखकर वह कुछ देर के लिए घबरा गईं. वीडियो में अपने अनुभव को बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे लोग उन्हें आगरा से बाहर निकाल देंगे. हालांकि, ऐसा कुछ हुआ नहीं. दोनों किसी तरह स्टेशन से बाहर निकले और सुरक्षित अपने होटल पहुंच गए. उनका यह अनुभव दिखाता है कि किसी विदेशी पर्यटक के लिए भारत की भीड़ सिर्फ देखने वाली चीज नहीं होती, बल्कि कई बार वह खुद उसमें फंसकर थोड़ा परेशान भी हो सकता है.
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने अपनी-अपनी राय रखनी शुरू कर दी. एक यूजर ने उन्हें रेलवे से जुड़ी शिकायत होने पर 139 नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी. वहीं, एक भारतीय यूजर उनकी ‘हमें इससे ज्यादा खराब हालत की उम्मीद थी’ वाली बात से नाराज नजर आया. उसने सवाल उठाया कि विदेशी पर्यटक जब भारत आते हैं तो उनकी बातें अक्सर इसी लाइन से क्यों शुरू होती हैं कि उन्हें इससे ज्यादा खराब स्थिति की उम्मीद थी. एक यूजर ने कहा कि भारत में रहने वाले लोग अपने देश और यहां मिलने वाली सुविधाओं को लेकर गर्व महसूस करते हैं और मेहमान बनकर आने वालों को भी भारत को पहले से बनी धारणाओं के बजाय अपने अनुभव से देखना चाहिए. हालांकि, कई लोगों ने यह भी माना कि विदेशी पर्यटकों का अनुभव उनके नजरिए से देखना जरूरी है. भारत में जो चीजें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, वे किसी पहली बार आने वाले विदेशी के लिए बिल्कुल नई और कभी-कभी चौंकाने वाली हो सकती हैं.
Wes और Nico ने अपनी इस भारत यात्रा के दौरान कुल 17 वीडियो शेयर करने की बात कही है. मतलब, आने वाले दिनों में उनके कई और अनुभव सामने आ सकते हैं. दिल्ली से आगरा तक की ट्रेन यात्रा ने उन्हें एक साथ दो तस्वीरें दिखाईं. एक तरफ कम कीमत में मिला एसी केबिन और ट्रेन की सुविधाएं उनकी उम्मीद से बेहतर निकलीं, तो दूसरी तरफ टॉयलेट की हालत और आगरा स्टेशन की भीड़ ने उन्हें परेशान किया. शायद यही भारत की यात्रा की खासियत भी है. यहां हर कुछ किलोमीटर पर अनुभव बदल जाता है. किसी विदेशी के लिए तो यह सफर और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जिस चीज को भारतीय रोज देखते हैं, वही उसके लिए कहानी बन जाती है.