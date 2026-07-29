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विदेशी महिला ने मुंबई के अस्पताल में दिया बच्चे को जन्म! डॉक्टरों और स्टाफ के व्यवहार की हुई मुरीद, बोली- 'यहां मिला प्यार हमेशा याद रहेगा'

नीदरलैंड की रहने वाली कंटेंट क्रिएटर इवाना ने मुंबई में बेटी को जन्म देने के अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि भारत की मेडिकल सुविधाएं, अस्पतालों की देखभाल और नर्सों का व्यवहार उनके लिए बेहद खास रहा. हालांकि, डिलीवरी के बाद अकेलेपन, गर्मी और मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से उन्हें कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 29, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:30 AM IST
विदेशी महिला ने मुंबई के अस्पताल में दिया बच्चे को जन्म! डॉक्टरों और स्टाफ के व्यवहार की हुई मुरीद, बोली- 'यहां मिला प्यार हमेशा याद रहेगा'
Image Credit: Image credit: instagram/@ivanaperkovicofficial

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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