विदेशी महिला ने मुंबई के अस्पताल में दिया बच्चे को जन्म! डॉक्टरों और स्टाफ के व्यवहार की हुई मुरीद, बोली- 'यहां मिला प्यार हमेशा याद रहेगा'

मां बनना किसी भी महिला की जिंदगी का सबसे खास पल होता है. लेकिन जब कोई महिला अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में मां बनती है, तो यह अनुभव और भी अलग हो जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ नीदरलैंड की रहने वाली इवाना के साथ, जो लंबे समय से भारत में रह रही हैं.
इवाना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि मुंबई में बेटी को जन्म देने का उनका अनुभव कई मायनों में अलग और कभी न भूलने वाला रहा. उन्होंने कहा कि भारत में मां बनने के दौरान उन्हें पहली बार यह महसूस हुआ कि अलग-अलग देशों की मेडिकल व्यवस्था कितनी अलग हो सकती है.
इवाना ने अपने वीडियो में बताया कि नीदरलैंड के अस्पतालों में मेडिकल प्रोसेस काफी अलग है. उन्होंने कहा कि वहां डॉक्टर अक्सर कम दवाओं और कम मेडिकल इंटरवेंशन पर भरोसा करते हैं. नई मांओं को जल्दी अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है, जिससे वे घर जाकर आराम कर सकें. वहीं, मुंबई के अस्पताल में उन्हें काफी अलग अनुभव मिला. इवाना ने बताया कि डिलीवरी के दौरान उन्होंने बिना ज्यादा दवाओं के नेचुरल तरीके से बच्चे को जन्म देने की इच्छा जताई थी, जिसके लिए उन्हें अपनी बात मजबूती से रखनी पड़ी.
लेकिन इवाना ने बताया कि बेटी के जन्म के बाद अस्पताल में मिली देखभाल ने उनका दिल जीत लिया. उन्होंने कहा कि मुंबई के अस्पताल में उन्हें शानदार कमरा मिला, जहां उन्हें आराम करने के लिए पर्याप्त जगह दी गई. नर्सों का व्यवहार भी बेहद अच्छा था. वे उनकी बेटी को देखकर काफी खुश थीं और बच्चे की देखभाल में पूरा ध्यान दे रही थीं.
हालांकि, इवाना के लिए मुश्किल समय अस्पताल से घर लौटने के बाद शुरू हुआ. उन्होंने बताया कि डिलीवरी के बाद का समय किसी भी मां के लिए बहुत संवेदनशील होता है. इस दौरान परिवार और अपनों का साथ बेहद जरूरी होता है. लेकिन मुंबई में वह अपने परिवार से दूर थीं. छोटे से अपार्टमेंट में रहने और आसपास मदद करने वाला कोई करीबी नहीं होने की वजह से उन्हें काफी अकेलापन महसूस हुआ. इवाना ने बताया कि उनके आसपास रहने वाले ज्यादातर लोग दूर थे और घर छोटा होने की वजह से वह किसी रिश्तेदार या दोस्त को लंबे समय के लिए बुलाकर मदद भी नहीं ले सकती थीं.
इवाना ने बताया कि जिस समय उन्होंने बेटी को जन्म दिया, उस दौरान मुंबई में भीषण गर्मी पड़ रही थी. तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच रहा था. नवजात बच्चे के साथ बाहर निकलना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया था. उन्होंने कहा कि वह अपनी बिल्डिंग के छोटे से पार्क तक जाने से भी डरने लगी थीं. गर्मी और मौसम की परेशानी ने उनके लिए चीजों को और कठिन बना दिया. इसके अलावा मुंबई का ट्रैफिक भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहा. उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच नवजात बच्चे के साथ बाहर जाना आसान नहीं था. उन्हें समझ नहीं आता था कि वह बच्चे को लेकर कहां जाएं और कैसे समय बिताएं.
जब उनके पति ऑफिस चले जाते थे, तब उनका पालतू कुत्ता बांबी उनका सबसे बड़ा सहारा बन गया था. इवाना ने बताया कि बांबी ने उस मुश्किल समय में उन्हें काफी संभाला. उन्होंने कहा कि बांबी की वजह से उन्हें हर दिन थोड़ा बाहर निकलने का मौका मिलता था. वह उनके लिए एक तरह से थेरेपी जैसा था, जिसने अकेलेपन और तनाव के समय में उन्हें संभाले रखा.
इवाना ने बताया कि जब उनकी बेटी करीब चार महीने की हुई, तब वह मानसिक और शारीरिक रूप से काफी थक चुकी थीं. उन्हें लगा कि अब उन्हें कुछ समय के लिए अपने परिवार और पुराने माहौल के बीच जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने फैसला किया कि वह अपना सामान पैक करके नीदरलैंड वापस जाएंगी, जिससे थोड़ा सुकून मिल सके और खुद को संभाल सकें. हालांकि, उन्होंने मुंबई के प्रति नाराजगी के साथ-साथ यहां मिले प्यार और देखभाल को भी याद किया. उन्होंने बताया कि भारत में मां बनने का अनुभव आसान नहीं था, लेकिन यह उनकी जिंदगी की सबसे खास यादों में से एक रहेगा.
इवाना की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. कई लोगों ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने विदेश में रहकर मां बनने की असली चुनौतियों को सामने रखा. एक यूजर ने लिखा कि वह इवाना के अनुभव से खुद को जोड़ पा रहे हैं. वहीं, दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब उन्हें नीदरलैंड में बच्चे को जन्म देने का अनुभव जानना है. कई लोगों ने इवाना को धन्यवाद दिया कि उन्होंने बिना किसी दिखावे के अपनी जिंदगी का एक भावुक हिस्सा लोगों के साथ शेयर किया. यह कहानी दिखाती है कि किसी भी देश की सुविधाएं अपनी जगह होती हैं, लेकिन मां बनने के सफर में परिवार का साथ, अपनापन और भावनात्मक सहारा सबसे ज्यादा मायने रखता है.
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